Я изменил свое мнение о Бруке после его боя с Головкиным - Амир Хан

Британцы продолжают обмениваться заявлениями.
Сегодня 08:50
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Фото с сайта boxingscene.com
Британский боксер Амир Хан, периодически вступающий в словесную перепалку со своим соотечественником Келлом Бруком, заявил, что бой последнего с казахстанцем Геннадием Головкиным повлиял на его мнение.
"Я бы с удовольствием провел бой с Бруком. Я изменил о нем свое мнение после его поединка с Головкиным. Келл разумно принял этот бой. Он знал, что будет побит, но все же принял его, потому что собирался хорошо заработать и сделать себе имя", - цитирует Хана boxingscene.com.
Напомним, ранее Брук пообещал отправить Хана на пенсию.