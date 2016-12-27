Сауль Альварес вернулся к тренировкам

Мексиканец уже способен работать правой рукой, которую он травмировал в последнем бою.
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Фото: Golden Boy Promotions
Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (48-1-1, 34 КО) вернулся к тренировкам, сообщает BoxingScene.com.
Отмечается, что "Канело" уже способен работать правой рукой, которую он травмировал в сентябре текущего года в бою с британцем Лиамом Смитом. Следующий поединок мексиканец запланирован на 6 мая, однако его оппонент пока не известен.
Ранее сообщалось, что Альварес ведет переговоры на эту дату со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Стороны согласовали промежуточный все 165 фунтов, им остается лишь решить вопрос с финансовой составляющей. Чавесу-младшему предложили за бой миллионов долларов, у него есть на раздумья до 2 января.
Также у "Канело" имеется запасной вариант в случае срыва сделки с Чавесом-младшим. В этом случае его соперником станет чемпион WBО в среднем весе британец Билли Джо Сондерс, обязательным претендентом на титул которого мексиканец недавно стал.
Кроме того, Альвареса запланировал на 2017 год бой с казахстанцем Геннадием Головкиным, которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. У боксеров имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре.
Отмечается, что "Канело" уже способен работать правой рукой, которую он травмировал в сентябре текущего года в бою с британцем Лиамом Смитом. Следующий поединок мексиканец запланирован на 6 мая, однако его оппонент пока не известен.
Ранее сообщалось, что Альварес ведет переговоры на эту дату со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Стороны согласовали промежуточный все 165 фунтов, им остается лишь решить вопрос с финансовой составляющей. Чавесу-младшему предложили за бой миллионов долларов, у него есть на раздумья до 2 января.
Также у "Канело" имеется запасной вариант в случае срыва сделки с Чавесом-младшим. В этом случае его соперником станет чемпион WBО в среднем весе британец Билли Джо Сондерс, обязательным претендентом на титул которого мексиканец недавно стал.
Кроме того, Альвареса запланировал на 2017 год бой с казахстанцем Геннадием Головкиным, которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. У боксеров имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре.