Бой "Канело" и Чавеса - это самое худшее, что может быть для фанатов бокса и Головкина - СМИ

Мексиканские боксеры договариваются о поединке на май.
Сегодня 13:40
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Сауль Альварес и Хулио Сезар Чавес-младший. Фото boxingscene.com
Обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эмброуз считает, что бой между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), намеченный на сентябрь 2017 года, является номером один в мире бокса. Однако планы промоутеров мексиканского боксера могут негативно отразиться на его статусе.
Речь идет о поединке между "Канело" и его соотечественником Хулио Сезором Чавесом-младший, который стороны обсуждают на май 2017 года. По мнению автора, этот поединок "погубит" сентябрьское противостояние Альвареса и Головкина.
Отмечается, что "Канело" и Чавес-младший хотят срубить побольше денег, планируя продать более миллиона PPV (платные трансляции) и порядка 80 тысяч мест на стадионе AT&T Stadium в Техасе. Однако Эмброуз сомневается, что мексиканцу по силам показать такие цифры. Но, если ему это удастся, то от этого пострадает Головкин.
Дело в том, что если бой между "Канело" и Чавесом-младшим окажется коммерчески успешным, то мексиканец вряд ли даст Головкину "честную сделку", который рассчитывает получить процент от общего дохода с поединка. Вместо этого, промоутеры "Канело" предлагают казахстанцу фиксированный гонорар в 15 миллионов долларов, тогда как общий доход от самого боя может превысить 300 миллионов долларов.
"Бой "Канело" против Чавеса-младшего - это самая худшая вещь, которая может случиться для фанатов бокса и Головкина. Вместо боя Альвареса с Головкиным, публика вынуждена будет наблюдать за мисматчем с Чавесом-младшим. Другими словами, этот будет повторением боя "Канело" с Джеймсом Кирклендом, поскольку Чавес, как и он, уже "отжил свое". Вместо того, чтобы подобрать достойного соперника, который может побить "Канело", Golden Boy выбрали Чавеса-младшего, на фоне которого "Канело" будет смотреться лучше, чем он есть на самом деле.
Если бой "Канело" - Чавес-младший покажет большие цифры по зрителям и PPV-продажам, то это сделает практически невозможным организацию поединка с Головкиным. Он станет возможен только в том случае, если Головкин согласится на фиксированный гонорар, потому что я не думаю, что Golden Boy собирается увеличить свое предложение. Наоборот, они могут снизить его в зависимости от того, как Головкин будет выглядит против Дэниэла Джейкобса 18 марта на HBO в Нью-Йорке", - написал автор.
Речь идет о поединке между "Канело" и его соотечественником Хулио Сезором Чавесом-младший, который стороны обсуждают на май 2017 года. По мнению автора, этот поединок "погубит" сентябрьское противостояние Альвареса и Головкина.
Отмечается, что "Канело" и Чавес-младший хотят срубить побольше денег, планируя продать более миллиона PPV (платные трансляции) и порядка 80 тысяч мест на стадионе AT&T Stadium в Техасе. Однако Эмброуз сомневается, что мексиканцу по силам показать такие цифры. Но, если ему это удастся, то от этого пострадает Головкин.
Дело в том, что если бой между "Канело" и Чавесом-младшим окажется коммерчески успешным, то мексиканец вряд ли даст Головкину "честную сделку", который рассчитывает получить процент от общего дохода с поединка. Вместо этого, промоутеры "Канело" предлагают казахстанцу фиксированный гонорар в 15 миллионов долларов, тогда как общий доход от самого боя может превысить 300 миллионов долларов.
"Бой "Канело" против Чавеса-младшего - это самая худшая вещь, которая может случиться для фанатов бокса и Головкина. Вместо боя Альвареса с Головкиным, публика вынуждена будет наблюдать за мисматчем с Чавесом-младшим. Другими словами, этот будет повторением боя "Канело" с Джеймсом Кирклендом, поскольку Чавес, как и он, уже "отжил свое". Вместо того, чтобы подобрать достойного соперника, который может побить "Канело", Golden Boy выбрали Чавеса-младшего, на фоне которого "Канело" будет смотреться лучше, чем он есть на самом деле.
Если бой "Канело" - Чавес-младший покажет большие цифры по зрителям и PPV-продажам, то это сделает практически невозможным организацию поединка с Головкиным. Он станет возможен только в том случае, если Головкин согласится на фиксированный гонорар, потому что я не думаю, что Golden Boy собирается увеличить свое предложение. Наоборот, они могут снизить его в зависимости от того, как Головкин будет выглядит против Дэниэла Джейкобса 18 марта на HBO в Нью-Йорке", - написал автор.