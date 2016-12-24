Почему Головкину выгодно провести бой с Чавесом-младшим

Ранее сам мексиканец заявил о готовности выйти против GGG в следующем году.
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- Если не заключу сделку с "Канело", то тогда хочу бой с Головкиным - Чавес-младший
- Головкину предсказали на 2017 год победу над Альваресом и завоевание всех поясов
- Стали известны финансовые детали переговоров по бою между Альваресом и Чавесом-младшим
- Это нелогично, что Альварес дерется с Чавесом в 165 фунтах, но отказался от боя с Головкиным в 160-ти - Маркес
Фото с сайта BoxingScene.com
Последнее время в прессе появляется все больше информации относительно возможного боя между экс-чемпион мира в среднем весе мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим (49-2-1, 32 KO) и казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
Также Чавеса-младшего активно сватают в соперники его соотечественнику чемпиону WBO в первом среднем весе Саулю "Канело" Альваресу (48-1-1, 34 КО). Сообщалось, что стороны ведут переговоры о бое на 6 мая и даже согласовали договорной вес, в котором он пройдет - 165 фунтов. Однако основная загвоздка заключается в финансовых условия.
Чавес-младший даже заявил, что если не сможет договориться с "Канело", то он готов встретиться с Головкиным. Правда, против GGG мексиканец хочет драться в рамках второго среднего веса (168 фунтов).
Главный вопрос, будет ли Чавес-младший драться с одним из них в следующем году? Однако и для Головкина, и для Альвареса бой с ним имеет ряд преимуществ.
Во-первых, несмотря на утраченную репутацию, Чавес-младший - все еще привлекательное имя в мире бокса. Его бой против Головкина или Альвареса сгенерирует большой интерес со стороны зрителей и, как следствие, большой доход.
К тому же Головкину и Альваресу нужен именитый соперник, если они встретятся друг с другом (хотя стороны имеет устную договоренность о бое на сентябрь 2017 года), а в этом случае их варианты ограничены. В 154 и 168 фунтах есть несколько хороших боксеров, но мало кто из них может сравниться по популярности с Чавесом-младшим.
Во-вторых, Головкин и Альварес будут считаться фаворитами в бою с Чавесом-младшим, который не выглядел хорошо на элитном уровне с лета 2012 года. А поскольку эти потенциальные бои будут проходить в предполагаемом промежуточном весе (165 фунтов), то ни GGG, ни "Канело" не потеряют свои титулы и останутся топ-бойцами в своих весовых категориях.
В то же время эти поединки выгодны и Чавесу-младшему. Даже если он проиграет, он сможет отлично на этом заработать, возможно, уже на закате своей карьеры.
Добавим, что свой следующий бой Головкин проведет 18 марта в Нью-Йорке. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс. На сентябрь у казахстанца намечен поединок с "Канело". Сам мексиканец в следующем году помимо GGG планирует провести еще два боя.
Также Чавеса-младшего активно сватают в соперники его соотечественнику чемпиону WBO в первом среднем весе Саулю "Канело" Альваресу (48-1-1, 34 КО). Сообщалось, что стороны ведут переговоры о бое на 6 мая и даже согласовали договорной вес, в котором он пройдет - 165 фунтов. Однако основная загвоздка заключается в финансовых условия.
Чавес-младший даже заявил, что если не сможет договориться с "Канело", то он готов встретиться с Головкиным. Правда, против GGG мексиканец хочет драться в рамках второго среднего веса (168 фунтов).
Главный вопрос, будет ли Чавес-младший драться с одним из них в следующем году? Однако и для Головкина, и для Альвареса бой с ним имеет ряд преимуществ.
Во-первых, несмотря на утраченную репутацию, Чавес-младший - все еще привлекательное имя в мире бокса. Его бой против Головкина или Альвареса сгенерирует большой интерес со стороны зрителей и, как следствие, большой доход.
К тому же Головкину и Альваресу нужен именитый соперник, если они встретятся друг с другом (хотя стороны имеет устную договоренность о бое на сентябрь 2017 года), а в этом случае их варианты ограничены. В 154 и 168 фунтах есть несколько хороших боксеров, но мало кто из них может сравниться по популярности с Чавесом-младшим.
Во-вторых, Головкин и Альварес будут считаться фаворитами в бою с Чавесом-младшим, который не выглядел хорошо на элитном уровне с лета 2012 года. А поскольку эти потенциальные бои будут проходить в предполагаемом промежуточном весе (165 фунтов), то ни GGG, ни "Канело" не потеряют свои титулы и останутся топ-бойцами в своих весовых категориях.
В то же время эти поединки выгодны и Чавесу-младшему. Даже если он проиграет, он сможет отлично на этом заработать, возможно, уже на закате своей карьеры.
Добавим, что свой следующий бой Головкин проведет 18 марта в Нью-Йорке. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс. На сентябрь у казахстанца намечен поединок с "Канело". Сам мексиканец в следующем году помимо GGG планирует провести еще два боя.