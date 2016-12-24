Только представьте, каким великим станет "Канело", если побьет Чавеса, а затем и Головкина - Маркес

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Авангард Динамо Мн 0:1
Барыс Трактор 3:4
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 1:6
Алматы Темиртау 4:1
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Жанабаев Танампей 1:0
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ЦСКА (U-18) Ал 4:1
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Жетысу-Жастар КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
ТНК «Казхром-2» Атырау-2 1:3
Актобе Мангыстау 3:2
Алтай-2 Динамо-Казыгурт 2:3
Женис-Есиль СК (фарм) Динамо-Костанай 3:1
Кайсар Тараз-2 0:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Жетысу Алтай 0:3
Алматы Астана 3:0
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Капшагай Тобол 97:80
Тобол Алматинский Легион 97:87
Капшагай Казыгурт 82:62
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 18:30
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 18:30
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Обсуждаемые

Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Только представьте, каким великим станет "Канело", если побьет Чавеса, а затем и Головкина - Маркес

Ранее легендарный мексиканец раскритиковал своего соотечественника.

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8 Комментариев
Хуан Мануэль Маркес. Фото с сайта Sky Sports
Хуан Мануэль Маркес. Фото с сайта Sky Sports
Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях легендарный мексиканец Хуан Мануэль Маркес рассказал о том, что он ожидает от предстоящих поединков своего соотечественника Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО) против другого боксера из Мексики Хулио Сезара Чавеса-младшего (49-2-1, 32KO) и казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО).

Команды "Канело" и Чавеса-младшего ведут переговоры о бое на 6 мая по HBO на PPV. Он может пройти в промежуточном весе 165 фунтов. У Головкина на 18 марта в Нью-Йорке намечена защита титулов против американца Дэниэла Джейкобса.

В то же время представители "Канело" и Головкина обсуждают детали сентябрьского поединка. Основная проблема заключается в финансовых условиях.

"Это будет очень важно - победить Чавеса-младшего, который пока только возвращается и еще не находится на пике своей карьеры. Это будет хороший и конкурентный бой, но для "Канело" самый интересный поединок конечно же с Головкиным.

Все спрашивают об этом. "Канело" много говорит о бизнесе, который тоже очень важен. Только представьте, каким великим станет "Канело", если он побьет Головкина. Чтобы быть лучшим, нужно бить лучших. Но в этом аспекте "Канело" оставляет желать лучшего", - цитирует Маркеса BoxingScene.com.

При этом ранее легендарный мексиканец раскритиковал Альвареса за то, что он дерется с Чавесом в 165 фунтах, тогда как ранее отказался проводить бой с Головкиным в 160 фунтах. Сам GGG посмеялся над потенциальным боем между двумя мексиканцами.
Просмотров: 4042  Комментариев: 8
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Комментарии

 
 
Нургиса Игибаев Сегодня 12:18
Статус: Профи
Рейтинг: 359
Как мекс он канешно болеет за мекса,но в глубине души он не верит в победе Канело над Геной и тока с дохом желает ему оставаться лучшим . хотя бы до сентября.
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Rassul Talapov Сегодня 12:26
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 565
Пакьяоны тагы бир уйыктатып жиберш))
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ТТ 44 Сегодня 12:40
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1687
Мекс есть Мекс. Но!!! Мечтать не вредно. Все мечтают о тотальном превосходстве Мексов над Американцами.
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Булат Балагур Сегодня 12:45
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1007
Маркес уже не в первый раз высказывается в адрес Канело , в чем причина ? Видимо гложет и терзает его изнутри тот факт , что он нокаутировал самого Пакьяо ! А рыжий кабанчик имеет большую популярность среди мексов , чем он ) .. Хотя конечно , в его словах есть правда , вот только есть одно НО ! чтобы стать великим хотя бы в мексике - канело не должен сушить чавеса до 165ф , а должен выйти с ним хотя бы в 168ф ! Про Гену не говорю , он прибьет рыжего в любом весе , ну нет у рыжего ничего , чтобы удивить Головкина !!! НИЧЕГО )))
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Бек $$$ Сегодня 14:10
Статус: МСМК
Рейтинг: 940
Маркес великий чемпион, Канело рядом не стояла с ним !!! если в мае Канело не отказался бы от Гены то может и он был бы великим в Мексике даже проиграть Гене !!!
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Сабит Оразбаев Сегодня 15:00
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1140
Только представьте каким будет Головкин когда прибьет и победит Канело нокаутом
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Бек $$$ Сегодня 15:06
Статус: МСМК
Рейтинг: 940
Сабит Оразбаев, все скажет тогда Гена проста очередного мешка побил !!!
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Баффер Сегодня 15:23
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3142
Сабит Оразбаев,
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