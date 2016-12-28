Казахстанский боксер рассказал о перчатках с автографом Мейвезера

На счету 25-летнего средневеса один победный на профи-ринге.
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Казахстанский боксер-профессионал Бобиржан Моминов рассказал корреспонденту Vesti.kz о своих перчатках с автографом Флойда Мейвезера-младшего.
На счету 25-летнего казахстанского боксера всего один поединок: техническим нокаутом в первом раунде побежден американец Эндрю Джеймс Липтон. Сам боксер уже успел поделиться событиями в бою.
Что касается перчаток с автографом участников Флойд Мейвезер-младший - Андре Берто, то они приобрели определенную ценность: свой последний поединок среди профи провел непобежденный Мейвезер.
"Мне их подарил мой менеджер", - рассказал Моминов.
Менеджером боксера является Фархад Шарипов, который, по словам Бобиржана, "помогает выходцам из Советского Союза". Тренирует Моминова Дэниэл Сото.
Следующий поединок казахстанского средневеса намечен на 14 января: в этот день Моминов встретится с еще одним американцем - Стефаном Бассом.