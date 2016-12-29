Сначала хочу увидеть защиту титула Сондерса против Альвареса, а потом - бой с Головкиным - Уоррен

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Халл Сити Эвертон 2:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 3:1
ЦСКА Динамо М 5:3
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Салават Юлаев Металлург Мг 3:5
СКА Локомотив 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Белинский, Евсеев Чунг, Квон Сун 1:2
Попко Ваттанакул 2:0
Попко Чунг 2:1
Попко Ребул 2:0
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 2:2
Челси Сток Сити 21:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ребул 2:0
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Сток Сити 21:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Барыс ХК Сочи 19:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Сначала хочу увидеть защиту титула Сондерса против Альвареса, а потом - бой с Головкиным - Уоррен

Промоутер британского боксера поделился планами на следующий год.

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3 Комментария
Фото с сайта bleacherreport.com
Фото с сайта bleacherreport.com
Британский промоутер Фрэнк Уоррен в колонке для Daily Star рассказал о планах своего боксера Билли Джо Сондерса на 2017 год.

Он заявил, что Сондерс сначала защитит титул WBO в бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, а затем объединит все пояса среднего веса в поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным.

"Нам нужны большие бои. И вот некоторые, которые я хочу увидеть в течение следующих 12 месяцев.

Я знаю, что каждый хочет видеть поединок Геннадия Головкина против Сауля "Канело" Альвареса. Однако мой клиент Билли Джо Сондерс сможет разочаровать их обоих.

Во-первых, я хочу увидеть, как Сондерс будет защищать свой титул WBO в среднем весе против Альвареса. И уже после этого мы попытаемся объединить все пояса во встрече с казахстанским боксером", - заявил Уоррен.

Напомним, в начале декабря Сондерс заявил о своем намерении провести объединительный бой с Головкиным, но затем WBO, поясом которой он обладает, санкционировала его поединок против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.

Сам Головкин не раз заявлял, что его главная цель - объединить все пояса в среднем весе. Для этого ему как раз не хватает титула WBO, которым владеет британец.
Просмотров: 1343  Комментариев: 3
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Комментарии

 
 
Нургиса Шопанов Сегодня 10:37
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 204
После альвареса если не выиграешь уже ты Головкину не интересен
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serikjan atau Сегодня 10:51
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2751
У Сондерса есть шансы, на 30.
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KAIRAT Сегодня 10:58
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4547
Сондерс по силам канело. Перебоксирует брита мекс.
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