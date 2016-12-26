Геннадий Головкин номинирован на звание "Боксер года"

В этом году казахстанский боксер провел два боя и оба завершил досрочной победой.
Сегодня 07:26
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Фото с сайта BoxingScene.com
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) номинирован на звание "Боксер года" по версии портала Boxing News and Views, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Помимо Головкина в список претендентов также вошли Карл Фрэмптон, Василий Ломаченко, Теренс Кроуфорд, Андре Уорд, Роман Гонсалес, Сауль Альварес и Эррол Спенс-младший.
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Напомним, в этом году Головкин провел два боя. В апреле в Калифорнии казахстанский боксер нокаутировал во втором раунде американца Доминика Уэйда, в сентябре в Лондоне досрочно победил британца Келла Брука.
Кроме того, Головкин стал обладателем пояса чемпиона WBC в среднем весе, которые перешел к нему после того, как от него отказался мексиканец Сауль "Канело" Альварес. Также казахстанец вошел в Книгу рекордов Гиннесса как лучший нокаутер в истории среднего веса.
Помимо Головкина в список претендентов также вошли Карл Фрэмптон, Василий Ломаченко, Теренс Кроуфорд, Андре Уорд, Роман Гонсалес, Сауль Альварес и Эррол Спенс-младший.
Проголосовать за понравившегося боксера можно по этой ссылке.
Напомним, в этом году Головкин провел два боя. В апреле в Калифорнии казахстанский боксер нокаутировал во втором раунде американца Доминика Уэйда, в сентябре в Лондоне досрочно победил британца Келла Брука.
Кроме того, Головкин стал обладателем пояса чемпиона WBC в среднем весе, которые перешел к нему после того, как от него отказался мексиканец Сауль "Канело" Альварес. Также казахстанец вошел в Книгу рекордов Гиннесса как лучший нокаутер в истории среднего веса.