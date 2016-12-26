После первой вечерней тренировки у Санчеса Гена Головкин не смог разбудить меня - Гассиев

Российский боксер назвал своего тренера зверем в хорошем смысле слова.
Вчера 23:38
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Мурат Гассиев. Фото с сайта pravmin74.ru
Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF Мурат Гассиев в интервью Sports.ru рассказал о работе с американским тренером Абелем Санчесом.
C 2014 года Гассиев занимается у Санчеса в зале Биг Беар в группе боксеров, среди которых - и казахстанец Геннадий Головкин.
"Знаешь, с чего начался мой лагерь? - вспоминает Гассиев. - Мы пробежали пять миль в горах, а я-то бегать ненавижу. В обед - новая тренировка. Абель просит сделать четыре раунда боя с тенью. Я такой - и это все, и ради этого я прилетел в Америку? Санчес лишь усмехнулся, мол, ты даже два не выдержишь. Проходит пара минут, и я реально умираю...
Весь ужас начался на следующий день на вечерней тренировке. Причем я же уже два года в Биг Беаре и вижу, что обычно новички начинают с втягивающей программы, а меня сразу нагрузили по полной. Помню, что тошнило, и голова сильно кружилась. Санчес спрашивает: "Парень, ты как?". Все ок - отвечаю, а сам с трудом выползаю с ринга, иду на второй этаж и минут 30 отмокаю в ледяной ванне. Оттуда заставляю себя дойти до кровати и сразу в сон проваливаюсь. Гена Головкин пытался меня разбудить, на ужин звал, но какой там. Тогда я и понял, что Санчес - "зверь". В хорошем смысле этого слова".
В интервью Гассиев рассказал, какую черту не любит в боксерах из США и стран Латинской Америки.
"У американцев и латиносов - специфический юмор. Они любят называть друг друга мазефакерами и в подробностях описывать, что они бы с чужой мамой сделали. Если мне подобное скажут хоть в США, хоть в России - я этого не прощу. Ребята в Биг Беаре об этом знают и в мою сторону шуток не отпускают.
У нас в зале тренируется один парень по имени Пол, личный тренер которого Гарсия - взрослый лысый мужик. Знаешь, как грязно он про него шутит? Постараюсь дословно перевести на русский. Пол говорит: "Когда я имею его сзади, то беру за плечи - потому что у него нет волос!". Представляешь, он так говорит про тренера, которого нужно уважать, как отца. Не понимаю я этого… Кстати, над такими шутками смеются все, кроме ребят из России", - говорит Гассиев.
4 декабря Гассиев в Москве победил соотечественника Дениса Лебедева и завоевал титул IBF. Он рассказал о своих планах на будущее.
"Перейти в супертяжи - моя мечта, но для этого нужно сначала добиться чего-то в крузервейтах. Майк Тайсон вышел на чемпионский бой в 20 лет. Получается, я пересидел целых три года, - шутит Гассиев. - Надеюсь, с божьей помощью мне удастся объединить пояса. Но чтобы добиться чего-то в боксе и запомниться фанатам, мне нужно не думать о наградах и славе, а пахать".
Сам же Санчес называет Гассиева следующим Головкиным из своего зала. Подробнее о жизни и карьере молодого боксера вы можете прочитать здесь.
C 2014 года Гассиев занимается у Санчеса в зале Биг Беар в группе боксеров, среди которых - и казахстанец Геннадий Головкин.
"Знаешь, с чего начался мой лагерь? - вспоминает Гассиев. - Мы пробежали пять миль в горах, а я-то бегать ненавижу. В обед - новая тренировка. Абель просит сделать четыре раунда боя с тенью. Я такой - и это все, и ради этого я прилетел в Америку? Санчес лишь усмехнулся, мол, ты даже два не выдержишь. Проходит пара минут, и я реально умираю...
Весь ужас начался на следующий день на вечерней тренировке. Причем я же уже два года в Биг Беаре и вижу, что обычно новички начинают с втягивающей программы, а меня сразу нагрузили по полной. Помню, что тошнило, и голова сильно кружилась. Санчес спрашивает: "Парень, ты как?". Все ок - отвечаю, а сам с трудом выползаю с ринга, иду на второй этаж и минут 30 отмокаю в ледяной ванне. Оттуда заставляю себя дойти до кровати и сразу в сон проваливаюсь. Гена Головкин пытался меня разбудить, на ужин звал, но какой там. Тогда я и понял, что Санчес - "зверь". В хорошем смысле этого слова".
В интервью Гассиев рассказал, какую черту не любит в боксерах из США и стран Латинской Америки.
"У американцев и латиносов - специфический юмор. Они любят называть друг друга мазефакерами и в подробностях описывать, что они бы с чужой мамой сделали. Если мне подобное скажут хоть в США, хоть в России - я этого не прощу. Ребята в Биг Беаре об этом знают и в мою сторону шуток не отпускают.
У нас в зале тренируется один парень по имени Пол, личный тренер которого Гарсия - взрослый лысый мужик. Знаешь, как грязно он про него шутит? Постараюсь дословно перевести на русский. Пол говорит: "Когда я имею его сзади, то беру за плечи - потому что у него нет волос!". Представляешь, он так говорит про тренера, которого нужно уважать, как отца. Не понимаю я этого… Кстати, над такими шутками смеются все, кроме ребят из России", - говорит Гассиев.
4 декабря Гассиев в Москве победил соотечественника Дениса Лебедева и завоевал титул IBF. Он рассказал о своих планах на будущее.
"Перейти в супертяжи - моя мечта, но для этого нужно сначала добиться чего-то в крузервейтах. Майк Тайсон вышел на чемпионский бой в 20 лет. Получается, я пересидел целых три года, - шутит Гассиев. - Надеюсь, с божьей помощью мне удастся объединить пояса. Но чтобы добиться чего-то в боксе и запомниться фанатам, мне нужно не думать о наградах и славе, а пахать".
Сам же Санчес называет Гассиева следующим Головкиным из своего зала. Подробнее о жизни и карьере молодого боксера вы можете прочитать здесь.