Мэнни Пакьяо призвали подняться в весе и провести бой с Геннадием Головкиным

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Тоттенхэм 1:4
Арсенал Кристал Пэлас 2:0
Миддлсбро Лестер Сити 0:0
Манчестер Сити Бернли 2:1
Сандерленд Ливерпуль 2:2
Эвертон Саутгемптон 3:0
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2
Борнмут Арсенал 3:3
Теннис. Турнир WTA Брисбен (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Бегу, Касаткина 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангкок (Тайланд) -2017"
Ильхан Попко 2:1
Попко, Вайнтрауб Чень, Чу-Хуань 0:2
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Вонгтеанчай, Ю Хань, Воскобоева 1:2
Атаво, Сюй Хань, Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Хэппи Валли (Австралия) -2017"
Голубев, Игнатик Матосевич, Мозли 1:2
Бублик Коппейанс 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Каловелонис, Хабибулин Перейра, Рапп 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 3:4
Авангард Динамо М 2:3
Ак Барс Трактор 5:3
Динамо Мн СКА 5:4
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 1:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Борнмут Арсенал 3:3
Тоттенхэм Челси 02:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Каловелонис, Хабибулин Перейра, Рапп 2:0
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Атаво, Сюй Хань, Воскобоева 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Слован Адмирал 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк
Бейбарыс Горняк
Арлан Астана
Иртыш Темиртау
Кулагер Алматы
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Алматы
Иртыш Темиртау
Арлан Астана
Номад Алтай-Торпедо
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Челси 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 01:45
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Удинезе Интер 17:30
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Зенит СПб Химки 22:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Мэнни Пакьяо призвали подняться в весе и провести бой с Геннадием Головкиным

Отмечается, что публика уже не купится на реванш филиппинца с Мейвезером.

10 Комментариев
Геннадий Головкин и Мэнни Пакьяо. Фото с сайта latimes.com
Геннадий Головкин и Мэнни Пакьяо. Фото с сайта latimes.com
Экс-чемпион мира в легком весе американец Брэндон Риос считает, что филиппинец Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО) должен либо завершить карьеру, либо подняться в весе и провести бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО).

"Я думаю, для Пакьяо пришло время повесить перчатки на гвоздь и дать шанс молодым парням, которые приходят в бокс. Он хочет бой с Флойдом, но все его уже видели, и они не заплатят снова за это зрелище. Не хочу проявить неуважение к Мэнни, но я не вижу для него достойных соперников, если только он не поднимется в весе для боя с "Канело" или Головкиным. Только так. Других вариантов для него я не вижу", - заявил Риос в интервью ES News.

Напомним, свой последний бой Пакьяо провел в ноябре 2015 года против Джэсси Варгаса. Бой продлился все положенные 12 раундов и завершился победой филиппинца, который стал новым чемпионом WBO в полусреднем весе.
Просмотров: 3991  Комментариев: 10
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Комментарии

 
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 13:01
Статус: МСМК
Рейтинг: 845
Все только и делают, что к Головкину поднимаются. "Эй, Головкин, поднимись выше", "Вы что? Я же средневес")
Ответить -6
 
Досбол Ахметов Сегодня 13:04
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Шымкентский пацанчик, Шымкенттин кай жеринде турасын?
Ответить 0
 
Kaizer Сегодня 13:22
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4953
Риос че курит?!
Ответить 0
 
Булат Балагур Сегодня 14:55
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1036
Kaizer, он вместе с шымкентским пацанчиком и СОГом шабит , а фишер сидит рядом с полиэтиленовым мешком на башке , а после этого начинают здесь строчить )
Ответить 2
 
fisher Сегодня 15:02
Статус: Фанат
Рейтинг: 23
Булат Балагур,АРУ с таких даунов как ты Я какраз тот кто умеет смотреть бокс, а тех кто из Головкина делают чуть ли не Бога, опускаю на землю, пусть встретится из Саулем или Чарло, а не кукарекает что все его боятся
Ответить -3
 
Булат Балагур Сегодня 15:05
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1036
fisher,это ты после пакета АРЕШь и чушь всякую здесь несешь !
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Aset Aituganov Сегодня 14:20
Статус: Любитель
Рейтинг: 16
Риос совсем долбанулся, Пакмэна в гробу чтоли хочет на пенсию отправить.
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Aset Aituganov Сегодня 14:25
Статус: Любитель
Рейтинг: 16
Да они ему там голову оторвут!!!
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WARden Сегодня 15:01
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 525
Бой ГГГ-Пакьяо абсолютно бессмысленный бой. Пакьяо достоин уважение а в этом бою он был бы просто уничтожен, зачем? Геннадию такая победа тоже славы не принесет, слишком велика разница в габаритах. Гораздо интереснее был бы бой Пакьяо-Ломаченко.
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Хороший Мальчик Сегодня 15:13
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1086
Он хочет чтобы уничтожали Пакьяо, Пакьяо мелкий парень. Пусть он дерется с Кроуфордом или с Бруком!
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