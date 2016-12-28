Экс-чемпион IBF сравнил Геннадия Головкина с Брюсом Ли

Казахстанцу принадлежат четыре из пяти поясов среднего веса.

@GGGBoxing reminds me of Bruce Lee humble and good at what he do — Cornelius Bundrage (@K9boxing) 30 декабря 2016 г.

Экс-чемпион мира в полусреднем весе по версии IBF американец(34-6, 19 КО)сравнил казахстанского боксерас мастером боевых искусств и актером"Геннадий Головкин напоминает мне Брюса Ли своей скромностью и тем, как он хорошо делает свое дело", - написал Бандрейдж в официальном твиттере.Отметим, что следующий бой Головкина пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Его соперником станет американец Дэниэл Джейкобс.В профессионалах Головкин выступает с 2006 года. Он завершил победой все 36 боев в карьере (33 нокаутом). Сейчас Головкину принадлежат чемпионские пояса WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе. Для объединения титулов ему не хватает только пояса WBO, который владеем британец Билли Джо Сондерс.