Зрители покупали трансляции, чтобы посмотреть на мою работу. Уорд слишком скучный - Ковалев

Россиянин поделился мнением о причинах низких продаж.
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Российский боксер Сергей Ковалев заявил, что низкий интерес к его бою с Андре Уордом связан с незрелищностью бокса, который демонстрирует американец.
"Да, рейтинг трансляции был низок, лишь 165 тысяч человек купили ее. Но все, кто был вовлечен в организацию того боя, остались недовольны этим. Я думаю, больше половины заплативших купили трансляцию, чтобы посмотреть на мою работу. В Америке так же много русскоговорящих людей, как и мексиканцев. И они поддерживают меня.
Мы ожидали количество покупок по PPV в пределах 300 тысяч. Но с Уордом тяжело заставить людей платить, потому что он скучный боец", - цитирует Ковалева "Чемпионат.сом".
Напомним, бой между Ковалевым и Уордом за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе состоялся 20 ноября в Лас-Вегасе. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу американцу, хотя он побывал в нокдауне во втором раунде. Российский боксер потерял принадлежавшие ему титулы, потерпев первое поражение в карьере. Позже стало известно, что Ковалев расстался со своим тренером.