Учитывая, что отец Чавеса был хорошим бойцом, думаю он кое-что умеет - Манкенов о возможном бое с Головкиным

Мексиканец также хочет провести бои с Саулем Альваресом.
Сегодня 13:55
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Хулио Сезар Чавес-младший. Фото с сайта wbcboxing.com
Известный казахстанский промоутер, внештатный советник президента Федерации профессионального бокса РК Болат Манкенов прокомментировал возможный поединок между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и экс-чемпионом мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим (49-2-1, 32 КО). В интервью Vesti.kz он рассказал, какое впечатление на него произвел мексиканский боксер.
"Я знаю все поединки старшего Чавеса. А вот бои младшего не смотрел, мне нужно посмотреть и лишь после этого могу что-то сказать.
Я видел Чавеса-младшего на конференции WBC в Майами. Простой молодой мальчишка. Сыроватый такой. На меня впечатления не произвел.
Но я думаю не зря Альваресу интересен бой с Чавесом. Учитывая, что его отец был хорошим бойцом, думаю он кое-что умеет", - отметил Манкенов.
Ранее промоутер Том Леффлер, представляющий интересы Головкина, заявил, что казахстанский боксер готов подняться в 168 фунтов для боя с Чавесом-младшим.
При этом Абель Санчес, тренирующий Головкина, упомянул Чавеса-младшего в списке боксеров, которые смогут выстоять против его подопечного. В свою очередь вице-президент Федерации бокса РК Виктор Демьяненко заявил, что мексиканец лишь бледная тень своего отца.
Добавим, что на 18 марта в Нью-Йорке у Головкина намечена защита титулов в бою против американца Дэниэла Джейкобса. Судя по словам Санчеса, соперника казахстанца ждет досрочное поражение.
"Я знаю все поединки старшего Чавеса. А вот бои младшего не смотрел, мне нужно посмотреть и лишь после этого могу что-то сказать.
Я видел Чавеса-младшего на конференции WBC в Майами. Простой молодой мальчишка. Сыроватый такой. На меня впечатления не произвел.
Но я думаю не зря Альваресу интересен бой с Чавесом. Учитывая, что его отец был хорошим бойцом, думаю он кое-что умеет", - отметил Манкенов.
Ранее промоутер Том Леффлер, представляющий интересы Головкина, заявил, что казахстанский боксер готов подняться в 168 фунтов для боя с Чавесом-младшим.
При этом Абель Санчес, тренирующий Головкина, упомянул Чавеса-младшего в списке боксеров, которые смогут выстоять против его подопечного. В свою очередь вице-президент Федерации бокса РК Виктор Демьяненко заявил, что мексиканец лишь бледная тень своего отца.
Добавим, что на 18 марта в Нью-Йорке у Головкина намечена защита титулов в бою против американца Дэниэла Джейкобса. Судя по словам Санчеса, соперника казахстанца ждет досрочное поражение.