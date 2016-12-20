Бой Головкин - Джейкобс вошел в список самых ожидаемых поединков 2017 года

Наверх
Пожалуйста, подождите...
Вход
Результаты
Сегодня
Скоро
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Боруссия Д Аугсбург 1:1
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Эвертон Ливерпуль 0:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Атлетик Сельта 2:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Эмполи 2:1
Интер Лацио 3:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Кайсар 0:0
Ордабасы Кыран 1:0
Серик Дикмен спор Атырау 0:11
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Трактор 2:3
Локомотив ХК Сочи 3:1
Динамо М Спартак 3:0
Слован Салават Юлаев 4:1
Адмирал Барыс 1:4
Сибирь Динамо Мн 1:3
Медвешчак Металлург Мг 6:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Бейбарыс 2:1
Иртыш Кулагер 0:2
Горняк Бейбарыс 2:3
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирские Снайперы (мол) Авто (мол) 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Лескюр 2:0
Думбия Евсеев 1:2
Евсеев Нам 2:0
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Зенит СПб Астана 99:72
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 96:63
Баронс Кварталс Барсы Атырау 101:94
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда 3:0
Иртыш-Казхром Астана 3:1
Жетысу Алматы 3:0
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Нам 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Сделать ставку >>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Авангард Трактор 17:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:3
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 21:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Обсуждаемые

Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Бой Головкин - Джейкобс вошел в список самых ожидаемых поединков 2017 года

На кон казахстанский боксер поставит чемпионские пояса и свой безупречный рекорд.

Ссылки по теме:

14 Комментариев
Постер с сайта Round By Round Boxing
Постер с сайта Round By Round Boxing
Бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанским боксером Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и обладателем пояса "регулярного" чемпиона WBA в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО) вошел в список самых ожидаемых поединков 2017 года по версии портала Bboxingnews24.com.

"Геннадий Головкин, возможно, лучший боксер в мире на данный момент, однако ему не удалось привлечь внимание, которое он заслуживает со стороны фанатов. Головкин поставит на кон свой безупречный рекорд "36-0" и три чемпионских титула, когда встретится 18 марта в Дэниэлом Джейкобсом. Последний подходит к этому поединку после впечатляющей победы техническим нокаутом над Серхио Морой в седьмом раунде. Хотя после победы над Морой Джейкобс бросил вызов Головкину, он может пожалеть о своих действиях уже в марте", - пишет издание.

Также в список самых ожидаемых поединков 2017 года вошли: Энтони Джошуа - Влдаимир Кличко, Джеймс ДиГейл - Баду Джек, Флойд Мейвезер - Конор МакГрегор, Карл Фрэмптон - Лео Санта Круз и Кит Турман - Дэнни Гарсия.

Добавим, что бой Головкин - Джейкобс пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV). Старт продаж билетов намечен на 24 декабря.
Просмотров: 3593  Комментариев: 14
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Бейбут Есмурзин Сегодня 11:12
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 242
А Головкин - Альварес это же самый ожидаемый бой и где оно.
Ответить 0
 
Азамат Адамбеков Сегодня 11:23
Статус: Профи
Рейтинг: 342
Головкин - Альварес, может и не состоится
Ответить 0
 
Nurlan Сегодня 12:08
Статус: Дублёр
Рейтинг: 161
Азамат Адамбеков, с таким же успехом может и не состояться бой между Мейвейзером и Конором, но он есть в списке.
Ответить 0
 
ТТ 44 Сегодня 11:23
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1682
Про Рыжего не слышно. А где еще крутой мега Файт Уорд Крашер??? Где???
Ответить 0
 
Darkhan Сегодня 11:34
Статус: Профи
Рейтинг: 316
Реванш Ковалев Уорд?
Ответить 0
 
serikjan atau Сегодня 13:10
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
Darkhan, в том списке.
Ответить 0
 
Serik Orda Сегодня 11:36
Статус: Профи
Рейтинг: 434
Их нету значит не будет боя
Ответить 0
 
Serik Orda Сегодня 11:36
Статус: Профи
Рейтинг: 434
Что то Гена много поставил на кон. К тому же еще уступил в гонораре
Ответить 0
 
ТТ 44 Сегодня 11:40
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1682
Serik Orda,Он поставил на кон то что должен ставить. Он знает что будет. И знает что размажет этого ушастика.
Ответить 0
 
Karik Sh Сегодня 12:28
Статус: Любитель
Рейтинг: 10
Serik Orda, так делают настоящие чемионы, которые не прячутся за титулами (все или ничего), а то что подвинулся в гонораре, думаю на это надо было идти с самого начала.
ГГГ нужен этот бой, чтобы доказать свою состоятельность, мало кто верит что он крут посмотрев на его послужной список.
Ответить 0
 
serikjan atau Сегодня 13:11
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
Serik Orda, уступил из за арену и за HBO. Нормально.
Ответить 0
 
Нурлан Акпаев Сегодня 12:25
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1276
Шуменов-Дортикос тоже ожидаемый))
Ответить 0
 
serikjan atau Сегодня 13:10
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
Нурлан Акпаев, Шуменов и без Дортикоса и Лебедева сам по себе самый ожидаемый.
Ответить 0
 
serikjan atau Сегодня 13:55
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
Вот мой список ожидаемых боев (только реально назначенные, а не предпологаемые):
Дигейлл - Джек
Фрэмптон - Санта Крус
Чарло - Хэтли
Ригондо - Флорес
Турман - Гарсиа
Головкин - Джейкобс
Джошуа - Кличко
(Варгас - Берчельт и Уайлдер - Вавжик)
Ответить 0
 
Закрыть
Закрыть