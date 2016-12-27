Сауль Альварес вернулся к тренировкам

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Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
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Тобол Атырау 3:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ФШМ (U-20) Ал 7:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 3:2
Йокерит Динамо Р 3:0
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Ак Барс СКА 4:3 Б
Нефтехимик Северсталь 4:3
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Барыс Авангард 3:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
ТНК «Казхром-2» Динамо-Костанай 1:3
Алтай-2 Тараз-2 0:3
Актобе Жайык 3:0
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:0
Атырау-2 Мангыстау 2:3
Жетысу-Жастар Кайсар 3:2
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Евсеев Квон Сун 0:2
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Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
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Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 2:0
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Сауль Альварес вернулся к тренировкам

Мексиканец уже способен работать правой рукой, которую он травмировал в последнем бою.

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4 Комментария
Фото: Golden Boy Promotions
Фото: Golden Boy Promotions
Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (48-1-1, 34 КО) вернулся к тренировкам, сообщает BoxingScene.com.

Отмечается, что "Канело" уже способен работать правой рукой, которую он травмировал в сентябре текущего года в бою с британцем Лиамом Смитом. Следующий поединок мексиканец запланирован на 6 мая, однако его оппонент пока не известен.

Ранее сообщалось, что Альварес ведет переговоры на эту дату со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Стороны согласовали промежуточный все 165 фунтов, им остается лишь решить вопрос с финансовой составляющей. Чавесу-младшему предложили за бой миллионов долларов, у него есть на раздумья до 2 января.

Также у "Канело" имеется запасной вариант в случае срыва сделки с Чавесом-младшим. В этом случае его соперником станет чемпион WBО в среднем весе британец Билли Джо Сондерс, обязательным претендентом на титул которого мексиканец недавно стал.

Кроме того, Альвареса запланировал на 2017 год бой с казахстанцем Геннадием Головкиным, которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. У боксеров имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре.

Просмотров: 991  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
НуриК ИсаеВ Сегодня 15:00
Статус: Профи
Рейтинг: 332
Чёт поднабрал весу та..
На 170 фунтов тянет
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Dron777 Сегодня 15:12
Статус: Профи
Рейтинг: 347
вот он кабан и удар бешенный
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Baglan Badenbaev Сегодня 15:22
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 214
Да, он силён. Иногда некторые комментаторы, отписываются, что Геныч его в одну "калитку" бы вынес, и это неправильно. На данный момент, Мэйвезер ему бы проиграл, возможно досрочно. Эта "мощная машина", но и у неё есть слабые места, например: ноги и темп за которым он по причине тех же ног не будет поспевать. Против его метода нужно выстраивать несколько задач на бой, одна из них: работа джебом. Что-что, а у Гены эта сильная и мощная сторона. Вдоволь может измотать соперника.
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Бек $$$ Сегодня 15:32
Статус: МСМК
Рейтинг: 949
*им остается лишь решить вопрос с финансовой составляющей. Чавесу-младшему предложили за бой миллионов долларов, *-- поправите на 6 миллионов !!!
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