Зрители покупали трансляции, чтобы посмотреть на мою работу. Уорд слишком скучный - Ковалев

Россиянин поделился мнением о причинах низких продаж.

Российский боксер Сергей Ковалев заявил, что низкий интерес к его бою с Андре Уордом связан с незрелищностью бокса, который демонстрирует американец.



"Да, рейтинг трансляции был низок, лишь 165 тысяч человек купили ее. Но все, кто был вовлечен в организацию того боя, остались недовольны этим. Я думаю, больше половины заплативших купили трансляцию, чтобы посмотреть на мою работу. В Америке так же много русскоговорящих людей, как и мексиканцев. И они поддерживают меня.



Мы ожидали количество покупок по PPV в пределах 300 тысяч. Но с Уордом тяжело заставить людей платить, потому что он скучный боец", - цитирует Ковалева "Чемпионат.сом".