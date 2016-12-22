В Сети появился промо-ролик к бою Головкин - Джейкобс

Поединок пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

Фото с сайта BoxingScene.com

Опубликован промо-ролик, приуроченный к бою казахстанца Геннадия Головкина и американка Дэниэла Джейкобса.



Боксеры должны были встретиться еще 10 декабря нынешнего года, но их стороны не успели договориться по финансовым вопросам. Тем не менее переговоры продолжились и были доведены до логического завершения. Как итог, поединок состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.



В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO.



Этот бой санкционировала WBA. Сейчас Геннадий Головкин является суперчемпионом этой организации в среднем весе, а Дэниэл Джейкобс имеет статус регулярного чемпиона.



