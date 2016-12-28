В будущем Головкина могут включить в Международный зал боксерской славы - СМИ

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Ак Барс СКА 4:3 Б
Нефтехимик Северсталь 4:3
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Барыс Авангард 3:1
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Салават Юлаев Металлург Мг 3:5
СКА Локомотив 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Танума 2:0
Попко Ли 2:1
Попко Ваттанакул 2:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

В будущем Головкина могут включить в Международный зал боксерской славы - СМИ

По мнению журналистов, многое прояснят 2017 год и бои с Джейкобсом и Альваресом.

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10 Комментариев
Геннадий Головкин. Фото с сайта tofight.ru
Геннадий Головкин. Фото с сайта tofight.ru
Издание Round by Round включило казахстанского боксера Геннадия Головкина в число лучших боксеров среднего веса в истории.

"Геннадий Геннадьевич Головкин, известный больше как GGG, считается многими главным боксером среднего веса и, возможно, самым опасным бойцом в этом виде спорта. Казахстанец сейчас владеет поясами WBC, WBA, IBF и IBO. Журнал The Ring отдает ему третье место в рейтинге P4P - лучших боксеров вне зависимости от весовой категории. 

Головкин известен своей исключительной выдержкой, пробивной силой, гранитным подбородком и оказывающим давление стилем. Однако многие полагают, что Головкин выглядел особенно уязвим в своем последнем пятираундовом бою с непобедимым до этого чемпионом IBF в полусреднем весе Келлом Бруком. Он часто бил парня, который меньше него, но скорости были не те. Многие думают, что у Брука был бы шанс на победу, будь он настоящим средневесом. 

2017 год откроет многие вещи в отношении Головкина. В марте у него запланирован бой с Дэниэлом Джейкобсом. Мы все увидим, как он еще раз покажет свой высокий уровень, прежде чем, как ожидается, встретится в сентябре с суперзвездой Саулем "Канело" Альваресом в самом ожидаемом бою. 

Сможет ли "Канело" воспользоваться некоторыми слабыми сторонами Геннадия Головкина, или тот опять продолжит свое доминирование? 

Пока же точно можно сказать одно. У Головкина есть данные для включения в будущем в Международный зал боксерской славы. У GGG самый высокий процент нокаутов в истории среднего веса (91,8 %). Он 17 раз успешно защитил титулы, уступая только Бернарду Хопкинсу, у которого 20 таких боев. 

Если Головкин победит Джейкобса и Альвареса в следующем году, он заслужит упоминания себя в качестве одного из лучших средневесов в истории бокса", - пишет Round by Round.

34-летний Головкин перешел в профессионалы в 2006 году. С тех пор он провел 36 боев, в которых одержал 36 побед (33 - нокаутом). В следующем поединке Головкин 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке встретится с американцем Дэниэлом Джейкобсом. 
Просмотров: 2533  Комментариев: 10
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Комментарии

 
 
Steppenwolf !!! Сегодня 08:35
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6036
ВаааХ ! ВОТ ЭТО , ДААА! ! ! Говорю же : G G G , FOREVER !
Ответить -1
 
Батыр Сегодня 09:05
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 538
Дай аллах! что так оно и было!
Ответить 4
 
Serik Orda Сегодня 09:26
Статус: Профи
Рейтинг: 451
Я горжусь своим земляком!!! да Аллах тебе здоровья и спортивного долголетия!!!
Ответить 2
 
Nurlan Сегодня 09:50
Статус: Дублёр
Рейтинг: 183
Ай да Гена, ай да красавчик! Я очень горд за тебя!
Ответить 1
 
Нургиса Шопанов Сегодня 11:24
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 204
Интересно, а пацанчик читает?!
Ответить 0
 
Lada Vesta Сегодня 11:39
Статус: Дублёр
Рейтинг: 199
Нургиса, это не пацанчик, а пацанёнок
Ответить 0
 
Lada Vesta Сегодня 11:41
Статус: Дублёр
Рейтинг: 199
пацанёнок все новости про Головкина читает в обязательном порядке
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serikjan atau Сегодня 11:56
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2735
Не новость. это было уже известно давно, только по правилам Зала боксера включить после ухода из бокса, причем после три года. Из сегоднянших войдет в Зал Славы: Мейвезер, Пакьяо, Фроч, Уорд, Котто, Кличко, Головкин - безусловно великие боксеры и великая история бокса.
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serikjan atau Сегодня 12:01
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2735
А рекорд Хопкинса будет побит уже в 2017 году, остался лишь 3 победных боя. Над Джейкобсом, Энжикамом и Хитровым. Бой с Чавесом мл. не считается, так как бой, если состоится будет в каком-то в промежуточном весе. Бой с победителем поединка Джек и Дигейл - тоже не считается, они в суперсреднем. Альваресу никогда не верил.
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Азамат Ибрагимов Сегодня 12:05
Статус: Фанат
Рейтинг: 31
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