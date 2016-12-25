При каких условиях Головкин может возглавить рейтинг P4P и стать лучшим боксером 2017 года

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 3:2
Йокерит Динамо Р 3:0
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Жетысу-Жастар КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
ТНК «Казхром-2» Атырау-2 1:3
Актобе Мангыстау 3:2
Женис-Есиль СК (фарм) Динамо-Костанай 3:1
Алтай-2 Динамо-Казыгурт 2:3
Кайсар Тараз-2 0:3
Динамо-Казыгурт Жетысу-Жастар 3:0
Мангыстау ТНК «Казхром-2» 3:0
Павлодар-2 Алтай-2 0:3
Динамо-Костанай Актобе 2:3
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 3:0
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей 1:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Тобол Алматинский Легион 97:87
Капшагай Казыгурт 82:62
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 0:0
Тобол Атырау 3:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ЦСКА (U-18) Ал 4:1
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Белинский, Евсеев Ким, Ким 2:1
Евсеев Квон Сун 2:0
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Евсеев Квон Сун 2:0
Попко Танума 0:0
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Эвертон Саутгемптон 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Манчестер Сити Бернли 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Танума 0:0
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Обсуждаемые

Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

При каких условиях Головкин может возглавить рейтинг P4P и стать лучшим боксером 2017 года

Григорий Стангрит рассказал об идеальном 2017 годе для казахстанского боксера.

Тим Роман Тим Роман

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4 Комментария
Фото с сайта sports.yahoo.com
Фото с сайта sports.yahoo.com
Российский комментатор бокса Григорий Стангрит назвал условия, при которых казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) сможет возглавить рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории (P4P). В интервью корреспонденту Vesti.kz Стангрит отметил, какие событие сделают следующий год идеальным для GGG в плане карьеры.

- Самое ожидаемое событие в мире бокса с участием Головкина в следующем году - это поединок с Саулем "Канело" Альваресом, в котором у GGG будут высокие шансы стать абсолютным чемпионом мира. Как Вы думаете, состоится их встреча на ринге? Сможет ли Альварес, вернее успеет ли, встретиться с Билли Джо Сондерсом и отобрать пояс WBO?

- До боя с Головкиным "Канело" проведет только один бой - в мае. С кем? Узнаем в ближайшие недели. Если с Чавесом-младшим, то понятно, что с Сондерсом он просто не успеет встретиться. Если предположить, что бой с Головкиным будет в декабре, то представьте, что Альваресу нужно за семь месяцев провести три сложных боя. Это нереально.

- Раз уж был упомянут Чавес-младший. Нередко появляется информация о том, что Головкин встретится с ним в следующем году. Насколько это реально? Все-таки разные весовые категории, у каждого разные цели. Интересен ли вообще их поединок?

- На кону большие заработки. Так что вероятность их встречи достаточно высока.

- Также активно обсуждался бой Геннадия на Родине, а именно в Астане. Тут главный вопрос - кого можно будет заманить? Хотелось бы, чтобы это был топовый боксер. Понятно, что все дело в деньгах и гонорарах. Но ведь даже при хорошем предложении не каждый боксер согласится. Так кого можно уговорить? Ждать нам "ноунейма"?

- Вот тут очень сложно сказать и ответить на вопрос. Нужно посмотреть на ситуацию в среднем весе непосредственно к моменту такого боя. И главное понять, каков будет бюджет. Только тогда можно будет делать какие-либо прогнозы в плане возможного соперника.

- А если теоретически - Н'Жикам - вариант? После недавней победы над Бланко он вышел на победителя боя Головкин - Джейкобс. Может его в Астану? Или GGG встреча с ним абсолютно не нужна?

- Н’Жикам - неплохой соперник. Но лучше подождать, когда наступит момент. Может появятся более привлекательные варианты для Геннадия.

- Григорий, в рейтинге P4P продолжается царствование Романа Гонсалеса. Головкин обычно следует за ним. В каком случае Геннадий сможет возглавить Топ? Кого необходимо победить для этого?

- Если Головкин нокаутирует Дэниэла Джейкобса, а также следом, в сентябре, нокаутирует и "Канело", то есть большие шансы занять первую строчку P4P.

- На Ваш взгляд, каким был бы идеальным для GGG 2017 год? Имею в виду события в карьере боксера. 

- Идеальный 2017 год - это победа над Джейкобсом. После этого победа над Альваресом. Эти две победы вполне могут принести звание "Боксер года".

Напомним, Головкин вернется на ринг 18 марта в Нью-Йорке, где он проведет защиту титулов против американца Дэниэла Джейкобса. Всего в следующем году Головкин планирует провести три-четыре боя. 

В качестве будущих соперников назывались Хулио Сезар Чавес-младший, Сауль Альварес, Билли Джо Сондерс и другие. Кроме того, в планах боксера провести поединок в Астане.
Просмотров: 2437  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
Dron777 Сегодня 11:54
Статус: Профи
Рейтинг: 346
чавеса либо юбенка в астану
Ответить -1
 
Ержан Елеусізов Сегодня 12:12
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Ең жақсы нұсқасы Билли Джо Сондерс Экспоға қарсы
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serikjan atau Сегодня 12:15
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2715
Стангрит сказал и все, остался лишь сущий пустяк: нокаутировать Джейкобса и Альвареса. Причем обоих... в одном вечере... в одном раунде... одним ударом...
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Donald Trump Сегодня 12:41
Статус: Юниор
Рейтинг: 57
Только не надо в Астане. Опять с бюджета выделят 10 млрд.
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