Бой с Келлом Бруком будет самым большим в британском боксе - Амир Хан

По словам боксера, переговоры продолжаются.
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Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан заявил, что его бой против соотечественника, обладателя пояса IBF в полусреднем весе Келла Брука, который ранее проиграл казахстанцу Геннадию Головкину, будет самым громким поединком в британском боксе.
"Переговоры в настоящий момент идут, и мы ждем, что ответит нам команда Брука. Наш бой продаст стадион, это будет самый большой бой в британском боксе. Это поединок, о котором мы так долго говорили и теперь он близок", - цитирует Хана allboxing.ru.
Напомним, что в своем прошлом бою Брук поднялся в средний вес, где встретился с сильнейшим боксером этой категории - Геннадием Головкиным. Брук проиграл GGG в пятом раунде, а после боя ему потребовалась операция из-за перелома глазницы. Хан в своем последнем поединке тоже потерпел поражение, попав в нокаут от Сауля "Канело" Альвареса.