Поветкин был чист, виноваты американцы, а Стиверну "пипец" - Рябинский

По словам функционера, их команда проводит расследование по этому поводу и надеется обнародовать "много интересного".
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Фото с сайта Sportbox.ru
Допинг-проба российского супертяжеловеса Александра Поветкина (31-1, 23 КО) от 13 декабря не показала наличия в организме боксера запрещенных веществ. Об этом сообщает vRINGe.com со ссылкой на Twitter главы компании Мир бокса Андрея Рябинского.
"Охренеть! - заявил он во всеуслышание. - Только что пришли результаты новой пробы Поветкина в VADA от 13 декабря. Все чисто, допинга нет!!! Итак: 15 ноября проба - чисто, 6 декабря - 20 триллионных грамма остарина, 13 декабря - чисто! Что опять за хрень? Все, как было с мельдонием".
По словам функционера, их команда проводит расследование по этому поводу и надеется обнародовать "много интересного". В отместку за то, что злые силы сорвали бой с Бермейном Стиверном (25-2-1, 21 КО), Рябинский заявил, что постарается "наказать" супостатов рублем в суде.
"Вот вам и честный американский спорт", - резюмировал московский промоутер, добавив, что будет проводить экспертизу допинг-проб не в США.
Также, если поединок Стиверна с Поветкиным все же состоится, то канадогаитянину, со слов Рябинского, "пипец".
17 декабря 2016 года против уличенного в применении допинга остарина Александра Поветкина отбоксировал француз Жоанн Дюопа, так как Бермейн Стиверн отказался выходить в ринг. Дюопа был нокаутирован в шестом раунде. У россиянина заявили, что вскоре вскроют пробу "Б", хотя "с вероятностью 99%" она также будет положительной.
"Охренеть! - заявил он во всеуслышание. - Только что пришли результаты новой пробы Поветкина в VADA от 13 декабря. Все чисто, допинга нет!!! Итак: 15 ноября проба - чисто, 6 декабря - 20 триллионных грамма остарина, 13 декабря - чисто! Что опять за хрень? Все, как было с мельдонием".
По словам функционера, их команда проводит расследование по этому поводу и надеется обнародовать "много интересного". В отместку за то, что злые силы сорвали бой с Бермейном Стиверном (25-2-1, 21 КО), Рябинский заявил, что постарается "наказать" супостатов рублем в суде.
"Вот вам и честный американский спорт", - резюмировал московский промоутер, добавив, что будет проводить экспертизу допинг-проб не в США.
Также, если поединок Стиверна с Поветкиным все же состоится, то канадогаитянину, со слов Рябинского, "пипец".
17 декабря 2016 года против уличенного в применении допинга остарина Александра Поветкина отбоксировал француз Жоанн Дюопа, так как Бермейн Стиверн отказался выходить в ринг. Дюопа был нокаутирован в шестом раунде. У россиянина заявили, что вскоре вскроют пробу "Б", хотя "с вероятностью 99%" она также будет положительной.