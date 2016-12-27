Sky Sports включил бой с участием Головкина в список "лучших раундов года"

Отмечается, что в том раунде соперник GGG доказал, что многие скептики ошибались на его счет.
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Фото с сайта HBO.com
Британский телеканал Sky Sports назвал претендентов на звание "лучшего раунда года", сообщает корреспондент Vesti.kz.
В число номинантов вошел второй раунд боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и британцем Келлом Бруком (36-1, 25 КО).
"Брук во втором раунде боя с хваленым Головкиным доказал, что многие скептики ошибались. Звезда из Шеффилда, который поднялся на две весовые категории, чтобы стать чемпионом мира в среднем весе, начал боксировать и хорошо двигаться, видя, что казахстанец выглядит опустошенным.
Брук прочувствовал джеб, пробил апперкот за 45 секунд до гонга, который оторвал ноги Головкина от земли, чем привел зрителей арены О2 в восторг. Затем пара пустила в ход тяжелую артиллерию", - пишет издание.
Также в список лучших раундов года вошли следующие бои:
Диллиан Уайт - Дерек Чисора (пятый раунд)
Хосеа Бертон - Фрэнк Бульони (двенадцатый раунд)
Фрэнки Гэвин - Сэм Эггингтон (шестой раунд)
Том Доран - Люк Килер (первый раунд).
Ранее Sky Sport включил бой Головкин - Брук в число лучших поединков 2016 года. Он проходил 10 сентября и завершился досрочной победой казахстанца в пятом раунде, когда угол британца выбросил на ринг полотенце. Для Брука это поражение стало первым в карьере.
Между тем промоутерская компания K2 Promotoins и Всемирный боксерский совет (WBC) назвали бой Головкин - Брук событием года.
Голосование проводится на официальном сайте Sky Sport. Телеканал показывал бой Головкин - Брук по системе платных трансляций (PPV). По неофициальным данным, их поединок собрал 500 тысяч PPV.
В число номинантов вошел второй раунд боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и британцем Келлом Бруком (36-1, 25 КО).
"Брук во втором раунде боя с хваленым Головкиным доказал, что многие скептики ошибались. Звезда из Шеффилда, который поднялся на две весовые категории, чтобы стать чемпионом мира в среднем весе, начал боксировать и хорошо двигаться, видя, что казахстанец выглядит опустошенным.
Брук прочувствовал джеб, пробил апперкот за 45 секунд до гонга, который оторвал ноги Головкина от земли, чем привел зрителей арены О2 в восторг. Затем пара пустила в ход тяжелую артиллерию", - пишет издание.
Также в список лучших раундов года вошли следующие бои:
Диллиан Уайт - Дерек Чисора (пятый раунд)
Хосеа Бертон - Фрэнк Бульони (двенадцатый раунд)
Фрэнки Гэвин - Сэм Эггингтон (шестой раунд)
Том Доран - Люк Килер (первый раунд).
Ранее Sky Sport включил бой Головкин - Брук в число лучших поединков 2016 года. Он проходил 10 сентября и завершился досрочной победой казахстанца в пятом раунде, когда угол британца выбросил на ринг полотенце. Для Брука это поражение стало первым в карьере.
Между тем промоутерская компания K2 Promotoins и Всемирный боксерский совет (WBC) назвали бой Головкин - Брук событием года.
Голосование проводится на официальном сайте Sky Sport. Телеканал показывал бой Головкин - Брук по системе платных трансляций (PPV). По неофициальным данным, их поединок собрал 500 тысяч PPV.