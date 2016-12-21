В данном случае никто ничего не нарушает - Манкенов о санкции WBO на бой Альварес - Сондерс

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Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
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Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
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Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 11:8
Динамо Ас Астана 21:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Авангард Трактор 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 22:30
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 09:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

В данном случае никто ничего не нарушает - Манкенов о санкции WBO на бой Альварес - Сондерс

Поединок Сондерс - Альварес может пройти весной 2017 года.

Bahytzhan Nurpeisov

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4 Комментария
Болат Манкенов. Фото с сайта time.kz
Болат Манкенов. Фото с сайта time.kz
Известный казахстанский промоутер, внештатный советник президента Федерации профессионального бокса Казахстана Болат Манкенов прокомментировал Vesti.kz решение WBO назначить Сауля Альвареса обязательным претендентом на пояс, которым владеет Билли Джо Сондерс.

- На последней конвенции WBO почетным гостем был Альварес. Наверняка это решение приняли там, - отметил Манкенов.

- Первый номер рейтинга WBO грузин Автандил Хурцидзе считает, что это было нечестно.

- Сондерс мог бы отказаться или инициировать защиту с Хурцидзе. Он этого не сделал. Это говорит о том, что сторонам Альвареса и Сондерса интересен этот бой. Международные организации только координируют и контролируют. В данном случае никто ничего не нарушает. Любой, кто состоит в первой десятке, имеет право выйти с чемпионом. Тут зависит от того, кто как договорится.

- Как бы Вы поступили на месте Сондерса?

- На месте Сондерса я бы выбрал известного боксера, чтобы выручить неплохой доход. Конечно, этот бой будет на слуху. Альварес - это фигура. Он стоит в одном ряду с Головкиным. Наверняка будет интересна и спортивная, и финансовая составляющие боя. 

- Насколько это выгодно для Головкина?

- Геннадий очень популярен на сегодня, поэтому это никак не может повлиять на него. У его команды есть собственная стратегия, которая, на мой взгляд, успешна.

Напомним, Всемирная боксерская организация санкционировала проведение поединка между своими чемпионами мира - Билли Джо Сондерсом (средний вес) и Саулем "Канело" Альваресом (первый средний вес). Параллельно было отказано в поединке с Сондерсом первому номера рейтинга WBO - Хурцидзе.

Сам Хурцидзе также прокомментировал это решение, назвав ситуацию непонятной.
Просмотров: 4236  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
GGGabit Вчера 19:51
Статус: Профи
Рейтинг: 458
да вот такие унас советники президента профессионального бокса РК!!!
Что депутаты что советники !!!
Вспомните когда котто и канело захотели подраться друг с другом котто должен был получить согласие у ОП в лице ГГГ или забыли??
Посмотрели бы мы на вас если бы вы были вместо ОП. Вам легко сейчас говорить но когда вы ОП и вас так нагло опрокидывают а мировая общественность это проглотила уверен вы бы скулили от невозможности что либо сделать.
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Сахи Шегебаев Сегодня 00:05
Статус: Дублёр
Рейтинг: 183
"На месте Сондерса я бы выбрал известного боксера, чтобы выручить неплохой доход." - сонда әділдік, адамгершілік дегенді қайда қоямыз, "шенеуік мырза"?!
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Баффер Сегодня 00:18
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3141
Сондерсу с этим поясом пора на панель, как он надоел со своей простотой.
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Нурик Сегодня 01:05
Статус: Дублёр
Рейтинг: 156
Не справедливый поступок. С одной стороны хорошо что с Канело выйдет и потеряет пояс. Потом в сентябре будет обидинительный бой ГГГ-Канело. Алла қаласа оны да көреміз.
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