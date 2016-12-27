Sky Sports включил бой с участием Головкина в список "лучших раундов года"

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Павлодар-2 Алтай-2 0:3
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Тараз-2 Ушкын-Искра 14:00
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Алтай-2 Тараз-2 0:3
Актобе Жайык 3:0
Атырау-2 Мангыстау 2:3
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:0
Жетысу-Жастар Кайсар 3:2
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Астана Алтай 0:3
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Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 09:00
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Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Sky Sports включил бой с участием Головкина в список "лучших раундов года"

Отмечается, что в том раунде соперник GGG доказал, что многие скептики ошибались на его счет.

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Фото с сайта HBO.com
Фото с сайта HBO.com
Британский телеканал Sky Sports назвал претендентов на звание "лучшего раунда года", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В число номинантов вошел второй раунд боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и британцем Келлом Бруком (36-1, 25 КО).

"Брук во втором раунде боя с хваленым Головкиным доказал, что многие скептики ошибались. Звезда из Шеффилда, который поднялся на две весовые категории, чтобы стать чемпионом мира в среднем весе, начал боксировать и хорошо двигаться, видя, что казахстанец выглядит опустошенным.

Брук прочувствовал джеб, пробил апперкот за 45 секунд до гонга, который оторвал ноги Головкина от земли, чем привел зрителей арены О2 в восторг. Затем пара пустила в ход тяжелую артиллерию", - пишет издание.

Также в список лучших раундов года вошли следующие бои:
Диллиан Уайт - Дерек Чисора (пятый раунд)
Хосеа Бертон - Фрэнк Бульони (двенадцатый раунд)
Фрэнки Гэвин - Сэм Эггингтон (шестой раунд)
Том Доран - Люк Килер (первый раунд).

Ранее Sky Sport включил бой Головкин - Брук в число лучших поединков 2016 года. Он проходил 10 сентября и завершился досрочной победой казахстанца в пятом раунде, когда угол британца выбросил на ринг полотенце. Для Брука это поражение стало первым в карьере.

Между тем промоутерская компания K2 Promotoins и Всемирный боксерский совет (WBC) назвали бой Головкин - Брук событием года.

Голосование проводится на официальном сайте Sky Sport. Телеканал показывал бой Головкин - Брук по системе платных трансляций (PPV). По неофициальным данным, их поединок собрал 500 тысяч PPV.

Просмотров: 1881  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
Lampa Bumaga Сегодня 09:27
Статус: Фанат
Рейтинг: 38
Пересмотрел бой .Головкин ,казалось мне ,неким "космическим " боксером раньше .Ничего в нем космического не увидел в этом бою.После первого раунда тяжело дышал .Много ударов прошлись по воздуху .Только можно отметить его прессинг и все.И техника не такая уж у него хорошая.
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serikjan atau Сегодня 10:47
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2727
Lampa Bumaga, не новость, все занют, это и стиль: много пропускал, стал мишенью для для Брука - "стиль боксерской груши", сам был не точен, ударил по воздуху - "стиль ветряной мельницы". Головкин защищался не руками, не корпусом, даже не отходил назад, Гена защищался головой, подставлять на каждый удар противника голову - это тоже стиль: "защита головой". "Стиль уличного драчуна", он называл так такую манеру боя, не подходит такой стиль Головкину. Но помог, против Брука, Брук традиционный классик, не ожидал от Гены такого, и был в шок, проиграл уже в четвертом раунде. Если бы Гена боксировал против Брука, в обычном классическом стиле, бой продолжался бы до 8-го раунда. Просто Гена и тренер Санчес хотели как можно быстрее закончит бой, вот все, ничего там особенного.
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Lampa Bumaga Сегодня 09:31
Статус: Фанат
Рейтинг: 38
Много бреши в обороне .Если какой -нибудь бегунок с хорошей дыхалкой пробежит 6-7 раундов ,то может выиграть ,если конечно ,включится в последних раундах как Уорд в бою С Коавлевым .
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GGGabit Сегодня 09:54
Статус: Профи
Рейтинг: 480
Lampa Bumaga,схожее чувство как будто он вышел не боксировать а драться. По ходу ситуация с Юбенком мл. его разозлила и что ему пришлось драться с полусредневесом когда он сам раскритиковал рыжего при встрече с рыжим. Без разведки прямо в бой !!! Но этим то и был интересен бой что он давал ему шансы а потмо взял и рамазал.
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Уланжан Нургалиев Сегодня 10:15
Статус: Юниор
Рейтинг: 88
Не самый лучший бои для Гены, соперник не удобный по габаритам вот и тяжко пришлось,с чемпионами биться думаешь легко что ли ? Брук непобедимый в своем весе же,норм дрался Головкин
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