Геннадий Головкин на трех языках поздравил фанатов с Новым годом

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Халл Сити Эвертон 2:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 3:1
ЦСКА Динамо М 5:3
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Салават Юлаев Металлург Мг 3:5
СКА Локомотив 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 2:0
Попко Чунг 2:1
Попко Ребул 2:0
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 2:2
Челси Сток Сити 21:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ребул 2:0
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Сток Сити 21:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Теннис. Турнир WTA Брисбен (Австралия) 2017
Плишкова Путинцева 10:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Барыс ХК Сочи 19:30
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Геннадий Головкин на трех языках поздравил фанатов с Новым годом

Новогоднюю открытку он украсил в стиле GGG.

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2 Комментария
Геннадий Головкин. Фото с официального сайта WBC
Геннадий Головкин. Фото с официального сайта WBC
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин поздравил фанатов с Новым годом, передает корреспондент Vesti.kz

"Жаңа жылыңызбен! Счастливого Нового года! Wish you a very Happy New Year!" - написал Головкин на официальной странице в Instagram, опубликовав открытку в стиле своего бренда GGG.

Жаңа жылыңызбен!  Счастливого Нового года! Wish you a very Happy New Year! #GGG

Фото опубликовано Gennady Golovkin | GGG (@gggboxing)


Ранее читателей Vesti.kz и казахстанцев с Новым годом поздравили Дмитрий Баландин, Данияр Елеусинов, Василий Левит, Зульфия Габидуллина и Карина Гоичева. 
Просмотров: 1064  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
Кайрик333 Сегодня 19:09
Статус: Юниор
Рейтинг: 87
Спасибо НАШ ЧЕМПИОН!!!И ВАС с Новым Годом!
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Miss MiddleWeight Сегодня 19:19
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1380
Great GGG,
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