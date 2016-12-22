Отец Чавеса-младшего назвал возможную дату боя сына с Саулем Альваресом

Он раскрыл подробности переговоров.
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Фото с сайта thesportsfanjournal.com
Легендарный мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес в интервью BoxingScene рассказал о переговорах сына Хулио Сезара Чавеса-младшего (49-2-1, 32 КО) с Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 KO).
По его словам, их бой может побить рекорд посещаемости в Техасе, который пока составляет 70 тысяч болельщиков.
"По поводу боя идут переговоры. Они сильно затянулись, бой будет проведен 6 мая. Сейчас они обсуждают вопрос денег. Все идет хорошо, и будем надеяться, к концу года переговоры завершатся. Этот бой побьет рекорд посещаемости в Техасе, мой рекорд - 70 тысяч. болельщиков", - цитирует Чавеса "Чемпионат".
Ранее стало известно, что бой может пройти в промежуточном весе - до 75 килограммов (165 фунтов). При этом лимит среднего веса составляет 160 фунтов, а второго среднего веса - 168 фунтов.
В этом году Альварес проводил бои в полусреднем весе (147 фунтов) и в промежуточном (155 фунтов). В то же время Чавес-младший перед боем с Домиником Бричом впервые за два года уложился в лимит второго среднего веса. При этом поединок с немцем стал для мексиканца единственным в 2016 году.
По его словам, их бой может побить рекорд посещаемости в Техасе, который пока составляет 70 тысяч болельщиков.
"По поводу боя идут переговоры. Они сильно затянулись, бой будет проведен 6 мая. Сейчас они обсуждают вопрос денег. Все идет хорошо, и будем надеяться, к концу года переговоры завершатся. Этот бой побьет рекорд посещаемости в Техасе, мой рекорд - 70 тысяч. болельщиков", - цитирует Чавеса "Чемпионат".
Ранее стало известно, что бой может пройти в промежуточном весе - до 75 килограммов (165 фунтов). При этом лимит среднего веса составляет 160 фунтов, а второго среднего веса - 168 фунтов.
В этом году Альварес проводил бои в полусреднем весе (147 фунтов) и в промежуточном (155 фунтов). В то же время Чавес-младший перед боем с Домиником Бричом впервые за два года уложился в лимит второго среднего веса. При этом поединок с немцем стал для мексиканца единственным в 2016 году.