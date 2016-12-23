Экс-чемпиону мира по боксу Рикардо Майорге разбили лицо на автозаправке в Никарагуа

Неизвестный напал на никарагуанца с битой.
Сегодня 11:47
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Фото с сайта boxingscene.com
Бывшему чемпиону мира по боксу в двух весовых категориях никарагуанцу Рикардо Майорге разбили лицо на одной из автозаправок в Манагуа, сообщает Boxingscene.
По информации издания, неизвестный напал на Майоргу, бывшего чемпиона WBC и WBA, с битой и ударил его несколько раз, разбив 43-летнему боксеру лицо.
Майорга в последнем бою в 2015 году проиграл нокаутом американцу Шейну Мозли. Всего на счету боксера из Никарагуа 31 победа (25 - нокаутом), 9 поражений и 1 ничья.
По информации издания, неизвестный напал на Майоргу, бывшего чемпиона WBC и WBA, с битой и ударил его несколько раз, разбив 43-летнему боксеру лицо.
Майорга в последнем бою в 2015 году проиграл нокаутом американцу Шейну Мозли. Всего на счету боксера из Никарагуа 31 победа (25 - нокаутом), 9 поражений и 1 ничья.