Тайсон Фьюри вернется на ринг весной с правильным мышлением - тренер

По его словам, Тайсон попытается доказать, что является единственным супертяжеловесом в мире.
Сегодня 15:11
1 Комментариев
Ссылки по теме:
- Видео полного боя Владимир Кличко - Тайсон Фьюри
- Деонтей Уайлдер поддержал Тайсона Фьюри
- Великолепно, что мы с Фьюри подвержены случайному допинг-тестированию - Кличко
Фото с сайта sportinglife.com
Дядя и тренер чемпиона WBA (Super) и WBO в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри Питер Фьюри заявил, что его племянник тренируется каждый день и вскоре продолжит карьеру.
"Он бегает, тренируется каждый день и ждет, когда я возобновлю работу с ним. Он собирается вернуться, так что ждите Тайсона на ринге в апреле-мае будущего года. Он вернется с правильным мышлением, вернется лучше, чем был когда-либо. В действительности он ничего не потерял.
Вернется не только для того, чтобы вернуть свои пояса. Он докажет, что единственный супертяжеловес в мире. Думаю, два-три боя, и вновь будет драться за пояса. Лично я хочу, чтобы Тайсон встретился с Уайлдером. Это два больших парня, которые могут сделать очень значимый бой. Надеюсь, Уайлдер не проиграет до конца следующего года, и мы постараемся сделать его поединок с Тайсоном", - приводит слова тренера Аllboxing.ru со ссылкой на BoxingScene.com.
Напомним, что ранее Фьюри отказался от реванша с украинцем Владимиром Кличко, сославшись на медицинские показатели. Произошло это 23 сентября. Однако затем стало известно, что в допинг-пробе Фьюри от 22 сентября были найдены следы кокаина.
"Он бегает, тренируется каждый день и ждет, когда я возобновлю работу с ним. Он собирается вернуться, так что ждите Тайсона на ринге в апреле-мае будущего года. Он вернется с правильным мышлением, вернется лучше, чем был когда-либо. В действительности он ничего не потерял.
Вернется не только для того, чтобы вернуть свои пояса. Он докажет, что единственный супертяжеловес в мире. Думаю, два-три боя, и вновь будет драться за пояса. Лично я хочу, чтобы Тайсон встретился с Уайлдером. Это два больших парня, которые могут сделать очень значимый бой. Надеюсь, Уайлдер не проиграет до конца следующего года, и мы постараемся сделать его поединок с Тайсоном", - приводит слова тренера Аllboxing.ru со ссылкой на BoxingScene.com.
Напомним, что ранее Фьюри отказался от реванша с украинцем Владимиром Кличко, сославшись на медицинские показатели. Произошло это 23 сентября. Однако затем стало известно, что в допинг-пробе Фьюри от 22 сентября были найдены следы кокаина.