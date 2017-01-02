Я собираюсь опозорить и нокаутировать Сондерса на глазах его фанатов и друзей - Хурцидзе

Первый номер WBO призвал чемпиона выйти против него на ринг.
Сегодня 14:16
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Фото с сайта roundbyroundboxing.com
Первый номер рейтинга WBO в среднем весе грузин Автандил Хурцидзе (32-2-2, 21 КО) заявил, что готов отправиться за титулом на территорию действующего чемпиона организации британца Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО).
Ранее WBO назвала обязательным претендентом на титул Сондерса Сауля "Канело" Альвареса, которому принадлежит пояс чемпиона организации в первом среднем весе. В то же время команда мексиканца договаривается о бое с Хулио Сесаром Чавесом-младшим, в связи с чем у Хурцидзе все же рассчитывают получить шанс на бой с британцем.
"Сондерс ждет своего нокаута. Я и не высокого, и не низкого мнения о нем, для меня он балансирует где-то посередине. Я собираюсь опозорить его у него дома. Я нокаутирую его на глазах его друзей и болельщиков, потому что я готов объявить миру о своей готовности к тому, чтобы занять место в элите
Сондерс еще не дрался ни с кем из ТОП-10, а если ты чемпион, то должен постоянно доказывать, что заслуженно занимаешь свое место. Искать легких оппонентов недопустимо. Но даже несмотря на это, он был невыразителен в своем последнем поединке (против Артура Акавова). Он должен либо уйти в сторону, либо доказать, что может выйти в ринг против кого-то вроде меня", - заявил Автандил в интервью Boxingscene.com.
Ранее WBO назвала обязательным претендентом на титул Сондерса Сауля "Канело" Альвареса, которому принадлежит пояс чемпиона организации в первом среднем весе. В то же время команда мексиканца договаривается о бое с Хулио Сесаром Чавесом-младшим, в связи с чем у Хурцидзе все же рассчитывают получить шанс на бой с британцем.
"Сондерс ждет своего нокаута. Я и не высокого, и не низкого мнения о нем, для меня он балансирует где-то посередине. Я собираюсь опозорить его у него дома. Я нокаутирую его на глазах его друзей и болельщиков, потому что я готов объявить миру о своей готовности к тому, чтобы занять место в элите
Сондерс еще не дрался ни с кем из ТОП-10, а если ты чемпион, то должен постоянно доказывать, что заслуженно занимаешь свое место. Искать легких оппонентов недопустимо. Но даже несмотря на это, он был невыразителен в своем последнем поединке (против Артура Акавова). Он должен либо уйти в сторону, либо доказать, что может выйти в ринг против кого-то вроде меня", - заявил Автандил в интервью Boxingscene.com.