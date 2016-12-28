В будущем Головкина могут включить в Международный зал боксерской славы - СМИ

По мнению журналистов, многое прояснят 2017 год и бои с Джейкобсом и Альваресом.
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Геннадий Головкин. Фото с сайта tofight.ru
Издание Round by Round включило казахстанского боксера Геннадия Головкина в число лучших боксеров среднего веса в истории.
"Геннадий Геннадьевич Головкин, известный больше как GGG, считается многими главным боксером среднего веса и, возможно, самым опасным бойцом в этом виде спорта. Казахстанец сейчас владеет поясами WBC, WBA, IBF и IBO. Журнал The Ring отдает ему третье место в рейтинге P4P - лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.
Головкин известен своей исключительной выдержкой, пробивной силой, гранитным подбородком и оказывающим давление стилем. Однако многие полагают, что Головкин выглядел особенно уязвим в своем последнем пятираундовом бою с непобедимым до этого чемпионом IBF в полусреднем весе Келлом Бруком. Он часто бил парня, который меньше него, но скорости были не те. Многие думают, что у Брука был бы шанс на победу, будь он настоящим средневесом.
2017 год откроет многие вещи в отношении Головкина. В марте у него запланирован бой с Дэниэлом Джейкобсом. Мы все увидим, как он еще раз покажет свой высокий уровень, прежде чем, как ожидается, встретится в сентябре с суперзвездой Саулем "Канело" Альваресом в самом ожидаемом бою.
Сможет ли "Канело" воспользоваться некоторыми слабыми сторонами Геннадия Головкина, или тот опять продолжит свое доминирование?
Пока же точно можно сказать одно. У Головкина есть данные для включения в будущем в Международный зал боксерской славы. У GGG самый высокий процент нокаутов в истории среднего веса (91,8 %). Он 17 раз успешно защитил титулы, уступая только Бернарду Хопкинсу, у которого 20 таких боев.
Если Головкин победит Джейкобса и Альвареса в следующем году, он заслужит упоминания себя в качестве одного из лучших средневесов в истории бокса", - пишет Round by Round.
34-летний Головкин перешел в профессионалы в 2006 году. С тех пор он провел 36 боев, в которых одержал 36 побед (33 - нокаутом). В следующем поединке Головкин 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке встретится с американцем Дэниэлом Джейкобсом.
"Геннадий Геннадьевич Головкин, известный больше как GGG, считается многими главным боксером среднего веса и, возможно, самым опасным бойцом в этом виде спорта. Казахстанец сейчас владеет поясами WBC, WBA, IBF и IBO. Журнал The Ring отдает ему третье место в рейтинге P4P - лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.
Головкин известен своей исключительной выдержкой, пробивной силой, гранитным подбородком и оказывающим давление стилем. Однако многие полагают, что Головкин выглядел особенно уязвим в своем последнем пятираундовом бою с непобедимым до этого чемпионом IBF в полусреднем весе Келлом Бруком. Он часто бил парня, который меньше него, но скорости были не те. Многие думают, что у Брука был бы шанс на победу, будь он настоящим средневесом.
2017 год откроет многие вещи в отношении Головкина. В марте у него запланирован бой с Дэниэлом Джейкобсом. Мы все увидим, как он еще раз покажет свой высокий уровень, прежде чем, как ожидается, встретится в сентябре с суперзвездой Саулем "Канело" Альваресом в самом ожидаемом бою.
Сможет ли "Канело" воспользоваться некоторыми слабыми сторонами Геннадия Головкина, или тот опять продолжит свое доминирование?
Пока же точно можно сказать одно. У Головкина есть данные для включения в будущем в Международный зал боксерской славы. У GGG самый высокий процент нокаутов в истории среднего веса (91,8 %). Он 17 раз успешно защитил титулы, уступая только Бернарду Хопкинсу, у которого 20 таких боев.
Если Головкин победит Джейкобса и Альвареса в следующем году, он заслужит упоминания себя в качестве одного из лучших средневесов в истории бокса", - пишет Round by Round.
34-летний Головкин перешел в профессионалы в 2006 году. С тех пор он провел 36 боев, в которых одержал 36 побед (33 - нокаутом). В следующем поединке Головкин 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке встретится с американцем Дэниэлом Джейкобсом.