Почему Головкину выгодно провести бой с Чавесом-младшим

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
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Авангард Динамо Мн 0:1
Барыс Трактор 3:4
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 1:4
Горняк Бейбарыс 1:6
Алматы Темиртау 4:1
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Жанабаев Танампей 1:0
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 0:0
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Казахстан (U-18) ЦСКА (U-18) Ал 4:1
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
КазНАУ-Алматы (фарм) Павлодар-2 1:3
Актобе ТНК «Казхром-2» 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:1
Кайсар Динамо-Казыгурт 1:3
Жетысу-Жастар КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
ТНК «Казхром-2» Атырау-2 1:3
Актобе Мангыстау 3:2
Алтай-2 Динамо-Казыгурт 2:3
Женис-Есиль СК (фарм) Динамо-Костанай 3:1
Кайсар Тараз-2 0:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 3:0
Жетысу Алтай 0:3
Алматы Астана 3:0
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Алматинский Легион Казыгурт 80:83
Капшагай Тобол 97:80
Тобол Алматинский Легион 97:87
Капшагай Казыгурт 82:62
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 18:30
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
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Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 18:30
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Почему Головкину выгодно провести бой с Чавесом-младшим

Ранее сам мексиканец заявил о готовности выйти против GGG в следующем году.

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4 Комментария
Фото с сайта BoxingScene.com
Фото с сайта BoxingScene.com
Последнее время в прессе появляется все больше информации относительно возможного боя между экс-чемпион мира в среднем весе мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим (49-2-1, 32 KO) и казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

Также Чавеса-младшего активно сватают в соперники его соотечественнику чемпиону WBO в первом среднем весе Саулю "Канело" Альваресу (48-1-1, 34 КО). Сообщалось, что стороны ведут переговоры о бое на 6 мая и даже согласовали договорной вес, в котором он пройдет - 165 фунтов. Однако основная загвоздка заключается в финансовых условия.

Чавес-младший даже заявил, что если не сможет договориться с "Канело", то он готов встретиться с Головкиным. Правда, против GGG мексиканец хочет драться в рамках второго среднего веса (168 фунтов).

Главный вопрос, будет ли Чавес-младший драться с одним из них в следующем году? Однако и для Головкина, и для Альвареса бой с ним имеет ряд преимуществ.

Во-первых, несмотря на утраченную репутацию, Чавес-младший - все еще привлекательное имя в мире бокса. Его бой против Головкина или Альвареса сгенерирует большой интерес со стороны зрителей и, как следствие, большой доход.

К тому же Головкину и Альваресу нужен именитый соперник, если они встретятся друг с другом (хотя стороны имеет устную договоренность о бое на сентябрь 2017 года), а в этом случае их варианты ограничены. В 154 и 168 фунтах есть несколько хороших боксеров, но мало кто из них может сравниться по популярности с Чавесом-младшим.

Во-вторых, Головкин и Альварес будут считаться фаворитами в бою с Чавесом-младшим, который не выглядел хорошо на элитном уровне с лета 2012 года. А поскольку эти потенциальные бои будут проходить в предполагаемом промежуточном весе (165 фунтов), то ни GGG, ни "Канело" не потеряют свои титулы и останутся топ-бойцами в своих весовых категориях.

В то же время эти поединки выгодны и Чавесу-младшему. Даже если он проиграет, он сможет отлично на этом заработать, возможно, уже на закате своей карьеры.

Добавим, что свой следующий бой Головкин проведет 18 марта в Нью-Йорке. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс. На сентябрь у казахстанца намечен поединок с "Канело". Сам мексиканец в следующем году помимо GGG планирует провести еще два боя.
Просмотров: 2795  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
ТТ 44 Сегодня 10:17
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1686
Никакого смысла этому бою не Вижу. Чавес с первого раза отказался. А теперь когда Геннадии на пике Славы он хочет за счет него выбраться на верх??? Не так уж быстро. И если ему это надо он должен быть 164 фунтах бой.
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love is Сегодня 11:48
Статус: Дублёр
Рейтинг: 153
ТТ 44, Чавес - это имя, и у него есть фанбаза. А где фанбаза там и большие деньги.
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Nurlan Сегодня 11:04
Статус: Дублёр
Рейтинг: 164
А вот сможет ли Чавес сделать вес 165? Я так понял он в 168 еле укладывается.
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serikjan atau Сегодня 11:50
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2703
Этот бой ни с какими организациями (WBC, WBA, IBF, IBO) не санкционируется как защита чемпионского титула и пояса, а мы хотели чтобы Гена по защите побил рекорд Хопкинса. В этом плане лучше драться с Энжикамом или Энди Ли. Этот бой имеет смысл, только если принесет большой доход Головкину, но вряд ли бой будет прибыльным.
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