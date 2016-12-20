Бой Головкин - Уэйд стал самым рейтинговым в 2016 году на кабельном ТВ

Также в ТОП-10 вошел поединок казахстанца с Келлом Бруком.
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Фото с сайта BoxingScene.com
Бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанским боксером Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и американцем Домиником Уэйдом (18-1, 12 КО) стал самым рейтинговым поединком в 2016 году, которые транслировались в кабельных телесетях.
Об этом свидетельствуют данные эксперта телеканала ESPN и одного из известных обозревателей бокса в США Дэна Рафаэля.
Бой Головкин - Уэйд состоялся 23 апреля и завершился досрочной победой казахстанца во втором раунде. Для американского боксера от поражения стало первым в карьере. В прямом эфире на телеканале HBO его посмотрели 1,325 миллиона зрителей.
Также в ТОП-30 самых рейтинговых боев 2016 года, который был составлен по наибольшему среднему количеству зрителей, вошел еще один бой с участием Головкина. Восьмое место в этом списке занял поединок казахстанца с британцем Келлом Бруком, состоявшийся 10 сентября в Лондоне. Его аудитория в прямом эфире составила 843 тысяч зрителя.
Добавим, что бой Головкин - Брук едва не стал самым рейтинговым на телеканале HBO за последние годы. Подробнее можно узнать здесь.
Об этом свидетельствуют данные эксперта телеканала ESPN и одного из известных обозревателей бокса в США Дэна Рафаэля.
Бой Головкин - Уэйд состоялся 23 апреля и завершился досрочной победой казахстанца во втором раунде. Для американского боксера от поражения стало первым в карьере. В прямом эфире на телеканале HBO его посмотрели 1,325 миллиона зрителей.
Также в ТОП-30 самых рейтинговых боев 2016 года, который был составлен по наибольшему среднему количеству зрителей, вошел еще один бой с участием Головкина. Восьмое место в этом списке занял поединок казахстанца с британцем Келлом Бруком, состоявшийся 10 сентября в Лондоне. Его аудитория в прямом эфире составила 843 тысяч зрителя.
Добавим, что бой Головкин - Брук едва не стал самым рейтинговым на телеканале HBO за последние годы. Подробнее можно узнать здесь.