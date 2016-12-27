Бой "Канело" и Чавеса - это самое худшее, что может быть для фанатов бокса и Головкина - СМИ

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 3:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ФШМ (U-20) Ал 7:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 3:2
Йокерит Динамо Р 3:0
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Ак Барс СКА 4:3 Б
Нефтехимик Северсталь 4:3
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Барыс Авангард 3:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
ТНК «Казхром-2» Динамо-Костанай 1:3
Алтай-2 Тараз-2 0:3
Актобе Жайык 3:0
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:0
Атырау-2 Мангыстау 2:3
Жетысу-Жастар Кайсар 3:2
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Евсеев Квон Сун 0:2
Попко Танума 2:0
Попко Ли 2:1
Попко Ваттанакул 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 2:0
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Бой "Канело" и Чавеса - это самое худшее, что может быть для фанатов бокса и Головкина - СМИ

Мексиканские боксеры договариваются о поединке на май.

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3 Комментария
Сауль Альварес и Хулио Сезар Чавес-младший. Фото boxingscene.com
Сауль Альварес и Хулио Сезар Чавес-младший. Фото boxingscene.com
Обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эмброуз считает, что бой между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), намеченный на сентябрь 2017 года, является номером один в мире бокса. Однако планы промоутеров мексиканского боксера могут негативно отразиться на его статусе.

Речь идет о поединке между "Канело" и его соотечественником Хулио Сезором Чавесом-младший, который стороны обсуждают на май 2017 года. По мнению автора, этот поединок "погубит" сентябрьское противостояние Альвареса и Головкина.

Отмечается, что "Канело" и Чавес-младший хотят срубить побольше денег, планируя продать более миллиона PPV (платные трансляции) и порядка 80 тысяч мест на стадионе AT&T Stadium в Техасе. Однако Эмброуз сомневается, что мексиканцу по силам показать такие цифры. Но, если ему это удастся, то от этого пострадает Головкин.

Дело в том, что если бой между "Канело" и Чавесом-младшим окажется коммерчески успешным, то мексиканец вряд ли даст Головкину "честную сделку", который рассчитывает получить процент от общего дохода с поединка. Вместо этого, промоутеры "Канело" предлагают казахстанцу фиксированный гонорар в 15 миллионов долларов, тогда как общий доход от самого боя может превысить 300 миллионов долларов.

"Бой "Канело" против Чавеса-младшего - это самая худшая вещь, которая может случиться для фанатов бокса и Головкина. Вместо боя Альвареса с Головкиным, публика вынуждена будет наблюдать за мисматчем с Чавесом-младшим. Другими словами, этот будет повторением боя "Канело" с Джеймсом Кирклендом, поскольку Чавес, как и он, уже "отжил свое". Вместо того, чтобы подобрать достойного соперника, который может побить "Канело", Golden Boy выбрали Чавеса-младшего, на фоне которого "Канело" будет смотреться лучше, чем он есть на самом деле.

Если бой "Канело" - Чавес-младший покажет большие цифры по зрителям и PPV-продажам, то это сделает практически невозможным организацию поединка с Головкиным. Он станет возможен только в том случае, если Головкин согласится на фиксированный гонорар, потому что я не думаю, что Golden Boy собирается увеличить свое предложение. Наоборот, они могут снизить его в зависимости от того, как Головкин будет выглядит против Дэниэла Джейкобса 18 марта на HBO в Нью-Йорке", - написал автор.
Просмотров: 2500  Комментариев: 3
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Комментарии

 
 
serikjan atau Сегодня 14:07
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2730
Пусть дерется эти два мекса, Головкина не волнует их результат и прибыли. А "общий доход боя может превысить 300 млн" ,- это не так. Общий доход боя Головкин - Альварес будет примерно таким, как от поединка Котто - Канело.
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Коренной Сегодня 15:04
Статус: Профи
Рейтинг: 378
Откуда берут эти заоблачные цифры?
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Бек $$$ Сегодня 15:28
Статус: МСМК
Рейтинг: 949
вот если PPV-продажа у них не получится высоким то тогда провал эпох Конело !!! если Гена и Дэниэла повысит продаж в НВО PPV-продаж боле 450 . то тогда время нашего Гены диктовать условия !!!
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