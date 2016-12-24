Я уже остыл по поводу реванша с Салидо, но болельщики просят этот бой - Ломаченко

Мексиканец нанес единственное поражение в карьере украинца.
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Василий Ломаченко. Фото с сайта si.com
Чемпион мира в первом легком весе по версии WBO Василий Ломаченко в интервью телеканалу "Интер" заявил, что не думает о реванше с мексиканцем Орландо Салидо.
1 марта 2014 года Ломаченко неожиданно проиграл Салидо раздельным решением судей в титульном поединке. Для украинца тот бой был лишь вторым в профессиональной карьере.
"Я сейчас уже остыл по поводу реванша с Салидо. Может быть, где-то в глубине души осталась обида, но она не такая сильная, чтобы ради реванша я отбросил возможность провести какие-то хорошие бои.
Если я буду боксировать с Салидо, то больше для людей, которые переживали в тот момент - для своих фанатов. Они сильно просят провести реванш с Салидо. Вот для них я хочу провести этот бой", - цитирует Ломаченко "Чемпионат".
28-летний Ломаченко провел на профессиональном ринге восемь боев, в которых одержал семь побед (пять нокаутом) и потерпел одно поражение. На счету 36-летнего Салидо 46 побед (30 нокаутом), 13 поражений и четыре ничьи в 61 бою.
1 марта 2014 года Ломаченко неожиданно проиграл Салидо раздельным решением судей в титульном поединке. Для украинца тот бой был лишь вторым в профессиональной карьере.
"Я сейчас уже остыл по поводу реванша с Салидо. Может быть, где-то в глубине души осталась обида, но она не такая сильная, чтобы ради реванша я отбросил возможность провести какие-то хорошие бои.
Если я буду боксировать с Салидо, то больше для людей, которые переживали в тот момент - для своих фанатов. Они сильно просят провести реванш с Салидо. Вот для них я хочу провести этот бой", - цитирует Ломаченко "Чемпионат".
28-летний Ломаченко провел на профессиональном ринге восемь боев, в которых одержал семь побед (пять нокаутом) и потерпел одно поражение. На счету 36-летнего Салидо 46 побед (30 нокаутом), 13 поражений и четыре ничьи в 61 бою.