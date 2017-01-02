Пуэрториканский боксер получил дисквалификацию за драку с тренером соперника в ринге

Также оба участника инцидента были оштрафованы.

Фото с сайта BoxingScene.com

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях пуэрториканский боксер Хуан Мануэль Лопес (35-5, 32 КО) дисквалифицирован на полгода за драку в ринге с тренером своего соперника Альбертом Риверой. Об этом сообщает BoxingScene.com.



Потасовка между ними произошла после боя Лопеса с Вильфредо Васкесом-младшим в октябре 2015 года, который закончился поражением последнего техническим нокаутом в 11-м раунде.



После того как пуэрториканец нокаутировал Васкеса, на ринг вылез Ривера. Они вступили в конфронтацию, тренер ударил Лопеса, и между ними завязалась драка, которую остановили члены их команд.



"В пылу ситуации адреналин был на уровне 2000 процентов, и я потерял контроль. Это была ошибка, и я извинился перед комиссией, фанатами и прессой. И снова извиняюсь, так как такого не должно было произойти. Это было неправильное поведение", - сказал Лопес.



Дисквалификации также подвергся и Ривера. Кроме того, Лопес оштрафован на 1000 долларов, а тренер – на 500.



