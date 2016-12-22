Видео боя Артура Бетербиева и Исидро Прието

Мексиканец потерпел первое поражение нокаутом.
Сегодня 13:53
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Фото с сайта boxing247.com
Российский боксер Артур Бетербиев одержал победу над парагвайцем Исидро Ранони Прието в бою за титул чемпиона по версии WBA-NABA в полутяжелой весовой категории до 79,37 килограмма.
Поединок завершился победой 31-летнего россиянина техническим нокаутом в первом раунде.
Как итог, Бетербиев одержал 11 победу в 11 боях и все нокаутом. Прието потерпел свое второе поражение в карьере (впервые нокаутом) при 26 победах и трех ничьих.
Поединок завершился победой 31-летнего россиянина техническим нокаутом в первом раунде.
Как итог, Бетербиев одержал 11 победу в 11 боях и все нокаутом. Прието потерпел свое второе поражение в карьере (впервые нокаутом) при 26 победах и трех ничьих.