Я очень рад, что меня признали "Проспектом года" - казахстанский нокаутер Джукембаев

Боксер вернется на ринг 28 января.

Казахстанский боксер-профессионал Батыр Джукембаев рассказал корреспонденту Vesti.kz, что он чувствует, получив номинацию "Проспект года".



- Конечно, я очень рад, что меня признали "Проспектом года". Это очень приятно, - делится боксер.



- С наступившим 2017-м годом! Какое настроение перед стартом нового спортивного сезона?



- Спасибо большое. Настроение отличное. Жду возвращения на ринг.



- Следующий соперник уже известен?



- Нет, еще не определен.



- В прошлом году провели восемь боев, и все выиграли. Правда, последнюю встречу не удалось завершить досрочно...



- Но я считаю, что бой прошел очень хорошо. Соперник был очень опытным, и заставил меня проявить свои навыки. Это отличный опыт.



Напомним, 25-летний боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев провел на профи-ринге девять боев, и восемь выиграл досрочно. Единственным, кто заставил казахстанца на ринге провести все отведенные раунды, стал мексиканец Мануэль Мареш. Но это не помешало Джукембаеву выиграть номинацию "Проспект года", а самого боксера прозвали "нокаут-машиной". Следующий поединок Батыра Джукембаева намечен на 28 января.