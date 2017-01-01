Лучше проиграть, чем выиграть так, как Андре Уорд - Сергей Ковалев

Россиянин уступил американцу единогласным решением судей.
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Бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев считает, что лучше проиграть поединок, чем выиграть, как это сделал американец Андре Уорд, сообщает "Чемпионат.com".
"Сейчас моя карьера получила второе дыхание. Это был опыт. Лучше проиграть сейчас, чем позже. Если бы у меня были все четыре пояса, было бы еще обиднее. И, конечно, лучше проиграть, чем выиграть так, как Уорд. В бою я сделал все, что было в моих силах. Я допустил ошибки при подготовке и потерял выносливость после четырех раундов. Больше эти ошибки не повторятся", - приводит слова Ковалева BoxingScene.
Напомним, что 20 ноября Уорд, побывав в нокдауне, победил по очкам и отобрал у Ковалева чемпионские пояса WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе. Для россиянина это поражение стало первым в карьере.