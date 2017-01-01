Не считаю Ломаченко лучшим боксером года. Я бы выбирал между Кроуфордом и Головкиным - Чавес-старший

Легендарный мексиканец задался вопросом, почему лучшим признали украинца.
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Легендарный боксер Хулио Сезар Чавес-старший выразил мнение, что украинец Василий Ломаченко не достоин права называться лучшим бойцом года, сообщает "Чемпионат.com". Мексиканец убежден, что более достойными кандидатами являются казахстанец Геннадий Головкин и американец Теренс Кроуфорд.
"При всем уважении к Ломаченко не считаю его боксером года. Я бы выбирал между Теренсом Кроуфордом и Геннадием Головкиным. Если разбираетесь в боксе, вспомните Абнера Мареса. Кроуфорд - более достойная кандидатура. Почему лучшим признали Ломаченко? За то, что он победил Романа Мартинеса? Ну и кто такой Мартинес?" - цитирует Чавеса-старшего BoxingScene.
Напомним, что лучшим боксером года Головкина считает легендарный американский комментатор и член Зала славы Боб Шеридан. Также казахстанец во второй раз подряд выиграл награду "Боксер года" от Boxing News and Views, а старейший журнал о боксе Boxing News назвал GGG лучшим иностранным боксером года.