Андре "судейский сын" Уорд позволяет себе много грязных высказываний - Сергей Ковалев

Россиянин призвал бывшего соперника остановиться.
Ссылки по теме:
- Реванш с Сергеем Ковалевым пойдет мне на пользу - Андре Уорд
- Ковалев слишком много говорит о своем поражении, и иногда эти оправдания просто смешны - Уорд
Российский боксер Сергей Ковалев заявил, что американец Андре Уорд должен согласиться на реванш, вместо того, чтобы поливать его грязью.
"Андре "судейский сын" Уорд позволяет себе много грязных высказываний в мой адрес. Остановись, мальчик. Если ты уверен, что выиграл, докажи это в бою-реванше", - написал Ковалев в "Твиттере".
Andre "son of judges" Ward speaks a lot of trash to my side. Stop little boy! If you really thinks that you won then approve it in rematch!— Sergey Kovalev (@KrusherKovalev) 22 декабря 2016 г.
Напомним, бой между Ковалевым и Уордом за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе состоялся 20 ноября в Лас-Вегасе. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу американцу, хотя он побывал в нокдауне во втором раунде. Российский боксер потерял принадлежавшие ему титулы, потерпев первое поражение в карьере. Позже стало известно, что Ковалев расстался со своим тренером.