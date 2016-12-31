Все хотят увидеть бой моего сына против Альвареса. Будут побиты рекорды посещаемости - Чавес-старший

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 2:2
Челси Сток Сити 4:2
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 2:1
Ливерпуль Манчестер Сити 1:0
Уотфорд Тоттенхэм 1:4
Арсенал Кристал Пэлас 2:0
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ребул 2:0
Теннис. Турнир WTA Брисбен (Австралия) 2017
Плишкова Путинцева 2:0
Бондаренко, Путинцева Бегу, Касаткина 0:2
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Пиронкова Воскобоева 2:1
Вонгтеанчай, Ю Хань, Воскобоева 1:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Хэппи Валли (Австралия) -2017"
Голубев, Игнатик Матосевич, Мозли 1:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Миддлсбро Лестер Сити 0:0
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Теннис. Турнир WTA Брисбен (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Бегу, Касаткина 0:2
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Вонгтеанчай, Ю Хань, Воскобоева 1:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Хэппи Валли (Австралия) -2017"
Голубев, Игнатик Матосевич, Мозли 1:2
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Миддлсбро Лестер Сити 0:0
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк
Бейбарыс Горняк
Арлан Астана
Иртыш Темиртау
Кулагер Алматы
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангкок (Тайланд) -2017"
Ильхан Попко 11:00
Попко, Вайнтрауб Чень, Чу-Хуань 11:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Все хотят увидеть бой моего сына против Альвареса. Будут побиты рекорды посещаемости - Чавес-старший

Мексиканец рассказал о ходе переговоров.

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7 Комментариев
Фото с сайта thesportsfanjournal.com
Фото с сайта thesportsfanjournal.com

54-летний Хулио Сезар Чавес заявил, что поединок его сына, Хулио Сезара Чавеса-младшего, против Сауля "Канело" Альвареса, который может состояться в мае, с нетерпением ждут все любители бокса, передает allboxing.ru.

"Бой моего сына с Саулем Альваресом сейчас в стадии переговоров. Это бой, который хотят увидеть все. Переговоры идут очень хорошо, и поединок вполне может состояться в мае... Нужно только договориться о деньгах, чтобы они оба ушли победителями. Вес уже согласован, и они оба будут 165 фунтов. Думаю, что этот бой станет успешным в каждом аспекте и побьет все рекорды посещаемости", - сказал Чавес-старший.

Напомним, стороны ведут переговоры о поединке на 6 мая в промежуточном весе 165 фунтов на телеканале HBO по системе PPV (платные трансляции). Боксерам осталось лишь согласовать финансовую часть. Сообщалось, что Чавесу-младшему предложили за бой шесть миллионов долларов. 

Просмотров: 2936  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
Алишер Жумагали Сегодня 16:35
Статус: Юниор
Рейтинг: 77
Чавес ұтылады-ау...
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Viprin Viprin Сегодня 16:36
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1088
Хорошо будет если бой будет подписан. Тогда мир будет ржать над Оскаром и Канело, что они отказались от боя с ГГГ в 160 фунтах, и теперь будет драться в 165....
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Dron777 Сегодня 17:58
Статус: Профи
Рейтинг: 348
Viprin Viprin, им пох они просто делают бабки
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Miras Erlanuly Сегодня 16:37
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 294
Так и понтуйтесь, Головкин лучший чем Чавес!
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Рауан Калдыбаев Сегодня 16:52
Статус: Зритель
Рейтинг: 6
Гена коти ашып жатырго потому что Альварес - чавес коп акша истейди))))))))
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Непрощённый Непрощённый Сегодня 19:27
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 251
Батя сына всегда прикроет - закон джунглей))))))))))))))))))))))))))))) А вот Чавес Дядя к племяннику более строгий - он ведь и есть тот самый Чавес - не то што его племянник - чавесито)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Mara Сегодня 20:01
Статус: МСМК
Рейтинг: 922
А слова что должны дать ответ до 2 января куда делись ?
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