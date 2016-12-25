При каких условиях Головкин может возглавить рейтинг P4P и стать лучшим боксером 2017 года

Григорий Стангрит рассказал об идеальном 2017 годе для казахстанского боксера.
Сегодня 11:27
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Фото с сайта sports.yahoo.com
Российский комментатор бокса Григорий Стангрит назвал условия, при которых казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) сможет возглавить рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории (P4P). В интервью корреспонденту Vesti.kz Стангрит отметил, какие событие сделают следующий год идеальным для GGG в плане карьеры.
- Самое ожидаемое событие в мире бокса с участием Головкина в следующем году - это поединок с Саулем "Канело" Альваресом, в котором у GGG будут высокие шансы стать абсолютным чемпионом мира. Как Вы думаете, состоится их встреча на ринге? Сможет ли Альварес, вернее успеет ли, встретиться с Билли Джо Сондерсом и отобрать пояс WBO?
- До боя с Головкиным "Канело" проведет только один бой - в мае. С кем? Узнаем в ближайшие недели. Если с Чавесом-младшим, то понятно, что с Сондерсом он просто не успеет встретиться. Если предположить, что бой с Головкиным будет в декабре, то представьте, что Альваресу нужно за семь месяцев провести три сложных боя. Это нереально.
- Раз уж был упомянут Чавес-младший. Нередко появляется информация о том, что Головкин встретится с ним в следующем году. Насколько это реально? Все-таки разные весовые категории, у каждого разные цели. Интересен ли вообще их поединок?
- На кону большие заработки. Так что вероятность их встречи достаточно высока.
- Также активно обсуждался бой Геннадия на Родине, а именно в Астане. Тут главный вопрос - кого можно будет заманить? Хотелось бы, чтобы это был топовый боксер. Понятно, что все дело в деньгах и гонорарах. Но ведь даже при хорошем предложении не каждый боксер согласится. Так кого можно уговорить? Ждать нам "ноунейма"?
- Вот тут очень сложно сказать и ответить на вопрос. Нужно посмотреть на ситуацию в среднем весе непосредственно к моменту такого боя. И главное понять, каков будет бюджет. Только тогда можно будет делать какие-либо прогнозы в плане возможного соперника.
- А если теоретически - Н'Жикам - вариант? После недавней победы над Бланко он вышел на победителя боя Головкин - Джейкобс. Может его в Астану? Или GGG встреча с ним абсолютно не нужна?
- Н’Жикам - неплохой соперник. Но лучше подождать, когда наступит момент. Может появятся более привлекательные варианты для Геннадия.
- Григорий, в рейтинге P4P продолжается царствование Романа Гонсалеса. Головкин обычно следует за ним. В каком случае Геннадий сможет возглавить Топ? Кого необходимо победить для этого?
- Если Головкин нокаутирует Дэниэла Джейкобса, а также следом, в сентябре, нокаутирует и "Канело", то есть большие шансы занять первую строчку P4P.
- На Ваш взгляд, каким был бы идеальным для GGG 2017 год? Имею в виду события в карьере боксера.
- Идеальный 2017 год - это победа над Джейкобсом. После этого победа над Альваресом. Эти две победы вполне могут принести звание "Боксер года".
Напомним, Головкин вернется на ринг 18 марта в Нью-Йорке, где он проведет защиту титулов против американца Дэниэла Джейкобса. Всего в следующем году Головкин планирует провести три-четыре боя.
В качестве будущих соперников назывались Хулио Сезар Чавес-младший, Сауль Альварес, Билли Джо Сондерс и другие. Кроме того, в планах боксера провести поединок в Астане.
- Самое ожидаемое событие в мире бокса с участием Головкина в следующем году - это поединок с Саулем "Канело" Альваресом, в котором у GGG будут высокие шансы стать абсолютным чемпионом мира. Как Вы думаете, состоится их встреча на ринге? Сможет ли Альварес, вернее успеет ли, встретиться с Билли Джо Сондерсом и отобрать пояс WBO?
- До боя с Головкиным "Канело" проведет только один бой - в мае. С кем? Узнаем в ближайшие недели. Если с Чавесом-младшим, то понятно, что с Сондерсом он просто не успеет встретиться. Если предположить, что бой с Головкиным будет в декабре, то представьте, что Альваресу нужно за семь месяцев провести три сложных боя. Это нереально.
- Раз уж был упомянут Чавес-младший. Нередко появляется информация о том, что Головкин встретится с ним в следующем году. Насколько это реально? Все-таки разные весовые категории, у каждого разные цели. Интересен ли вообще их поединок?
- На кону большие заработки. Так что вероятность их встречи достаточно высока.
- Также активно обсуждался бой Геннадия на Родине, а именно в Астане. Тут главный вопрос - кого можно будет заманить? Хотелось бы, чтобы это был топовый боксер. Понятно, что все дело в деньгах и гонорарах. Но ведь даже при хорошем предложении не каждый боксер согласится. Так кого можно уговорить? Ждать нам "ноунейма"?
- Вот тут очень сложно сказать и ответить на вопрос. Нужно посмотреть на ситуацию в среднем весе непосредственно к моменту такого боя. И главное понять, каков будет бюджет. Только тогда можно будет делать какие-либо прогнозы в плане возможного соперника.
- А если теоретически - Н'Жикам - вариант? После недавней победы над Бланко он вышел на победителя боя Головкин - Джейкобс. Может его в Астану? Или GGG встреча с ним абсолютно не нужна?
- Н’Жикам - неплохой соперник. Но лучше подождать, когда наступит момент. Может появятся более привлекательные варианты для Геннадия.
- Григорий, в рейтинге P4P продолжается царствование Романа Гонсалеса. Головкин обычно следует за ним. В каком случае Геннадий сможет возглавить Топ? Кого необходимо победить для этого?
- Если Головкин нокаутирует Дэниэла Джейкобса, а также следом, в сентябре, нокаутирует и "Канело", то есть большие шансы занять первую строчку P4P.
- На Ваш взгляд, каким был бы идеальным для GGG 2017 год? Имею в виду события в карьере боксера.
- Идеальный 2017 год - это победа над Джейкобсом. После этого победа над Альваресом. Эти две победы вполне могут принести звание "Боксер года".
Напомним, Головкин вернется на ринг 18 марта в Нью-Йорке, где он проведет защиту титулов против американца Дэниэла Джейкобса. Всего в следующем году Головкин планирует провести три-четыре боя.
В качестве будущих соперников назывались Хулио Сезар Чавес-младший, Сауль Альварес, Билли Джо Сондерс и другие. Кроме того, в планах боксера провести поединок в Астане.