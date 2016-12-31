Все хотят увидеть бой моего сына против Альвареса. Будут побиты рекорды посещаемости - Чавес-старший

Мексиканец рассказал о ходе переговоров.

54-летний Хулио Сезар Чавес заявил, что поединок его сына, Хулио Сезара Чавеса-младшего, против Сауля "Канело" Альвареса, который может состояться в мае, с нетерпением ждут все любители бокса, передает allboxing.ru.

"Бой моего сына с Саулем Альваресом сейчас в стадии переговоров. Это бой, который хотят увидеть все. Переговоры идут очень хорошо, и поединок вполне может состояться в мае... Нужно только договориться о деньгах, чтобы они оба ушли победителями. Вес уже согласован, и они оба будут 165 фунтов. Думаю, что этот бой станет успешным в каждом аспекте и побьет все рекорды посещаемости", - сказал Чавес-старший.

Напомним, стороны ведут переговоры о поединке на 6 мая в промежуточном весе 165 фунтов на телеканале HBO по системе PPV (платные трансляции). Боксерам осталось лишь согласовать финансовую часть. Сообщалось, что Чавесу-младшему предложили за бой шесть миллионов долларов.