Учитывая, что отец Чавеса был хорошим бойцом, думаю он кое-что умеет - Манкенов о возможном бое с Головкиным

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 3:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 8:1
Казахстан (U-18) ФШМ (U-20) Ал 7:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 3:2
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Йокерит Динамо Р 3:0
Нефтехимик Северсталь 4:3
Ак Барс СКА 4:3 Б
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Динамо-Казыгурт Жетысу-Жастар 3:0
Мангыстау ТНК «Казхром-2» 3:0
Павлодар-2 Алтай-2 0:3
Динамо-Костанай Актобе 2:3
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 3:0
Тараз-2 Ушкын-Искра 14:00
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
ТНК «Казхром-2» Динамо-Костанай 1:3
Алтай-2 Тараз-2 0:3
Актобе Жайык 3:0
Атырау-2 Мангыстау 2:3
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:0
Жетысу-Жастар Кайсар 3:2
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Алматы 3:0
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Белинский, Евсеев Ким, Ким 2:1
Евсеев Квон Сун 0:2
Попко Танума 2:0
Попко Ли 2:1
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ли 2:1
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Учитывая, что отец Чавеса был хорошим бойцом, думаю он кое-что умеет - Манкенов о возможном бое с Головкиным

Мексиканец также хочет провести бои с Саулем Альваресом.

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2 Комментария
Хулио Сезар Чавес-младший. Фото с сайта wbcboxing.com
Хулио Сезар Чавес-младший. Фото с сайта wbcboxing.com
Известный казахстанский промоутер, внештатный советник президента Федерации профессионального бокса РК Болат Манкенов прокомментировал возможный поединок между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и экс-чемпионом мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим (49-2-1, 32 КО). В интервью Vesti.kz он рассказал, какое впечатление на него произвел мексиканский боксер.

"Я знаю все поединки старшего Чавеса. А вот бои младшего не смотрел, мне нужно посмотреть и лишь после этого могу что-то сказать. 

Я видел Чавеса-младшего на конференции WBC в Майами. Простой молодой мальчишка. Сыроватый такой. На меня впечатления не произвел.

Но я думаю не зря Альваресу интересен бой с Чавесом. Учитывая, что его отец был хорошим бойцом, думаю он кое-что умеет", - отметил Манкенов.

Ранее промоутер Том Леффлер, представляющий интересы Головкина, заявил, что казахстанский боксер готов подняться в 168 фунтов для боя с Чавесом-младшим.

При этом Абель Санчес, тренирующий Головкина, упомянул Чавеса-младшего в списке боксеров, которые смогут выстоять против его подопечного. В свою очередь вице-президент Федерации бокса РК Виктор Демьяненко заявил, что мексиканец лишь бледная тень своего отца.

Добавим, что на 18 марта в Нью-Йорке у Головкина намечена защита титулов в бою против американца Дэниэла Джейкобса. Судя по словам Санчеса, соперника казахстанца ждет досрочное поражение.
Просмотров: 2180  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
serikjan atau Сегодня 14:33
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2724
Нокаутирует его Головкин, Санчес сказал, что Головкин не не сумеет нокаутировать Чавеса. Чавесу нанес ТКО Фонфара, почему бы Головкину не повторить Фонфару.
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Хороший Мальчик Сегодня 15:15
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1071
serikjan atau, было бы отлично!
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