Сначала хочу увидеть защиту титула Сондерса против Альвареса, а потом - бой с Головкиным - Уоррен

Промоутер британского боксера поделился планами на следующий год.
Сегодня 10:13
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Фото с сайта bleacherreport.com
Британский промоутер Фрэнк Уоррен в колонке для Daily Star рассказал о планах своего боксера Билли Джо Сондерса на 2017 год.
Он заявил, что Сондерс сначала защитит титул WBO в бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, а затем объединит все пояса среднего веса в поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным.
"Нам нужны большие бои. И вот некоторые, которые я хочу увидеть в течение следующих 12 месяцев.
Я знаю, что каждый хочет видеть поединок Геннадия Головкина против Сауля "Канело" Альвареса. Однако мой клиент Билли Джо Сондерс сможет разочаровать их обоих.
Во-первых, я хочу увидеть, как Сондерс будет защищать свой титул WBO в среднем весе против Альвареса. И уже после этого мы попытаемся объединить все пояса во встрече с казахстанским боксером", - заявил Уоррен.
Напомним, в начале декабря Сондерс заявил о своем намерении провести объединительный бой с Головкиным, но затем WBO, поясом которой он обладает, санкционировала его поединок против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.
Сам Головкин не раз заявлял, что его главная цель - объединить все пояса в среднем весе. Для этого ему как раз не хватает титула WBO, которым владеет британец.
Он заявил, что Сондерс сначала защитит титул WBO в бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, а затем объединит все пояса среднего веса в поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным.
"Нам нужны большие бои. И вот некоторые, которые я хочу увидеть в течение следующих 12 месяцев.
Я знаю, что каждый хочет видеть поединок Геннадия Головкина против Сауля "Канело" Альвареса. Однако мой клиент Билли Джо Сондерс сможет разочаровать их обоих.
Во-первых, я хочу увидеть, как Сондерс будет защищать свой титул WBO в среднем весе против Альвареса. И уже после этого мы попытаемся объединить все пояса во встрече с казахстанским боксером", - заявил Уоррен.
Напомним, в начале декабря Сондерс заявил о своем намерении провести объединительный бой с Головкиным, но затем WBO, поясом которой он обладает, санкционировала его поединок против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.
Сам Головкин не раз заявлял, что его главная цель - объединить все пояса в среднем весе. Для этого ему как раз не хватает титула WBO, которым владеет британец.