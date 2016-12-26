Даурен Елеусинов рассказывал, что нынешнего Джейкобса сложно победить - Шарибаев о бое Головкина

Боксер с нетерпением ждет поединок.

Казахстанский боксер-профессионал Айдар Шарибаев поделился своим мнением по поводу поединка между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным и регулярным чемпионом WBA Дэниэлом Джейкобсом, сообщает "Профи Бокс Казахстана".



"Я с нетерпением жду этого боя. Я желаю только победы Головкину, но я знаю, что Джейкобс не из простых соперников. В свое время он противостоял Дмитрию Пирогу, который, в свою очередь, назывался главным конкурентом Геннадия в борьбе за лидерство в среднем дивизионе. Пирог, конечно же, выиграл в том бою, но прошло много времени, и заметно, что Джейкобс вырос как боксер. Готовиться к бою с Головкиным Дэниэлу помогают украинцы Сергей Деревянченко и Евгений Хитров. Если так посмотреть, то они одни из лучших в среднем весе. Хотя Деревянченко был спарринг-партнером Давида Лемье, когда тот готовился к бою с Головкиным, и это ему не помогло. Этот факт придает спокойствия моему сердцу (улыбается), ведь спарринг-партнеры очень сильно влияют на подготовку боксера к поединку. Я верю, что по воле Всевышнего Геннадий Головкин победит в следующем бою и в очередной раз поднимет казахстанский флаг на мировой арене.



Также я знаю, что Джейкобс тренируется в одной команде с нашим боксером Дауреном Елеусиновым. Они много спарринговали. Как рассказывал мне сам Даурен, нынешний Джейкобс очень силен и его сложно обыграть", - сказал Шарибаев.

Напомним, в октябре Шарибаев одержал четвертую победу на профессиональном ринге. Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке.