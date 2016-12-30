Сондерс вместо Альвареса может провести бой с непобежденным японским панчером

Недавно мексиканец стал обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет британец.

Билли Джо Сондерс. Фото с сайта USA Today

Олимпийский чемпион Лондона-2012 японский средневес Риота Мурата (12-0, 9 КО) может стать соперником чемпиона мира по версии WBO в этой же весовой категории британца Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО). Об этом сообщает BoxingScene.com.



30 декабря Мурата одержал свою очередную победу на профессиональном ринге, нокаутировав в третьем раунде мексиканца Бруно Сандовала (19-2-1, 15 КО). После победы японский панчер заявил о желании сразиться за титул чемпиона мира уже в следующем бою.



По словам тренера боксера Акихико Хонды, его подопечный имеет хорошие шансы, чтобы встретиться с Сондерсом. Как известно, ранее WBO назначила обязательным претендентом на чемпионский пояс британца мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.



Однако если "Канело" договорится о бое со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим, то Сондерс вместо мексиканца может провести поединок с Муратой.