Геннадий Головкин на трех языках поздравил фанатов с Новым годом

Новогоднюю открытку он украсил в стиле GGG.

Жаңа жылыңызбен! Счастливого Нового года! Wish you a very Happy New Year! #GGG Фото опубликовано Gennady Golovkin | GGG (@gggboxing) Дек 31 2016 в 4:33 PST

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO казахстанецпоздравил фанатов с Новым годом, передает корреспондент Vesti.kz "Жаңа жылыңызбен! Счастливого Нового года! Wish you a very Happy New Year!" - написал Головкин на официальной странице в Instagram, опубликовав открытку в стиле своего бренда GGG.Ранее читателей Vesti.kz и казахстанцев с Новым годом поздравили Дмитрий Баландин, Данияр Елеусинов, Василий Левит, Зульфия Габидуллина и Карина Гоичева.