Экс-чемпион IBF сравнил Геннадия Головкина с Брюсом Ли

Казахстанцу принадлежат четыре из пяти поясов среднего веса.
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Геннадий Головкин. Фото с сайта ToFight.ru
Корнелиус Бандрейдж. Фото Fightsaga.com
Экс-чемпион мира в полусреднем весе по версии IBF американец Корнелиус Бандрейдж (34-6, 19 КО) сравнил казахстанского боксера Геннадия Головкина с мастером боевых искусств и актером Брюсом Ли.
"Геннадий Головкин напоминает мне Брюса Ли своей скромностью и тем, как он хорошо делает свое дело", - написал Бандрейдж в официальном твиттере.
В профессионалах Головкин выступает с 2006 года. Он завершил победой все 36 боев в карьере (33 нокаутом). Сейчас Головкину принадлежат чемпионские пояса WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе. Для объединения титулов ему не хватает только пояса WBO, который владеем британец Билли Джо Сондерс.
"Геннадий Головкин напоминает мне Брюса Ли своей скромностью и тем, как он хорошо делает свое дело", - написал Бандрейдж в официальном твиттере.
Отметим, что следующий бой Головкина пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Его соперником станет американец Дэниэл Джейкобс.
@GGGBoxing reminds me of Bruce Lee humble and good at what he do— Cornelius Bundrage (@K9boxing) 30 декабря 2016 г.
В профессионалах Головкин выступает с 2006 года. Он завершил победой все 36 боев в карьере (33 нокаутом). Сейчас Головкину принадлежат чемпионские пояса WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе. Для объединения титулов ему не хватает только пояса WBO, который владеем британец Билли Джо Сондерс.