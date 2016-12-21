Желание драться за титул в современном боксе уже практически ничего не значит - Стангрит о санкции WBO на бой Альварес - Сондерс

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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Боруссия Д Аугсбург 1:1
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Эмполи 2:1
Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Кайсар 0:0
Ордабасы Кыран 1:0
Серик Дикмен спор Атырау 0:11
Тобол Кайсар 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Локомотив ХК Сочи 3:1
Динамо М Спартак 3:0
Слован Салават Юлаев 4:1
Адмирал Барыс 1:4
Сибирь Динамо Мн 1:3
Медвешчак Металлург Мг 6:3
Торпедо НН Динамо М 1:2 ОТ
Спартак Локомотив 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:8
Южный Урал Сарыарка 3:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Бейбарыс 2:1
Иртыш Кулагер 0:2
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
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Сибирские Снайперы (мол) Авто (мол) 2:1
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Зенит СПб Астана 99:72
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Баронс Кварталс Барсы Атырау 101:94
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Атырау-2 Жайык 3:2
Динамо-Казыгурт КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
Мангыстау Динамо-Костанай 3:2
Павлодар-2 Тараз-2 2:3
ТНК «Казхром-2» Женис-Есиль СК (фарм) 2:3
Алтай-2 Кайсар 3:1
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда 3:0
Иртыш-Казхром Астана 3:1
Жетысу Алматы 3:0
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Лескюр 2:0
Думбия Евсеев 1:2
Евсеев Нам 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 11:8
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
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Универсал Акжайык
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Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 22:30
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 09:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Авангард Трактор 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 22:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 09:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Обсуждаемые

Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Желание драться за титул в современном боксе уже практически ничего не значит - Стангрит о санкции WBO на бой Альварес - Сондерс

Поединок Сондерса и Альвареса может пройти весной 2017 года.

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1 Комментариев
Сауль "Канело" Альварес. Фото ©RingTV
Сауль "Канело" Альварес. Фото ©RingTV

Российский журналист, комментатор и эксперт в области бокса Григорий Стангрит прокомментировал Vesti.kz решение WBO назначить Сауля Альвареса обязательным претендентом на пояс, которым владеет Билли Джо Сондерс.

"Альвареса никто не выбирал. Компания Golden Boy сама обратилась с такой просьбой. И я надеюсь, что они заплатят Автандилу отступные, а не просто нагло подвинут. Желание драться за титул в современном боксе уже практически ничего не значит, если за тобой нет сильного промоутера или больших денег. Как говорят в США, давайте наденем костюм бизнесмена и посмотрим на ситуацию.

Вы сами с точки зрения бизнеса, какой бой выберете - Сондерс - Хурцидзе или "Канело" - Сондерс? Тем более, "Канело" нужен пояс, если в сентябре 2017 года реально будет бой с Головкиным. Болельщики и так уже начинают терять самообладание, потому что жуть как хочется увидеть бой, а представьте, если это еще и объединительный бой за титул неоспоримого чемпиона по четырем версиям.

Такое было всего раз в истории, когда Хопкинса объединяли с Де Ла Хойей. Тогда, кстати, тоже с одной стороны Хопкинс с WBC, WBA и IBF, а с другой Оскар с титулом WBO. Помимо этого победитель станет всего третьим человеком за всю историю, кому удалось собрать все четыре титула. Первый Хопкинс, второй Джермейн Тейлор, который прервал гегемонию Хопкинса в среднем весе", - отметил Стангрит.

Напомним, Всемирная боксерская организация санкционировала проведение поединка между своими чемпионами мира - Билли Джо Сондерсом (средний вес) и Саулем "Канело" Альваресом (первый средний вес). Параллельно было отказано в поединке с Сондерсом первому номера рейтинга WBO - Хурцидзе.

Сам Хурцидзе также прокомментировал это решение, назвав ситуацию непонятной.

Просмотров: 1341  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Магзум Садыков Сегодня 07:38
Статус: Любитель
Рейтинг: 18
В спорте от спорта практически ничего не осталось. Рулит бизнес. Но объединительный бой с Канело (тьфу тьфу тьфу) - это будет совсем круто. Геннадий и так велик, а после несомненной победы на сыкуном Канело он будет на вершине всего и всех рейтингов.
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