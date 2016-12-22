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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Поветкин был чист, виноваты американцы, а Стиверну "пипец" - Рябинский

По словам функционера, их команда проводит расследование по этому поводу и надеется обнародовать "много интересного".

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28 Комментариев
Фото с сайта Sportbox.ru
Фото с сайта Sportbox.ru
Допинг-проба российского супертяжеловеса Александра Поветкина (31-1, 23 КО) от 13 декабря не показала наличия в организме боксера запрещенных веществ. Об этом сообщает vRINGe.com со ссылкой на Twitter главы компании Мир бокса Андрея Рябинского.

"Охренеть! - заявил он во всеуслышание. - Только что пришли результаты новой пробы Поветкина в VADA от 13 декабря. Все чисто, допинга нет!!! Итак: 15 ноября проба - чисто, 6 декабря - 20 триллионных грамма остарина, 13 декабря - чисто! Что опять за хрень? Все, как было с мельдонием".

По словам функционера, их команда проводит расследование по этому поводу и надеется обнародовать "много интересного". В отместку за то, что злые силы сорвали бой с Бермейном Стиверном (25-2-1, 21 КО), Рябинский заявил, что постарается "наказать" супостатов рублем в суде.

"Вот вам и честный американский спорт", - резюмировал московский промоутер, добавив, что будет проводить экспертизу допинг-проб не в США.

Также, если поединок Стиверна с Поветкиным все же состоится, то канадогаитянину, со слов Рябинского, "пипец".

17 декабря 2016 года против уличенного в применении допинга остарина Александра Поветкина отбоксировал француз Жоанн Дюопа, так как Бермейн Стиверн отказался выходить в ринг. Дюопа был нокаутирован в шестом раунде. У россиянина заявили, что вскоре вскроют пробу "Б", хотя "с вероятностью 99%" она также будет положительной.
Просмотров: 4994  Комментариев: 28
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Комментарии

 
 
Fanat&sport; Сегодня 09:05
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1394
Странные вещи творятся с Поветкиным
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Talgat Kasenov Сегодня 09:15
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 612
Этот Рябинский мутный какой то.
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Станислав Сегодня 09:33
Статус: Дублёр
Рейтинг: 172
Рябинский молодец! А вокруг Поветкина действительно че-то тучи сгустились!? Да вроде бы и не велика персона, а почему?
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Dron777 Сегодня 10:17
Статус: Профи
Рейтинг: 341
Станислав, Как это не велика: Медали
Олимпийские игры
Афины 2004свыше 91 кг
Игры доброй воли
Брисбен 2001свыше 91 кг
Чемпионаты мира
Бангкок 2003свыше 91 кг
Чемпионаты Европы
Пермь 2002свыше 91 кг
Пула 2004свыше 91 кг
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Dron777 Сегодня 10:17
Статус: Профи
Рейтинг: 341
И ВСЕ ЗОЛОТО
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Ирина Самохина Сегодня 20:48
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Dron777,это всё в любителях же ......в профбоксе это мало значит, Поветкин в мире бокса даже в своем весе не в тройке первых а возможно даже и не в 10, я уже не говорю за мировую известность, его в мире толком и не знают, только в РФ а РФ это провинция мирового бокса
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Ирина Самохина Сегодня 20:44
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Станислав,а почему он молодец (рябинский) ?????? в чем его заслуга???
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Dulat Omar Сегодня 09:56
Статус: Фанат
Рейтинг: 34
я лично не верю этому Рябинскому (ура патриоту), Поветкина не зря уличили в применении допинга. Как будто весь мир ополчился против него. Пусть сначала докажет, только потом надо говорить.
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Никита Демидов Сегодня 10:18
Статус: МСМК
Рейтинг: 809
Dulat Omar, кому доказывать? Когда в 3 допинг пробах взятых в течении 1 месяца, в 1 и 3 из них все чисто, а Во ВТОРОЙ!!!!!!! обнаруживают - Содеражение Остарина у Поветкина было 10 пикограмм на миллилитр. Более наглядно это выглядит так — 0,00000000001 грамма.Это в 7 тысяч раз меньше, чем было содержание мельдония в пробе Поветкина, которую он сдал весной, то начинаешь понимать, что кто то рушит Сашину карьеру, и это американцы, которые не дают ему драться с Уалдером. Кстати "бронзовый" какк его зовут самый мутный чемпион, ему впервые в мировой практике бокса, как чемпиону дают право на проведение 5!!!!! добровольной защиты, если кто не понимает что это значит, вспомните на примере Головкин - WBS (Котто, Канело), когда Гена был обязательным претендентам, а им давали вместо боя с ним - Котто - 2добровольных защиты, Альваресу - 1 добровольную защиту!!!! И вспомните как вы с пеной поливали грязью их обоих и Сулеймана за то что они бегают от Гены, Так вот умножте все это на 3, Уалдеру дают 5!!! добровольную защиту, его оберегают похлещи других. Про Рябинского скажу одно - мужик, который за свои деньги помогает своим боксерам продвинуться вперед, поднимает бокс в своей стране, к большущему сожалению, у нас в Казахстане и в помине нет своего "Рябинского", который бы помогал ребятам пробиться вперед, возможно есть, но они появляются только когда боксер становится знаменитым, вспомним мутную историю бизнесмена с Головкиным, перед его осенним боем с Бруком. Так что только хвала ему, они поднимает бокс, пытается сделать его хотя бы на уровне Германии.
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serikjan atau Сегодня 10:55
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2688
С другой стороны иногда кажется, что и Уайлдер, и Стиверн бегает от Поветкина.
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serikjan atau Сегодня 11:03
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2688
Уайлдер уже несколько лет бегает от Поветкина, а Стивенсон от Альвареса. Чемпион бегающий от ОП - не чемпион. А от Головкина, наоборот, бегает претенденты.
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Никита Демидов Сегодня 13:20
Статус: МСМК
Рейтинг: 809
serikjan atau,Ну в титуле за WBS Головкин сам был претендентом.
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Никита Демидов Сегодня 13:21
Статус: МСМК
Рейтинг: 809
Никита Демидов,WBC
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Джо Бонанно Сегодня 11:35
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 573
Во всем виноваты американцы,
а мы россияне чисты.
Ведь, что обнаружили эти засранцы!
Не допинг какой! А глисты.
Внутри Александра до боя скиталось,
вся эта червивая рать
он мне говорил, что ужасно чесалось,
но мне было как-то насрать.
Ему я сказал, ты не маленький, попка
потерпит, режим соблюдай
важнее всего для тебя - тренировка
сквозь тернии к звездам шагай
не нужно врача, ведь мы вместе все сможем
сынок эй в глаза посмотри
пойми невозможное тоже возможно
иди и весь мир - удиви.
Пусть все против нас, и глисты и удача
плевать, нас с тобой не сломить
я -ты одно целое - наша задача
всему вопреки - победить
.
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K0rd Сегодня 12:09
Статус: Профи
Рейтинг: 307
Почитайте те же российские спорт сайты - срок вывода остарина 2 суток. То есть, Поветкин сдал тест на допинг, после этого закинулся химией, понадеявшись, что быстро выведется. Поэтому такие микроскопические дозы нашли по второй пробе. А к третьей уже полностью чистый. По любому этот чувак допингист. Нет никакого заговора против России и российских спортсменов, а есть система допинга, причём она устаревшая уже
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Dron777 Сегодня 13:07
Статус: Профи
Рейтинг: 341
K0rd, прежде чем голословить прочти:
Остарин не легален в России, так и во всех других странах. С 14 октября 2016 года он входит в список сильнодействующих веществ.
ВНИМАНИЕ - ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: В 2012 году WADA (Всемирное Антидопинговое Агентство) внесло Остарин в список запрещенных в спорте препаратов. Период полного выведения Остарина из организма и период обнаружения метаболитов Остарина может достигать 30 дней и более: по этой причине мы категорически не рекомендуем принимать Остарин профессиональным спортсменам. По причине непрофессиональности некоторых продавцов и неосведомленности покупателей в России и по всему миру только за 2013 год более 10 элитных спортсменов были дисквалифицированы по причине положительных допинг проб на Остарин.
С октября 2016 года Остарин запрещен к продаже в РФ (внесен в список сильнодействующих препаратов).
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Никита Демидов Сегодня 13:20
Статус: МСМК
Рейтинг: 809
K0rd,ты сам себя услышь? Принимать остарин на 2 дня? Ставя на кон карьеру и репутацию, может боксер перворазрядник, в надежде что прокатит, а Поветкин который последний год находится под постоянным наблюдением тестов, не конченный ...., так что оставьте ваши доводы для бабушек у подъезда.
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Dron777 Сегодня 13:21
Статус: Профи
Рейтинг: 341
K0rd,те кто кричит, что допинг 100% был - изучите фармакологию препарата, который нашли. Это SARM и для получения результата от приема надо пропить длительный курс. Принимать его перед боем смысла нет, лучше уж просто кофеина бахнуть. А если принимали долго, то почему на всем протяжении подготовки не выявили.
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Ирина Самохина Сегодня 20:54
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
K0rd,ты прав Поветкин не чистый спортсмен, что тут еще выеснять и так всё ясно всем, а Рябинский будет орать что это заговор против России а что ему бедному остается еще делать??? будет давить на патриотизм и нести всякую чушь про мировой заговор в России такие вещи проходят и им верят россияне
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Viprin Viprin Сегодня 14:00
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1039
Поветкин как был любителем таковым и остался....
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Dron777 Сегодня 14:08
Статус: Профи
Рейтинг: 341
Viprin Viprin, Ну что как видишь дело в самой ваде. Стиверн знал, что допинг- тест Поветкина сделают положительным и к бою не готовился, ждал когда это объявят, и был таков. А лаборатория за свои действия не отвечает, потому и судиться с ними никто не собирается. Судиться можно только с федерацией бокса за то что бой не признали официальным, а они сошлются на лабораторию. Так заведено на западе уже давно- одни мошенники ссылаются на других мошенников, которые, в свою одечедь, ссылаются на третьих мошенников.
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Dron777 Сегодня 14:11
Статус: Профи
Рейтинг: 341
Viprin Viprin, ниче отметелит стиверна с уайлдер и станет чемпионом мира в профессионалах. Саня сейчас на пике
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Viprin Viprin Сегодня 18:43
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1039
Dron777, Поветкин был чемпионом мира, олимпийским чемпионом любителем. В профи от него ожидания были большие, но после безвольного поражения от Кличко был разочарован. Хотя следил за его карьерой... мешок одним словом
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Григорий Краснощеков Сегодня 14:55
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 550
Амеров, как ПОКА доминирующее государство практически во всех сферах на сегодняшний день, бздят, или как минимум не хотят с ними связываться практически все в мире, и только Россия пытается, и во многом у неё получается, противостоять имперским амбициям США. Поэтому "исключительная раса" подтягивает насквозь прогнившее ЕС, предварительно нагнув её с помощью "беженцев" и давит на Россию по всем фронтам, а спорт это наиболее привлекательная и зрелищная арена для всех слоев населения во всем мире, и поэтому являктся одним из главных приорететов США. А в последнее время в спорте их начинают давить и китайцы ( в любителях на ОИ, чемпионатах и т.д.) и россияне и в любителях и в профи. И цепляясь за свое первенство, амеры прибегают к самым грязным приемам, легализуя пожирание допинга среди своих, и находя несуществующий допинг у других, прежде всего у постсоветских спортсменов (как главная угроза США), с помощью продажных ВАДА, МОК, параолимнийского комитета и т.д. А некоторые придурки, услышав несколько раз одну и ту же ложь, кивают головой и тупо твердят, "ну если так говорят, то значит у постсоветских спортсменов, не все в порядке, в отличии от чистых американцев" Прежде чем поддакивать беззастенчивой лжи, подумайте, если есть чем и попробуйте безпристрастно проанализировать ситуацию.
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K0rd Сегодня 16:20
Статус: Профи
Рейтинг: 307
Россияне, идите на... свои сайты и там разводите свой срач и политику. Держите при себе свои "обамкавиноват" и "весьмирпротивнас".
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нгоро-нгоро Сегодня 16:57
Статус: Дублёр
Рейтинг: 123
K0rd,чувачок, не надо никого никуда посылать, вроде бы это свободное интернет-пространство, где каждый волен выражать свое мнение, ведь так? А что касается "дела" Поветкина - не надо быть семи пядей во лбу, чтобы не увидеть грязной подковерной игры некоторых американских "партнеров". Только не надо передергивать, ты ведь не дурак, речь идет отнюдь не про Обаму, а про небезызвестного Дон Кинга, ранее уже не раз светившегося в громких допинговых (и не только) скандалах.
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Ирина Самохина Сегодня 20:55
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Текст комментарияПоветкин употреблял допинг при чем это уже второй раз, Рябинский делает плохую мину при плохой игре лол
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Бесконечность Марс Сегодня 21:09
Статус: Профи
Рейтинг: 373
Допинги не допинги а Поветкин справедливости ради не тянет на чемпионство , да возможно есть какие то подвохи но после боя против Владимира Кличко стало ясно что чемпом ему не стать . То что он выйграл много турниров по любителям конечно внушает уважение но речь то не об этом .Я на 100 процентов уверен что Энтони Джошуа он не пройдет как и несколько супертяжей при всем уважений.
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