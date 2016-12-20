Полное видео боя Ержана Залилова против "кусающегося" Алекса Моры

Казахстанец одержал досрочную победу, однажды отправив доминиканца в нокдаун.
Сегодня 14:31
1 Комментариев
Ссылки по теме:
- Алекс Мора укусил меня за плечо и был дисквалифицирован - Залилов
- Ержан Залилов начал сотрудничество с российским менеджером Сергеем Завилейским
- Когда Головкин сказал, что знает меня, внутри у меня бомба взорвалась - Ержан Залилов
- У Ержана появилось очень большое количество поклонников в Испании - тренер Залилова
Фото: vk.com
Представляем вашему вниманию видеозапись полного боя между казахстанским боксером Ержаном Залиловым и доминиканцем Алексом Морой.
Их поединок состоялся в ночь с 17 на 18 декабря в Бильбао (Испания) и прошел во втором легчайшем весе. Он был остановлен в седьмом раунде в связи с дисквалификацией доминиканского боксера. Таким образом, Залилов продлил свою беспроигрышную серию - на его счету пять побед (2 КО) и одна ничья.
Как позже рассказал сам Залилов, во время кличка в седьмом раунде Мора укусил его за плечо, за что был дисквалифицирован. При этом во втором раунде казахстанец отправил соперника в нокдаун.
Их поединок состоялся в ночь с 17 на 18 декабря в Бильбао (Испания) и прошел во втором легчайшем весе. Он был остановлен в седьмом раунде в связи с дисквалификацией доминиканского боксера. Таким образом, Залилов продлил свою беспроигрышную серию - на его счету пять побед (2 КО) и одна ничья.
Как позже рассказал сам Залилов, во время кличка в седьмом раунде Мора укусил его за плечо, за что был дисквалифицирован. При этом во втором раунде казахстанец отправил соперника в нокдаун.