В данном случае никто ничего не нарушает - Манкенов о санкции WBO на бой Альварес - Сондерс

Поединок Сондерс - Альварес может пройти весной 2017 года.
Вчера 19:18
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Болат Манкенов. Фото с сайта time.kz
Известный казахстанский промоутер, внештатный советник президента Федерации профессионального бокса Казахстана Болат Манкенов прокомментировал Vesti.kz решение WBO назначить Сауля Альвареса обязательным претендентом на пояс, которым владеет Билли Джо Сондерс.
- На последней конвенции WBO почетным гостем был Альварес. Наверняка это решение приняли там, - отметил Манкенов.
- Первый номер рейтинга WBO грузин Автандил Хурцидзе считает, что это было нечестно.
- Сондерс мог бы отказаться или инициировать защиту с Хурцидзе. Он этого не сделал. Это говорит о том, что сторонам Альвареса и Сондерса интересен этот бой. Международные организации только координируют и контролируют. В данном случае никто ничего не нарушает. Любой, кто состоит в первой десятке, имеет право выйти с чемпионом. Тут зависит от того, кто как договорится.
- Как бы Вы поступили на месте Сондерса?
- На месте Сондерса я бы выбрал известного боксера, чтобы выручить неплохой доход. Конечно, этот бой будет на слуху. Альварес - это фигура. Он стоит в одном ряду с Головкиным. Наверняка будет интересна и спортивная, и финансовая составляющие боя.
- Насколько это выгодно для Головкина?
- Геннадий очень популярен на сегодня, поэтому это никак не может повлиять на него. У его команды есть собственная стратегия, которая, на мой взгляд, успешна.
Напомним, Всемирная боксерская организация санкционировала проведение поединка между своими чемпионами мира - Билли Джо Сондерсом (средний вес) и Саулем "Канело" Альваресом (первый средний вес). Параллельно было отказано в поединке с Сондерсом первому номера рейтинга WBO - Хурцидзе.
Сам Хурцидзе также прокомментировал это решение, назвав ситуацию непонятной.
- На последней конвенции WBO почетным гостем был Альварес. Наверняка это решение приняли там, - отметил Манкенов.
- Первый номер рейтинга WBO грузин Автандил Хурцидзе считает, что это было нечестно.
- Сондерс мог бы отказаться или инициировать защиту с Хурцидзе. Он этого не сделал. Это говорит о том, что сторонам Альвареса и Сондерса интересен этот бой. Международные организации только координируют и контролируют. В данном случае никто ничего не нарушает. Любой, кто состоит в первой десятке, имеет право выйти с чемпионом. Тут зависит от того, кто как договорится.
- Как бы Вы поступили на месте Сондерса?
- На месте Сондерса я бы выбрал известного боксера, чтобы выручить неплохой доход. Конечно, этот бой будет на слуху. Альварес - это фигура. Он стоит в одном ряду с Головкиным. Наверняка будет интересна и спортивная, и финансовая составляющие боя.
- Насколько это выгодно для Головкина?
- Геннадий очень популярен на сегодня, поэтому это никак не может повлиять на него. У его команды есть собственная стратегия, которая, на мой взгляд, успешна.
Напомним, Всемирная боксерская организация санкционировала проведение поединка между своими чемпионами мира - Билли Джо Сондерсом (средний вес) и Саулем "Канело" Альваресом (первый средний вес). Параллельно было отказано в поединке с Сондерсом первому номера рейтинга WBO - Хурцидзе.
Сам Хурцидзе также прокомментировал это решение, назвав ситуацию непонятной.