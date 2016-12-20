Бой Головкин - Джейкобс вошел в список самых ожидаемых поединков 2017 года

На кон казахстанский боксер поставит чемпионские пояса и свой безупречный рекорд.
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Постер с сайта Round By Round Boxing
Бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанским боксером Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и обладателем пояса "регулярного" чемпиона WBA в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО) вошел в список самых ожидаемых поединков 2017 года по версии портала Bboxingnews24.com.
"Геннадий Головкин, возможно, лучший боксер в мире на данный момент, однако ему не удалось привлечь внимание, которое он заслуживает со стороны фанатов. Головкин поставит на кон свой безупречный рекорд "36-0" и три чемпионских титула, когда встретится 18 марта в Дэниэлом Джейкобсом. Последний подходит к этому поединку после впечатляющей победы техническим нокаутом над Серхио Морой в седьмом раунде. Хотя после победы над Морой Джейкобс бросил вызов Головкину, он может пожалеть о своих действиях уже в марте", - пишет издание.
Также в список самых ожидаемых поединков 2017 года вошли: Энтони Джошуа - Влдаимир Кличко, Джеймс ДиГейл - Баду Джек, Флойд Мейвезер - Конор МакГрегор, Карл Фрэмптон - Лео Санта Круз и Кит Турман - Дэнни Гарсия.
Добавим, что бой Головкин - Джейкобс пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV). Старт продаж билетов намечен на 24 декабря.
"Геннадий Головкин, возможно, лучший боксер в мире на данный момент, однако ему не удалось привлечь внимание, которое он заслуживает со стороны фанатов. Головкин поставит на кон свой безупречный рекорд "36-0" и три чемпионских титула, когда встретится 18 марта в Дэниэлом Джейкобсом. Последний подходит к этому поединку после впечатляющей победы техническим нокаутом над Серхио Морой в седьмом раунде. Хотя после победы над Морой Джейкобс бросил вызов Головкину, он может пожалеть о своих действиях уже в марте", - пишет издание.
Также в список самых ожидаемых поединков 2017 года вошли: Энтони Джошуа - Влдаимир Кличко, Джеймс ДиГейл - Баду Джек, Флойд Мейвезер - Конор МакГрегор, Карл Фрэмптон - Лео Санта Круз и Кит Турман - Дэнни Гарсия.
Добавим, что бой Головкин - Джейкобс пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV). Старт продаж билетов намечен на 24 декабря.