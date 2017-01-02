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Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
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Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
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Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк
Бейбарыс Горняк
Арлан Астана
Иртыш Темиртау
Кулагер Алматы
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Алматы
Иртыш Темиртау
Арлан Астана
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Югра Айша-Биби 16:30
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Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
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Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
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Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
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Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
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Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
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Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
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Кайрат Актобе
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Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Люди говорят, что все избегают Головкина и никто не хочет с ним драться. Но мы готовы - менеджер Лары

Команда кубинца готова сделать этот бой в среднем весе.

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9 Комментариев
Эрисланди Лара. Фото с сайта Boxing News
Эрисланди Лара. Фото с сайта Boxing News
Менеджер чемпиона мира по версиям IBO и WBA в первом среднем весе кубинского боксера Эрисланди Лары (23-2-2, 13 KO) Луис ДеКубас заявил, что они готовы сделать бой против казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

"Эрисланди дрался с лучшими и по праву сохраняет свой статус элитного боксера в первом среднем весе. На данный момент он, несомненно, один из лучших в своем дивизионе. Мы приняли этот бой с Форманом (13 января), чтобы Лара оставался активным.

Мы находимся в лучшем положении, но сейчас мы сосредоточены на Формане, который является бывшим чемпионом мира и дал Мигелю Котто великий бой. Позже мы увидим, что будет. Но мы хотим сделать бой с непобежденным Деметриусом Андраде или объединительный бой и, возможно, мегафайт против Головкина в среднем весе.

Люди говорят, что все избегают Головкина и никто не хочет с ним драться. Мы же готовы сделать этот бой. У Лары идеальный стиль, чтобы устроить грандиозную битву и побить Головкина в среднем весе. Лара доказал, что является одним из лучших боксеров в pound-for-pound. Он дрался с лучшими и побил их всех, в том числе Сауля Альвареса, и мы все видели это. При правильном денежном раскладе мы готовы сделать мегафайт против лучшего средневеса в мире Головкина", - цитирует ДеКубаса BoxingScene.com.

Добавим, что у Головкина на 18 марта намечена защита титулов. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс. Казахстанский боксер уже вернулся в тренировочный лагерь и начал подготовку к этому поединку.

Лара, в свою очередь, уже призывал Головкина сесть за стол переговоров и подарить фанатам хорошее шоу. Также кубинец отмечал, что привык драться с такими, как GGG, и намерен победить его интеллектом.
Просмотров: 3589  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
Aidyn Aidyn Сегодня 08:36
Статус: Юниор
Рейтинг: 74
Как соперник определился, так и он вылупился!!!
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Сабит Оразбаев Сегодня 09:06
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1161
Мля, им самим не надоело? Поднимайтесь наконец на средний вес сначала потом посмотрим что к чему
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КГП Аягоз су Сегодня 10:41
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1749
очень смешно и примитивно.
Это не делает ни чести, ни дивидендов в плане пиара Ларе. Все давно раскусили менеджмент Лары
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Баффер Сегодня 10:50
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3154
Что с тебя взять, лучше проси реванш у Сауля, хотя бы бой посмотрим.
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мади кайыржан Сегодня 11:29
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 265
Смотрите кто вышел. Я думал он уже завершил карьеру.Он оказывается готовится к форману.Ларе не стоит выходит против Гены.
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fanatik fanatik Сегодня 11:30
Статус: Дублёр
Рейтинг: 126
Как вы все достали только балаболить можете, сказыл бы мы позвонили Вафлеру и сделали предложение, потом бы базарил. А так пищать даже канело может.
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Дастан Курманбаев Сегодня 12:02
Статус: Профи
Рейтинг: 329
Раньше я считал самыми болтливыми спортсменами шахматистов. Теперь я вижу , что сильно ошибался. Самые болтливые- профбоксеры! Чего только не болтают ,что бы привлечь к своей скромной персоне внимания! Выросло целое поколение трусливых , жадных профбоксеров и прагматичных, расчетливых промоутеров! В угоду большим деньгам , профибокс потерял свою зрелищность и привлекательность! Президент UFC Дана Уайт справедливо заметил , что профибокс еще жив благодоря GGG ! Вчера я просмотрел нарезку лучших поединков между хоккеистами КХЛ и поймал себя на мысли,что эти поединки по своему накалу и зрелищности гораздо интереснее ,чем унылые и скучные бои иных профбоксеров! Яркий тому пример- поединок между Ковалевым и Уордом. Все ,что я увидел, это 12 раундов клинчевания и борцовские захваты от скучного Уорда ! И продажные судьи отдают ему победу! Я далеко не поклонник Ковалева , но даже меня возмутил вердикт продажных судей! И все таки я верю, что профибокс возродится и болельщики и фанаты повернутся лицом к нему!
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Кульман Какебаева Сегодня 12:02
Статус: Любитель
Рейтинг: 18
Вот кто должен приехать в Астану (в рамках ЭКСПО) в июне. Имя громкое и нет фанатской базы в Мексике, в Америке и в Британии, которых нецелесообразно тащить сюда
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Хороший Мальчик Сегодня 12:14
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1086
А почему он не дерется с братьями Чарло, и какой пояс у Андраде?!
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