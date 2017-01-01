Бокс - спорт, где нельзя проигрывать. Нет ничего хуже поражения на профи-ринге - Рой Джонс-младший

По его словам, ребята из UFC проигрывают регулярно, но с ними ничего не случается.
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Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший считает, что сегодня в профессиональном боксе одно поражение может испортить карьеру, сообщает "Чемпионат.com".
"Бокс - спорт, где нельзя проигрывать. Нет ничего хуже поражения в профессиональном боксе. Потом люди начнут говорить, что ты неудачник, что ты не так уж и хорош. Ребята из UFC проигрывают регулярно, но с ними ничего такого не случается. Они просто побеждают в следующем поединке", — приводит слова Джонса BoxingScene.
Стоит отметить, что свой следующий бой 47-летний боксер проведет 17 февраля против Бобби Ганна. Напомним, что на счету Роя Джонса-младшего 64 победы и девять поражений.