Я очень рад, что меня признали "Проспектом года" - казахстанский нокаутер Джукембаев

Боксер вернется на ринг 28 января.
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Казахстанский боксер-профессионал Батыр Джукембаев рассказал корреспонденту Vesti.kz, что он чувствует, получив номинацию "Проспект года".
- Конечно, я очень рад, что меня признали "Проспектом года". Это очень приятно, - делится боксер.
- С наступившим 2017-м годом! Какое настроение перед стартом нового спортивного сезона?
- Спасибо большое. Настроение отличное. Жду возвращения на ринг.
- Следующий соперник уже известен?
- Нет, еще не определен.
- В прошлом году провели восемь боев, и все выиграли. Правда, последнюю встречу не удалось завершить досрочно...
- Но я считаю, что бой прошел очень хорошо. Соперник был очень опытным, и заставил меня проявить свои навыки. Это отличный опыт.
Напомним, 25-летний боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев провел на профи-ринге девять боев, и восемь выиграл досрочно. Единственным, кто заставил казахстанца на ринге провести все отведенные раунды, стал мексиканец Мануэль Мареш. Но это не помешало Джукембаеву выиграть номинацию "Проспект года", а самого боксера прозвали "нокаут-машиной". Следующий поединок Батыра Джукембаева намечен на 28 января.