"Лучший соперник в карьере" Головкина объявил о возвращении в средний вес

Британец поднялся во второй средний вес после досрочного поражения от GGG.
Сегодня 07:30
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Мартин Мюррей и Геннадий Головкин. Фото: ringtv.com
Чемпион WBA Continental во втором среднем весе британский боксер Мартин Мюррей (34-4-1, 16 КО) заявил, что в 2017 году вернется в среднюю весовую категорию, сообщает BoxingScene.com.
"Думаю, я спущусь в средний вес в этом году. В этом весе мне привычнее, там я чувствую себя более эффективным. Я готов драться с кем угодно", - сказал Мюррей.
Сообщается, что британец может вернуться на ринг 25 марта на Manchester Arena. Имя соперника пока неизвестно.
Напомним, после поражения от чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) в феврале 2015 года Мюррей поднялся во второй средний вес (168 фунтов). Здесь британец добился чемпионского поединка с Артуром Абрахамом (45-5, 30 КО), в котором уступил немцу по очкам.
Ранее Мюррей рассказал, что планирует посетить следующий бой Головкина, намеченный на 18 марта в Нью-Йорке. Соперником казахстанца будет американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО).
Мюррей смог продержаться дольше всех на ринге в бою с казахстанцем, уступив техническим нокаутом в 11 раунде. Портал Bad Left Hook назвал британца лучшим соперником в карьере Головкина.
"Думаю, я спущусь в средний вес в этом году. В этом весе мне привычнее, там я чувствую себя более эффективным. Я готов драться с кем угодно", - сказал Мюррей.
Сообщается, что британец может вернуться на ринг 25 марта на Manchester Arena. Имя соперника пока неизвестно.
Напомним, после поражения от чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) в феврале 2015 года Мюррей поднялся во второй средний вес (168 фунтов). Здесь британец добился чемпионского поединка с Артуром Абрахамом (45-5, 30 КО), в котором уступил немцу по очкам.
Ранее Мюррей рассказал, что планирует посетить следующий бой Головкина, намеченный на 18 марта в Нью-Йорке. Соперником казахстанца будет американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО).
Мюррей смог продержаться дольше всех на ринге в бою с казахстанцем, уступив техническим нокаутом в 11 раунде. Портал Bad Left Hook назвал британца лучшим соперником в карьере Головкина.