Гонсалес не повлияет на количество PPV продаж. Кассу делает бой Головкин - Джейкобс - Стангрит

Российский эксперт - о продаже трансляции и андеркарте.

Российский эксперт в области бокса, журналист и комментатор Григорий Стангрит высказал свое мнение относительно количества продаж трансляций поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкобсом. В беседе с корреспондентом Vesti.kz Стангрит отметил, что на продажи не повлияет участие-отсутствие в вечере бокса Романа "Чоколатито" Гонсалеса.



- Григорий, для Головкина Джейкобс будет, пожалуй, самым серьезным соперником. Насколько они смогут рассчитывать в плане PPV?

- На мой взгляд, будет больше, чем в бою Головкин - Лемье. Там было 150 тысяч. Здесь будет, на мой взгляд, не менее 250 тысяч PPV. Это вполне реальный результат этого боя.



- Повлияет ли на продажи возможное включение Романа Гонсалеса в андеркарт? И наоборот, в случае его отказа от титула WBC, отсутствие в списке выступающих боксеров?

- Не повлияет. Кассу делает главное событие. Поэтому главное событие и забирает себе подавляющую часть кассы. Я не могу представить, чтобы хотя бы 30 тысяч болельщиков захотят купить PPV после того, как узнают, что там будет Гонсалес, но до этого даже не думали покупать.



- Леффлер упоминал про украинского боксера Александра Усика, участие которого также планируется в мартовском вечере бокса. Речь идет о поединке против Мурата Гассиева?

- Нет, речь идет о другом сопернике.



- Некоторые зарубежные СМИ опасаются, что из-за Рождества продажи билетов на первых порах будут низкими. Так ли это, и повлияет в итоге на сбыт билетов?

- Может быть, и будут низкими. Но до боя же не две недели, а три месяца. Поэтому не стоит придавать этому большого значения.



Напомним, поединок Головкин - Джейкобс состоится в следующем году 18 марта. Местом очной встречи двух средневесов выбрана арена Madison Square Garden.



Ранее сопромоутер Александра Усика Том Леффлер сообщил, что следующий бой украинец может провести 18 марта в андеркате боя GGG - Джейкобс. Также Леффлер заявил, что планирует включение в вечер бокса реванша между Романом Гонсалесом и Карлосом Куадрасом.