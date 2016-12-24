Только представьте, каким великим станет "Канело", если побьет Чавеса, а затем и Головкина - Маркес

Ранее легендарный мексиканец раскритиковал своего соотечественника.
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- Это нелогично, что Альварес дерется с Чавесом в 165 фунтах, но отказался от боя с Головкиным в 160-ти - Маркес
Хуан Мануэль Маркес. Фото с сайта Sky Sports
Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях легендарный мексиканец Хуан Мануэль Маркес рассказал о том, что он ожидает от предстоящих поединков своего соотечественника Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО) против другого боксера из Мексики Хулио Сезара Чавеса-младшего (49-2-1, 32KO) и казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО).
Команды "Канело" и Чавеса-младшего ведут переговоры о бое на 6 мая по HBO на PPV. Он может пройти в промежуточном весе 165 фунтов. У Головкина на 18 марта в Нью-Йорке намечена защита титулов против американца Дэниэла Джейкобса.
В то же время представители "Канело" и Головкина обсуждают детали сентябрьского поединка. Основная проблема заключается в финансовых условиях.
"Это будет очень важно - победить Чавеса-младшего, который пока только возвращается и еще не находится на пике своей карьеры. Это будет хороший и конкурентный бой, но для "Канело" самый интересный поединок конечно же с Головкиным.
Все спрашивают об этом. "Канело" много говорит о бизнесе, который тоже очень важен. Только представьте, каким великим станет "Канело", если он побьет Головкина. Чтобы быть лучшим, нужно бить лучших. Но в этом аспекте "Канело" оставляет желать лучшего", - цитирует Маркеса BoxingScene.com.
При этом ранее легендарный мексиканец раскритиковал Альвареса за то, что он дерется с Чавесом в 165 фунтах, тогда как ранее отказался проводить бой с Головкиным в 160 фунтах. Сам GGG посмеялся над потенциальным боем между двумя мексиканцами.
Команды "Канело" и Чавеса-младшего ведут переговоры о бое на 6 мая по HBO на PPV. Он может пройти в промежуточном весе 165 фунтов. У Головкина на 18 марта в Нью-Йорке намечена защита титулов против американца Дэниэла Джейкобса.
В то же время представители "Канело" и Головкина обсуждают детали сентябрьского поединка. Основная проблема заключается в финансовых условиях.
"Это будет очень важно - победить Чавеса-младшего, который пока только возвращается и еще не находится на пике своей карьеры. Это будет хороший и конкурентный бой, но для "Канело" самый интересный поединок конечно же с Головкиным.
Все спрашивают об этом. "Канело" много говорит о бизнесе, который тоже очень важен. Только представьте, каким великим станет "Канело", если он побьет Головкина. Чтобы быть лучшим, нужно бить лучших. Но в этом аспекте "Канело" оставляет желать лучшего", - цитирует Маркеса BoxingScene.com.
При этом ранее легендарный мексиканец раскритиковал Альвареса за то, что он дерется с Чавесом в 165 фунтах, тогда как ранее отказался проводить бой с Головкиным в 160 фунтах. Сам GGG посмеялся над потенциальным боем между двумя мексиканцами.