После первой вечерней тренировки у Санчеса Гена Головкин не смог разбудить меня - Гассиев

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 3:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 8:1
Казахстан (U-18) ФШМ (U-20) Ал 7:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 3:2
Йокерит Динамо Р 3:0
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Нефтехимик Северсталь 4:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Жетысу-Жастар КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
ТНК «Казхром-2» Атырау-2 1:3
Актобе Мангыстау 3:2
Женис-Есиль СК (фарм) Динамо-Костанай 3:1
Алтай-2 Динамо-Казыгурт 2:3
Кайсар Тараз-2 0:3
Динамо-Казыгурт Жетысу-Жастар 3:0
Мангыстау ТНК «Казхром-2» 3:0
Павлодар-2 Алтай-2 0:3
Динамо-Костанай Актобе 2:3
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 3:0
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Тобол Алматинский Легион 97:87
Капшагай Казыгурт 82:62
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Белинский, Евсеев Ким, Ким 2:1
Евсеев Квон Сун 2:0
Попко Танума 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Окжетпес Иртыш 17:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ли 11:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Окжетпес Иртыш 17:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ли 11:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

После первой вечерней тренировки у Санчеса Гена Головкин не смог разбудить меня - Гассиев

Российский боксер назвал своего тренера зверем в хорошем смысле слова.

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5 Комментариев
Мурат Гассиев. Фото с сайта pravmin74.ru
Мурат Гассиев. Фото с сайта pravmin74.ru
Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF Мурат Гассиев в интервью Sports.ru рассказал о работе с американским тренером Абелем Санчесом

C 2014 года Гассиев занимается у Санчеса в зале Биг Беар в группе боксеров, среди которых - и казахстанец Геннадий Головкин

"Знаешь, с чего начался мой лагерь? - вспоминает Гассиев. - Мы пробежали пять миль в горах, а я-то бегать ненавижу. В обед - новая тренировка. Абель просит сделать четыре раунда боя с тенью. Я такой - и это все, и ради этого я прилетел в Америку? Санчес лишь усмехнулся, мол, ты даже два не выдержишь. Проходит пара минут, и я реально умираю...

Весь ужас начался на следующий день на вечерней тренировке. Причем я же уже два года в Биг Беаре и вижу, что обычно новички начинают с втягивающей программы, а меня сразу нагрузили по полной. Помню, что тошнило, и голова сильно кружилась. Санчес спрашивает: "Парень, ты как?". Все ок - отвечаю, а сам с трудом выползаю с ринга, иду на второй этаж и минут 30 отмокаю в ледяной ванне. Оттуда заставляю себя дойти до кровати и сразу в сон проваливаюсь. Гена Головкин пытался меня разбудить, на ужин звал, но какой там. Тогда я и понял, что Санчес - "зверь". В хорошем смысле этого слова".



В интервью Гассиев рассказал, какую черту не любит в боксерах из США и стран Латинской Америки. 

"У американцев и латиносов - специфический юмор. Они любят называть друг друга мазефакерами и в подробностях описывать, что они бы с чужой мамой сделали. Если мне подобное скажут хоть в США, хоть в России - я этого не прощу. Ребята в Биг Беаре об этом знают и в мою сторону шуток не отпускают.

У нас в зале тренируется один парень по имени Пол, личный тренер которого Гарсия - взрослый лысый мужик. Знаешь, как грязно он про него шутит? Постараюсь дословно перевести на русский. Пол говорит: "Когда я имею его сзади, то беру за плечи - потому что у него нет волос!". Представляешь, он так говорит про тренера, которого нужно уважать, как отца. Не понимаю я этого… Кстати, над такими шутками смеются все, кроме ребят из России", - говорит Гассиев.

4 декабря Гассиев в Москве победил соотечественника Дениса Лебедева и завоевал титул IBF. Он рассказал о своих планах на будущее. 

"Перейти в супертяжи - моя мечта, но для этого нужно сначала добиться чего-то в крузервейтах. Майк Тайсон вышел на чемпионский бой в 20 лет. Получается, я пересидел целых три года, - шутит Гассиев. - Надеюсь, с божьей помощью мне удастся объединить пояса. Но чтобы добиться чего-то в боксе и запомниться фанатам, мне нужно не думать о наградах и славе, а пахать". 

Сам же Санчес называет Гассиева следующим Головкиным из своего зала. Подробнее о жизни и карьере молодого боксера вы можете прочитать здесь
Просмотров: 2679  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
Марат Жулдаспаев Сегодня 00:10
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1479
Скажи Гене спасибо,что он адаптировал тебя в америке!
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НуриК ИсаеВ Сегодня 00:12
Статус: Профи
Рейтинг: 329
Прям из России все серьезные
ахахахах
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Fanat&sport; Сегодня 00:15
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1399
Да шутки плоские там
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Alee Сегодня 00:34
Статус: Дублёр
Рейтинг: 182
Юмор ниже пояса, ничего удивительного в США
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Not Rated Сегодня 00:44
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 268
Alee, это тебе в телевизоре сказали про США?
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