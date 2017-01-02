Я собираюсь опозорить и нокаутировать Сондерса на глазах его фанатов и друзей - Хурцидзе

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Тоттенхэм 1:4
Арсенал Кристал Пэлас 2:0
Миддлсбро Лестер Сити 0:0
Манчестер Сити Бернли 2:1
Сандерленд Ливерпуль 2:2
Эвертон Саутгемптон 3:0
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2
Борнмут Арсенал 3:3
Теннис. Турнир WTA Брисбен (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Бегу, Касаткина 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангкок (Тайланд) -2017"
Ильхан Попко 2:1
Попко, Вайнтрауб Чень, Чу-Хуань 0:2
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Вонгтеанчай, Ю Хань, Воскобоева 1:2
Атаво, Сюй Хань, Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Хэппи Валли (Австралия) -2017"
Голубев, Игнатик Матосевич, Мозли 1:2
Бублик Коппейанс 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Каловелонис, Хабибулин Перейра, Рапп 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 3:4
Авангард Динамо М 2:3
Ак Барс Трактор 5:3
Динамо Мн СКА 5:4
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 1:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Борнмут Арсенал 3:3
Тоттенхэм Челси 02:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Каловелонис, Хабибулин Перейра, Рапп 2:0
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Атаво, Сюй Хань, Воскобоева 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Слован Адмирал 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк
Бейбарыс Горняк
Арлан Астана
Иртыш Темиртау
Кулагер Алматы
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Алматы
Иртыш Темиртау
Арлан Астана
Номад Алтай-Торпедо
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Челси 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 01:45
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Удинезе Интер 17:30
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Зенит СПб Химки 22:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Я собираюсь опозорить и нокаутировать Сондерса на глазах его фанатов и друзей - Хурцидзе

Первый номер WBO призвал чемпиона выйти против него на ринг.

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7 Комментариев
Фото с сайта roundbyroundboxing.com
Фото с сайта roundbyroundboxing.com
Первый номер рейтинга WBO в среднем весе грузин Автандил Хурцидзе (32-2-2, 21 КО) заявил, что готов отправиться за титулом на территорию действующего чемпиона организации британца Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО).

Ранее WBO назвала обязательным претендентом на титул Сондерса Сауля "Канело" Альвареса, которому принадлежит пояс чемпиона организации в первом среднем весе. В то же время команда мексиканца договаривается о бое с Хулио Сесаром Чавесом-младшим, в связи с чем у Хурцидзе все же рассчитывают получить шанс на бой с британцем.

"Сондерс ждет своего нокаута. Я и не высокого, и не низкого мнения о нем, для меня он балансирует где-то посередине. Я собираюсь опозорить его у него дома. Я нокаутирую его на глазах его друзей и болельщиков, потому что я готов объявить миру о своей готовности к тому, чтобы занять место в элите

Сондерс еще не дрался ни с кем из ТОП-10, а если ты чемпион, то должен постоянно доказывать, что заслуженно занимаешь свое место. Искать легких оппонентов недопустимо. Но даже несмотря на это, он был невыразителен в своем последнем поединке (против Артура Акавова). Он должен либо уйти в сторону, либо доказать, что может выйти в ринг против кого-то вроде меня", - заявил Автандил в интервью Boxingscene.com.
Просмотров: 2842  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
Dake;) Сегодня 14:24
Статус: Дублёр
Рейтинг: 105
Время покажет! Надоел этот сыган...
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Рустем Таныспаев Сегодня 14:43
Статус: Фанат
Рейтинг: 30
этот Грузин много говорит не понятный и не известный много хочет
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Данияр Мертаев Сегодня 14:45
Статус: МСМК
Рейтинг: 980
Грузин офонарел
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Дастан Курманбаев Сегодня 14:49
Статус: Профи
Рейтинг: 329
Давно пора! Надоел этот цыган! Именно опозорить на глазах у всей публики! Требуем хлеба и зрелищ!
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Мухамбет Имангазиев Сегодня 15:02
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 277
Дастан Курманбаев, нет уж лучше цыган встретится с ГГГ чем проиграет титул. Ведь иначе начнется опять старая песня о главном
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Ernur Abusseitov Сегодня 15:14
Статус: Дублёр
Рейтинг: 105
Мухамбет Имангазиев, Цыган не проиграет грузину и он дрался с ребятами из топ 10, уж у него то лучше оппозиция, чем у Джейкобса, но чебурашка крутой панчер, а цыган тащит очками
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Сабит Оразбаев Сегодня 15:03
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1162
Сондерсу давно пора на объединительный бой против Головкина, вид защитит свой титул ему вряд ли удается, лучше заработать денег чем просто слит свой титул за гроши
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