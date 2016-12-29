Геннадий Головкин на трех языках поздравил фанатов с Новым годом

Новогоднюю открытку он украсил в стиле GGG.
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Геннадий Головкин. Фото с официального сайта WBC
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин поздравил фанатов с Новым годом, передает корреспондент Vesti.kz.
"Жаңа жылыңызбен! Счастливого Нового года! Wish you a very Happy New Year!" - написал Головкин на официальной странице в Instagram, опубликовав открытку в стиле своего бренда GGG.
Ранее читателей Vesti.kz и казахстанцев с Новым годом поздравили Дмитрий Баландин, Данияр Елеусинов, Василий Левит, Зульфия Габидуллина и Карина Гоичева.
"Жаңа жылыңызбен! Счастливого Нового года! Wish you a very Happy New Year!" - написал Головкин на официальной странице в Instagram, опубликовав открытку в стиле своего бренда GGG.
Ранее читателей Vesti.kz и казахстанцев с Новым годом поздравили Дмитрий Баландин, Данияр Елеусинов, Василий Левит, Зульфия Габидуллина и Карина Гоичева.