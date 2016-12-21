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Авангард Динамо Мн 19:00
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Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Авангард Трактор 17:00
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
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Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
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Динамо Ас Астана 21:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 09:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
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Обсуждаемые

Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Гонсалес не повлияет на количество PPV продаж. Кассу делает бой Головкин - Джейкобс - Стангрит

Российский эксперт - о продаже трансляции и андеркарте.

Тим Роман Тим Роман

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7 Комментариев
Фото с сайта fighter.kz
Фото с сайта fighter.kz

Российский эксперт в области бокса, журналист и комментатор Григорий Стангрит высказал свое мнение относительно количества продаж трансляций поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкобсом. В беседе с корреспондентом Vesti.kz Стангрит отметил, что на продажи не повлияет участие-отсутствие в вечере бокса Романа "Чоколатито" Гонсалеса.

- Григорий, для Головкина Джейкобс будет, пожалуй, самым серьезным соперником. Насколько они смогут рассчитывать в плане PPV? 

- На мой взгляд, будет больше, чем в бою Головкин - Лемье. Там было 150 тысяч. Здесь будет, на мой взгляд, не менее 250 тысяч PPV. Это вполне реальный результат этого боя.

- Повлияет ли на продажи возможное включение Романа Гонсалеса в андеркарт? И наоборот, в случае его отказа от титула WBC, отсутствие в списке выступающих боксеров?

- Не повлияет. Кассу делает главное событие. Поэтому главное событие и забирает себе подавляющую часть кассы. Я не могу представить, чтобы хотя бы 30 тысяч болельщиков захотят купить PPV после того, как узнают, что там будет Гонсалес, но до этого даже не думали покупать. 

- Леффлер упоминал про украинского боксера Александра Усика, участие которого также планируется в мартовском вечере бокса. Речь идет о поединке против Мурата Гассиева?

- Нет, речь идет о другом сопернике.

- Некоторые зарубежные СМИ опасаются, что из-за Рождества продажи билетов на первых порах будут низкими. Так ли это, и повлияет в итоге на сбыт билетов?

- Может быть, и будут низкими. Но до боя же не две недели, а три месяца. Поэтому не стоит придавать этому большого значения.

Напомним, поединок Головкин - Джейкобс состоится в следующем году 18 марта. Местом очной встречи двух средневесов выбрана арена Madison Square Garden.

Ранее сопромоутер Александра Усика Том Леффлер сообщил, что следующий бой украинец может провести 18 марта в андеркате боя GGG - Джейкобс. Также Леффлер заявил, что планирует включение в вечер бокса реванша между Романом Гонсалесом и Карлосом Куадрасом.

Просмотров: 3232  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
Miss MiddleWeight Сегодня 11:54
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1374
Вести, Гонзалес или Гонсалес?
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serikjan atau Сегодня 11:58
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2661
Усик - Гевор, тоже отличный вариант.
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Ержан79 Сегодня 12:09
Статус: Профи
Рейтинг: 477
Несомненно будет больше чем с Лемье
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Timur Sultanov Сегодня 12:26
Статус: Юниор
Рейтинг: 92
Мой прогноз 300-350 тыс PPV.
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Dulat Omar Сегодня 13:08
Статус: Фанат
Рейтинг: 29
Превысит 400 тыс. PPV
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Lada Granta Сегодня 14:03
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
В районе 250-300 это уже показатель!!!
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Бек $$$ Сегодня 14:33
Статус: МСМК
Рейтинг: 921
больше чем последний бой Конело точно будет ... в этот раз 450 -500 реально соберут !!! люди хотят нокаут реальный бой кров . этого с сентября не был !!!
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