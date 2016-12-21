Желание драться за титул в современном боксе уже практически ничего не значит - Стангрит о санкции WBO на бой Альварес - Сондерс

Поединок Сондерса и Альвареса может пройти весной 2017 года.

Российский журналист, комментатор и эксперт в области бокса Григорий Стангрит прокомментировал Vesti.kz решение WBO назначить Сауля Альвареса обязательным претендентом на пояс, которым владеет Билли Джо Сондерс.



"Альвареса никто не выбирал. Компания Golden Boy сама обратилась с такой просьбой. И я надеюсь, что они заплатят Автандилу отступные, а не просто нагло подвинут. Желание драться за титул в современном боксе уже практически ничего не значит, если за тобой нет сильного промоутера или больших денег. Как говорят в США, давайте наденем костюм бизнесмена и посмотрим на ситуацию.



Вы сами с точки зрения бизнеса, какой бой выберете - Сондерс - Хурцидзе или "Канело" - Сондерс? Тем более, "Канело" нужен пояс, если в сентябре 2017 года реально будет бой с Головкиным. Болельщики и так уже начинают терять самообладание, потому что жуть как хочется увидеть бой, а представьте, если это еще и объединительный бой за титул неоспоримого чемпиона по четырем версиям.



Такое было всего раз в истории, когда Хопкинса объединяли с Де Ла Хойей. Тогда, кстати, тоже с одной стороны Хопкинс с WBC, WBA и IBF, а с другой Оскар с титулом WBO. Помимо этого победитель станет всего третьим человеком за всю историю, кому удалось собрать все четыре титула. Первый Хопкинс, второй Джермейн Тейлор, который прервал гегемонию Хопкинса в среднем весе", - отметил Стангрит.



Напомним, Всемирная боксерская организация санкционировала проведение поединка между своими чемпионами мира - Билли Джо Сондерсом (средний вес) и Саулем "Канело" Альваресом (первый средний вес). Параллельно было отказано в поединке с Сондерсом первому номера рейтинга WBO - Хурцидзе.



Сам Хурцидзе также прокомментировал это решение, назвав ситуацию непонятной.