Альварес - единственный, у кого сейчас есть реальный шанс победить Головкина - Боб Шэридан

Промоутер мексиканца обещал этот поединок в 2017 году.

Боб Шеридан в интервью корреспонденту Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса станет одним из самых ярких событий 2017 года. Американский комментатор телеканалов HBO, ESPN, Fox и Showtimeв интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, почему он считает, что возможный поединок казахстанцаи мексиканцастанет одним из самых ярких событий 2017 года.

- В этом году на мой взгляд будут два важных поединка. Соперничество тяжеловесов всегда привлекает больше внимания. Я с нетерпением жду противостояние Джозефа Паркера из Новой Зеландии и Энтони Джошуа из Великобритании в тяжелом весе. Вместе с этим я мечтаю увидеть долгожданную битву Геннадия Головкина из Казахстана и Сауля "Канело" Альвареса из Мексики, - отметил Шеридан.



- Ранее в одном из интервью вы сказали, что считаете Альвареса фаворитом этого поединка?



- Я имел в виду, что Альварес - единственный у кого сейчас есть реальный шанс победить Головкина. Тяжело делать прогноз в таком поединке. С уверенностью могу сказать, что это будет бой года - как и со спортивной составляющей, так и с коммерческой. Поединок, который должен состояться в сентябре, спокойно соберет аншлаг на любой арене. Я был бы счастлив, если бы мне доверили его комментировать.



Ранее Шеридан высказал мнение о том, что Головкин способен побить рекорд легендарного чемпиона мира в двух весовых категориях Бернарда Хопкинса.



72-летний Шеридан введен в Зал славы мирового бокса. В телеэфире он отработал более 10 тысяч часов, комментируя бои таких легендарных боксеров, как Мохаммед Али, Джо Фрейзер, Шугар Рэй Леонард, Роберт Дюран, Леннокс Льюис, Бернард Хопкинс и других. В октябре Шеридан посетил Казахстан, побывав на вечере бокса с участием Каната Ислама в Алматы.



Напомним, бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году. Основная проблема заключалась в весовой категории: мексиканец хотел драться в промежуточном весе 154 фунта, тогда как GGG настаивал на полноценном лимите среднего веса (160 фунтов). В итоге в мае "Канело" отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес.



У сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года, однако журналист ESPN Найджел Коллинс призвал не доверять слову промоутера Альвареса Оскара Де Ла Хойя.



Сейчас основная загвоздка заключается в финансовых условиях. Так, промоутеры Альвареса предлагают за бой фиксированный гонорар в 15 миллионов долларов, а команда GGG хочет получить процент от общего дохода.