Геннадий Головкин поздравил фанатов с Рождеством

Казахстанский чемпион пожелал каждому счастливого Рождества.
Сегодня 07:08
1 Комментариев
Ссылки по теме:
- Геннадий Головкин назвал предварительные даты своих боев в 2017 году
- Букмекеры выставили непривычно высокий коэффициент на победу Головкина против Джейкобса
- Головкин стал вторым в списке современных боксеров, которых сложнее всего побить
Геннадий Головкин. Фото с сайта Desde El Ring
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) поздравил фанатов с Рождеством, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Хочу пожелать каждому из вас счастливого Рождества!" - написал Головкин в своем твиттере, сопроводив запись праздничными смайликами.
Напомним, свой следующий бой Головкин проведет 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО).
Отметим, что 25 декабря католики и протестанты празднуют Рождество. В более чем 145 странах мира – это официальный государственный праздник и один из главных религиозных праздников в году.
С 24 декабря по 1 января – это непосредственно сам праздник Рождества Христова, так называемая "октава", состоящая из 8 дней. Каждый день праздника проходит по своим достаточно строгим правилам и посвящен памяти великомучеников и апостолов католической церкви.
"Хочу пожелать каждому из вас счастливого Рождества!" - написал Головкин в своем твиттере, сопроводив запись праздничными смайликами.
I want to wish everyone a Merry Christmas— Gennady Golovkin (@GGGBoxing) 24 декабря 2016 г.
Напомним, свой следующий бой Головкин проведет 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО).
Отметим, что 25 декабря католики и протестанты празднуют Рождество. В более чем 145 странах мира – это официальный государственный праздник и один из главных религиозных праздников в году.
С 24 декабря по 1 января – это непосредственно сам праздник Рождества Христова, так называемая "октава", состоящая из 8 дней. Каждый день праздника проходит по своим достаточно строгим правилам и посвящен памяти великомучеников и апостолов католической церкви.