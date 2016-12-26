Вилли Монро-младший объяснил, почему Геннадий Головкин заслуживает уважения

Американец встречался с GGG в мае 2015 года и продержался до шестого раунда.
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- Я видел, что значит боксировать на высоком уровне, когда вышел на ринг против Головкина - Монро-младший
- Альварес - опытный контр-панчер, а Головкин медленный и неуклюжий. "Канело" побьет его - Монро-младший
- Головкин - суперпанчер, у него будет преимущество даже при переходе на одну категорию - Монро-младший
- Монро-младший заявил о желании заполучить бои с "Канело", Сондерсом и реванш с Головкиным
Фото: HBO.com
Экс-претендент на титул чемпиона мира в среднем весе американец Вилли Монро-младший (21-2, 6 КО) объяснил, почему его бывший соперник чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) заслуживает уважения.
Монро-младший встречался с Головкиным в мае прошлого года в Лос-Анджелесе. Казахстанец нокаутировал соперника в шестом раунде, нанеся американцу первое досрочное поражение в карьере.
"Головкин - единственный боксер, который полностью выбил меня из моей зоны комфорта и заставил драться по его плану. Он определенно заслуживает уважения", - заявил Монро-младший.
Ранее американский боксер признался, что видел, что значит боксировать на высоком уровне, когда вышел на ринг против Головкина. "Я был еще выше, выступая в андеркарте у "Канело" перед 50 000 зрителями. И я доказал, что вхожу в число топовых бойцов категории. Главное для меня - сохранить активность в следующем году", - добавил он.
Также Монро-младший говорил о желании получить матч-реванш с Головкиным.
Монро-младший встречался с Головкиным в мае прошлого года в Лос-Анджелесе. Казахстанец нокаутировал соперника в шестом раунде, нанеся американцу первое досрочное поражение в карьере.
"Головкин - единственный боксер, который полностью выбил меня из моей зоны комфорта и заставил драться по его плану. Он определенно заслуживает уважения", - заявил Монро-младший.
Ранее американский боксер признался, что видел, что значит боксировать на высоком уровне, когда вышел на ринг против Головкина. "Я был еще выше, выступая в андеркарте у "Канело" перед 50 000 зрителями. И я доказал, что вхожу в число топовых бойцов категории. Главное для меня - сохранить активность в следующем году", - добавил он.
Также Монро-младший говорил о желании получить матч-реванш с Головкиным.