Лучше проиграть, чем выиграть так, как Андре Уорд - Сергей Ковалев

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Манчестер Сити 1:0
Уотфорд Тоттенхэм 1:4
Арсенал Кристал Пэлас 2:0
Миддлсбро Лестер Сити 0:0
Манчестер Сити Бернли 2:1
Сандерленд Ливерпуль 2:2
Эвертон Саутгемптон 3:0
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Теннис. Турнир WTA Брисбен (Австралия) 2017
Плишкова Путинцева 2:0
Бондаренко, Путинцева Бегу, Касаткина 0:2
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Пиронкова Воскобоева 2:1
Вонгтеанчай, Ю Хань, Воскобоева 1:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангкок (Тайланд) -2017"
Ильхан Попко 2:1
Попко, Вайнтрауб Чень, Чу-Хуань 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Хэппи Валли (Австралия) -2017"
Голубев, Игнатик Матосевич, Мозли 1:2
Бублик Коппейанс 1:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 3:4
Авангард Динамо М 2:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Борнмут Арсенал 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 3:4
Авангард Динамо М 2:3
Ак Барс Трактор 5:3
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангкок (Тайланд) -2017"
Ильхан Попко 2:1
Попко, Вайнтрауб Чень, Чу-Хуань 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Хэппи Валли (Австралия) -2017"
Бублик Коппейанс 1:2
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Слован Адмирал 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк
Бейбарыс Горняк
Арлан Астана
Иртыш Темиртау
Кулагер Алматы
Арлан Астана
Иртыш Темиртау
Кулагер Алматы
Номад Алтай-Торпедо
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 01:45
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Удинезе Интер 17:30
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Каловелонис, Хабибулин Перейра, Рапп 03:00
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Атаво, Сюй Хань, Воскобоева 11:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Зенит СПб Химки 22:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Лучше проиграть, чем выиграть так, как Андре Уорд - Сергей Ковалев

Россиянин уступил американцу единогласным решением судей.

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12 Комментариев
Сергей Ковалев. Фото Fox Sport
Сергей Ковалев. Фото Fox Sport

Бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев считает, что лучше проиграть поединок, чем выиграть, как это сделал американец Андре Уорд, сообщает "Чемпионат.com".

"Сейчас моя карьера получила второе дыхание. Это был опыт. Лучше проиграть сейчас, чем позже. Если бы у меня были все четыре пояса, было бы еще обиднее. И, конечно, лучше проиграть, чем выиграть так, как Уорд. В бою я сделал все, что было в моих силах. Я допустил ошибки при подготовке и потерял выносливость после четырех раундов. Больше эти ошибки не повторятся", - приводит слова Ковалева BoxingScene.

Напомним, что 20 ноября Уорд, побывав в нокдауне, победил по очкам и отобрал у Ковалева чемпионские пояса WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе. Для россиянина это поражение стало первым в карьере.

Просмотров: 2887  Комментариев: 12
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Комментарии

 
 
Kaizer Сегодня 19:46
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4947
Серега сделай работу над ошибками и возвращайся, только вот на тренеров бочку катить не надо!
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Шымкентский пацанчик Сегодня 20:00
Статус: МСМК
Рейтинг: 843
Надоел ныть уже
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Азамат Ибрагимов Сегодня 20:08
Статус: Фанат
Рейтинг: 34
Жеңілгеннің сөзі құрсын
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Азамат Ибрагимов Сегодня 20:09
Статус: Фанат
Рейтинг: 34
Жау кеткен соң қылышыңды босқа шап деген атам қазақ
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Азамат Ибрагимов Сегодня 20:10
Статус: Фанат
Рейтинг: 34
Жау кеткен соң қылышыңды боққа шап деген
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Ержан Нурашев Сегодня 20:13
Статус: Дублёр
Рейтинг: 149
испорченный диск-)))
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Viprin Viprin Сегодня 20:26
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1098
После драки кулаками не машут.
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Баффер Сегодня 20:34
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3152
Когда реванш, нам это интереснее.
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Тима Сегодня 21:19
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1642
Нытик
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Булат Балагур Сегодня 21:28
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1033
иди потеряйся сирожа !
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ARYSTAN Сегодня 21:29
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1876
надо было бить сильнее , теперь молчи уже не придумывая каждый раз что то новое
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Данияр Абенов Сегодня 21:51
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 227
Возвращайся к Санчесу он тебя подточит!
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