Бетербиев побил Прието в титульном бою

Поединок прошел в канадском Гатино.
Сегодня 12:05
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Фото с сайта rsport.ru
Российский боксер Артур Бетербиев одержал победу над парагвайцем Исидро Ранони Прието в бою за титул чемпиона по версии WBA-NABA в полутяжелой весовой категории (до 79,37 килограмма), сообщает Р-Спорт.
Поединок, прошедший в канадском Гатино, завершился победой 31-летнего россиянина техническим нокаутом в первом раунде.
Для Бетербиева эта победа стала 11-й (все 11 нокаутом) в 11 боях на профессиональном ринге. 30-летний Прието потерпел свое второе поражение в карьере (впервые нокаутом) при 26 победах и трех ничьих.
Поединок, прошедший в канадском Гатино, завершился победой 31-летнего россиянина техническим нокаутом в первом раунде.
Для Бетербиева эта победа стала 11-й (все 11 нокаутом) в 11 боях на профессиональном ринге. 30-летний Прието потерпел свое второе поражение в карьере (впервые нокаутом) при 26 победах и трех ничьих.