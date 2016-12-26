Казахстанский нокаутер Али Ахмедов вернулся к тренировкам после операции на руку

Свой последний бой он провел с травмой руки, но все равно выиграл.
Сегодня 15:32
0 Комментариев
Ссылки по теме:
- Казахстанский нокаутер Ахмедов встретится в Лондоне с боксером из топ-30 мирового рейтинга
- Казахстанский нокаутер Али Ахмедов был прооперирован в Алматы
- Казахстанский боксер Ахмедов впервые на профи-ринге закончил бой не досрочно
Фото: instagram.com
Казахстанский боксер-профессионал Али Ахмедов вернулся к тренировкам после операции на руку.
Об этом сам спортсмен сообщил на своей странице в Instagram. "Сегодня вернулся к работе!" - написал Ахмедов, сопроводив запись видео с тренировки.
Свой последний бой 21-летний Ахмедов, выступающий в полутяжелом весе, провел в начале декабря в Польше с Владимиром Харкевичем из Беларуси. Казахстанец одержал победу единогласным решением судей, впервые выиграв поединок не досрочно. Предыдущие четыре боя Ахмедов выиграл досрочно, причем все в первом раунде.
После боя с Харкевичем стало известно, что Ахмедов боксировал с травмой руки. Как признался сам боксер, если бы не перелом большого пальца, то поединок не продлился бы дольше трех раундов. Позже он успешно перенес операцию в Алматы.
Следующий поединок перспективного казахстанского полутяжеловеса пройдет в британском Лондоне 11 марта. По словам Али, его соперником станет боксер из ТОП-30 весовой категории.
Об этом сам спортсмен сообщил на своей странице в Instagram. "Сегодня вернулся к работе!" - написал Ахмедов, сопроводив запись видео с тренировки.
Свой последний бой 21-летний Ахмедов, выступающий в полутяжелом весе, провел в начале декабря в Польше с Владимиром Харкевичем из Беларуси. Казахстанец одержал победу единогласным решением судей, впервые выиграв поединок не досрочно. Предыдущие четыре боя Ахмедов выиграл досрочно, причем все в первом раунде.
После боя с Харкевичем стало известно, что Ахмедов боксировал с травмой руки. Как признался сам боксер, если бы не перелом большого пальца, то поединок не продлился бы дольше трех раундов. Позже он успешно перенес операцию в Алматы.
Следующий поединок перспективного казахстанского полутяжеловеса пройдет в британском Лондоне 11 марта. По словам Али, его соперником станет боксер из ТОП-30 весовой категории.