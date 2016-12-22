Будь я немного больше и тяжелее, я бы вынес "Канело" - Амир Хан

В 2016 году Хан провел только один поединок, в котором проиграл мексиканцу.
Сегодня 14:26
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Фото с сайта championat.com
Пока нет определенности с будущим британского экс-чемпиона мира Амира Хана (31-4, 19 КО), боксер продолжает жить свежими воспоминаниями и верить в силу сослагательного наклонения. Напомним, что в уходящем году Амир провел всего один поединок, безуспешно поднявшись на две категории, чтобы в мае оспорить титул чемпиона мира в среднем весе в поединке против Сауля Альвареса. Итогом боя стал тяжелый нокаут Хана в шестом раунде.
Тем не менее британец по-прежнему уверен, что если бы не габаритное превосходство соперника, результат противостояния мог быть диаметрально иным. "Я попадал по Саулю хорошими ударами. Если бы я был немного больше и тяжелее, я бы его определенно вынес. Это был отменный опыт, но ты должен уважать весовые категории. Я испытал себя, но все пошло не так, как мне бы того хотелось", - приводит слова Хана vRINGe.com.
Отметим, что победитель этого боя должен был встретиться с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC (Interim) и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным, который также присутствовал на этом шоу. Но стороны не договорились, а мексиканец оставил титул WBC, который перешел к GGG.
Тем не менее британец по-прежнему уверен, что если бы не габаритное превосходство соперника, результат противостояния мог быть диаметрально иным. "Я попадал по Саулю хорошими ударами. Если бы я был немного больше и тяжелее, я бы его определенно вынес. Это был отменный опыт, но ты должен уважать весовые категории. Я испытал себя, но все пошло не так, как мне бы того хотелось", - приводит слова Хана vRINGe.com.
Отметим, что победитель этого боя должен был встретиться с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC (Interim) и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным, который также присутствовал на этом шоу. Но стороны не договорились, а мексиканец оставил титул WBC, который перешел к GGG.