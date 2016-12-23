Госпитализированный после спарринга Ник Блэквелл спустя месяц вышел из комы

За этот год врачи дважды выводили его из комы.
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- Британского боксера Ника Блэквелла госпитализировали после спарринга
Ник Блэквелл. Фото ESPN
Британский боксер Ник Блэквелл во второй раз за год вышел из состояния комы, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на BBC.
22 ноября он был госпитализирован после спарринга. Последний месяц Блэквелл находился в очень плохом состоянии, но смог оправиться.
Это второй подобный случай с Блэквеллом за год. 28 марта у него началось кровоизлияние в мозг после поединка с Крисом Юбенком-младшим. Врачи ввели бойца в кому, из которой он смог выйти и начать восстановление.
После того случая Блэквелл объявил о завершении карьеры, но осенью вернулся к спаррингам. Британский совет по контролю за боксом (BBBofC) рассмотрит это дело в январе, так как его соперником был лицензированный организацией боксер.
26-летний Блэквелл начал профессиональную карьеру в июне 2009 года. На его счету 24 боя, в которых он одержал 19 побед (8 нокаутом) и потерпел четыре поражения, а еще один поединок завершил ничьей.
22 ноября он был госпитализирован после спарринга. Последний месяц Блэквелл находился в очень плохом состоянии, но смог оправиться.
Это второй подобный случай с Блэквеллом за год. 28 марта у него началось кровоизлияние в мозг после поединка с Крисом Юбенком-младшим. Врачи ввели бойца в кому, из которой он смог выйти и начать восстановление.
После того случая Блэквелл объявил о завершении карьеры, но осенью вернулся к спаррингам. Британский совет по контролю за боксом (BBBofC) рассмотрит это дело в январе, так как его соперником был лицензированный организацией боксер.
26-летний Блэквелл начал профессиональную карьеру в июне 2009 года. На его счету 24 боя, в которых он одержал 19 побед (8 нокаутом) и потерпел четыре поражения, а еще один поединок завершил ничьей.