Люди говорят, что все избегают Головкина и никто не хочет с ним драться. Но мы готовы - менеджер Лары

Команда кубинца готова сделать этот бой в среднем весе.
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Эрисланди Лара. Фото с сайта Boxing News
Менеджер чемпиона мира по версиям IBO и WBA в первом среднем весе кубинского боксера Эрисланди Лары (23-2-2, 13 KO) Луис ДеКубас заявил, что они готовы сделать бой против казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
"Эрисланди дрался с лучшими и по праву сохраняет свой статус элитного боксера в первом среднем весе. На данный момент он, несомненно, один из лучших в своем дивизионе. Мы приняли этот бой с Форманом (13 января), чтобы Лара оставался активным.
Мы находимся в лучшем положении, но сейчас мы сосредоточены на Формане, который является бывшим чемпионом мира и дал Мигелю Котто великий бой. Позже мы увидим, что будет. Но мы хотим сделать бой с непобежденным Деметриусом Андраде или объединительный бой и, возможно, мегафайт против Головкина в среднем весе.
Люди говорят, что все избегают Головкина и никто не хочет с ним драться. Мы же готовы сделать этот бой. У Лары идеальный стиль, чтобы устроить грандиозную битву и побить Головкина в среднем весе. Лара доказал, что является одним из лучших боксеров в pound-for-pound. Он дрался с лучшими и побил их всех, в том числе Сауля Альвареса, и мы все видели это. При правильном денежном раскладе мы готовы сделать мегафайт против лучшего средневеса в мире Головкина", - цитирует ДеКубаса BoxingScene.com.
Добавим, что у Головкина на 18 марта намечена защита титулов. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс. Казахстанский боксер уже вернулся в тренировочный лагерь и начал подготовку к этому поединку.
Лара, в свою очередь, уже призывал Головкина сесть за стол переговоров и подарить фанатам хорошее шоу. Также кубинец отмечал, что привык драться с такими, как GGG, и намерен победить его интеллектом.
"Эрисланди дрался с лучшими и по праву сохраняет свой статус элитного боксера в первом среднем весе. На данный момент он, несомненно, один из лучших в своем дивизионе. Мы приняли этот бой с Форманом (13 января), чтобы Лара оставался активным.
Мы находимся в лучшем положении, но сейчас мы сосредоточены на Формане, который является бывшим чемпионом мира и дал Мигелю Котто великий бой. Позже мы увидим, что будет. Но мы хотим сделать бой с непобежденным Деметриусом Андраде или объединительный бой и, возможно, мегафайт против Головкина в среднем весе.
Люди говорят, что все избегают Головкина и никто не хочет с ним драться. Мы же готовы сделать этот бой. У Лары идеальный стиль, чтобы устроить грандиозную битву и побить Головкина в среднем весе. Лара доказал, что является одним из лучших боксеров в pound-for-pound. Он дрался с лучшими и побил их всех, в том числе Сауля Альвареса, и мы все видели это. При правильном денежном раскладе мы готовы сделать мегафайт против лучшего средневеса в мире Головкина", - цитирует ДеКубаса BoxingScene.com.
Добавим, что у Головкина на 18 марта намечена защита титулов. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс. Казахстанский боксер уже вернулся в тренировочный лагерь и начал подготовку к этому поединку.
Лара, в свою очередь, уже призывал Головкина сесть за стол переговоров и подарить фанатам хорошее шоу. Также кубинец отмечал, что привык драться с такими, как GGG, и намерен победить его интеллектом.